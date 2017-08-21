Сегодня - полное солнечное затмение. Что это значит?

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Соединенные Штаты Америки - единственная страна, в которой сегодня можно наблюдать полное солнечное затмение.

Затмение можно будет наблюдать на обоих побережьях страны, что в последний раз происходило в 1918 году.

Частные фазы затмения будут видны в Северной Америке, а также частично в Западной Европе, в Южной Америке и на крайнем северо-востоке Азии.

На большей части территории России это затмение видно не будет. Лишь на крайнем северо-востоке страны (Чукотский автономный округ, север Камчатского края) и на ряде российских островов Северного Ледовитого океана будут наблюдаться частные фазы во время восхода Солнца (по местному времени Чукотки и Камчатки это будет уже утро 22 августа).

Затмение будет продолжаться 1 часа и 33 минуты.

Национальное аэрокосмическое агентство США планирует провести видеотрансляцию, чтобы все желающие жители Земли смогли наблюдать за явлением в режиме онлайн. Для онлайн-трансляции НАСА используют 11 космических аппаратов, три самолета и 50 аэростатов.

Узнать все подробности о затмении можно на сайте https://eclipse2017.nasa.gov/

Какое влияние окажет солнечное затмение на Землю?

Понижение температуры воздуха

Естественный процесс, связанный с тем, что в дневное время луна перекрывает солнечный диск.

Media playback is unsupported on your device 5 вопросов о солнечном затмении

В США в регионах полного затмения температура может упать на 10 градусов по Цельсию.

В регионах частичного солнечного затмения - от 3 до 5 градусов.

Изменение направления ветра

В результате понижения температуры горячий воздух перестает подниматься с земли, это вызывает изменение скорости и направления ветра, показало исследование ученых из британского университета Рединга.

Это явление известно как "ветер затмения". Изменение направления ветра вызвано изменениями пограничного воздушного слоя, отделяющего сильные ветры на большой высоте от тех, которые ближе к земле.

Такой ветер продолжается всего несколько минут во время затмения, затем направление ветра становится исходным.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Наблюдать за затмением следует с соблюдением мер предосторожности

Изменение поведения животных

Большинство живых организмов имеют биологические часы, синхронизированные с ритмом солнца.

Во время темноты организм животных начинает работать в ночном режиме.

Дневные птицы ищут укрытие и замолкают, ночные - начинают активную фазу, муравьи возвращаются в муравейник, а пауки проверяют свои сети.

Домашние животные, кошки или собаки, вероятно, не смогут ощутить влияние затмения, поскольку затмение будет продолжаться не очень долго.

Гравитационный эффект

Согласно объяснениям из НАСА, во время затмения Луна будет находиться в новой фазе. Поэтому гравитационный эффект будет равен тому, который обычно происходит во время этой фазы Луны, повторяющейся каждые 28 дней.

Наблюдатель на Земле будет находиться под гравитационным воздействием Земли, Луны и Солнца.

Media playback is unsupported on your device Как сделать проектор для наблюдения за солнечным затмением

В день затмения Земля находится на расстоянии 151,4 миллион километров от Солнца, Луна - на расстоянии 364 649 километров от поверхности Земли.

Во время затмения абстрактный наблюдатель весом 80 килограммов будет весить на 48 граммов легче.

Кроме того, он будет на 40 миллиметров ближе к Солнцу.

Следующее полное солнечное затмение на территории США можно будет наблюдать 8 апреля 2024 года в Техасе и на территории штатов Среднего Запада.