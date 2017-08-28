Пресса Британии: учения "Запад-2017" как троянский конь России

В обзоре британских газет:

Кому грозит "Запад-2017"?

Россия, Украина и США

Предательство по вопросу о "брексите"?

Беспокойство в Восточной Европе

Financial Times пишет, что до российских военных учений "Запад-2017" остается чуть более двух недель, но они уже создают нервозность по всей Восточной Европе.

Начиная с 14 сентября в течение недели Россия проведет масштабные маневры в западной части России, Калининградской области и на территории союзной ей Белоруссии, которая граничит с тремя странами-членами НАТО - Литвой, Польшей и Латвией.

В то время как Москва утверждает, что в учениях примут участие менее 13 тысяч военнослужащих, западные эксперты утверждают, что речь идет о более чем 100 тысячах военных, учитывая масштабы подготовки к маневрам.

Не стоит забывать, что в прошлом Россия использовала подобные маневры как прикрытие подготовки к реальным военным действиям Financial Times

Беспокойство соседних стран вполне объяснимо, так как учения будут проходить на фоне самых напряженных отношений между Востоком и Западом со времен падения Берлинской стены, пишет газета.

Не стоит забывать, что в прошлом Россия использовала подобные маневры как прикрытие подготовки к реальным военным действиям.

Например, "внезапные" учения в 2014 году непосредственно предшествовали аннексии Крыма Москвой.

Глава Совета безопасности Украины заявил на прошлой неделе, что не исключает возможности того, что Россия использует "Запад-2017" для создания ударной группы для вторжения в Украину. Латвия, Литва и Эстония также выражают свое беспокойство.

Бен Ходжес, генерал, командующий американскими войсками в Европе, сказал, что эти учения могут быть своего рода "троянским конем", который позволит Москве перебросить в Белоруссию свои войска и технику, а затем их там оставить.

Россия отмахивается от подобных заявлений. "Искусственная буффонада вокруг "Запада-2017" направлена на оправдание резкой активизации блока НАТО по периметру российской территории", - сказал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Financial Times цитирует российского военного обозревателя Александра Гольца, по словам которого, на всех подобных маневрах всегда было задействовано более 100 тысяч военнослужащих.

Он говорит, что командующие российскими вооруженными силами "гении" по части обхода международных соглашений, согласно которым на любые учения, в которых принимают участие более 13 тысяч человек, должны быть приглашены европейские наблюдатели.

По его словам, российская сторона просто объявляет о целом ряде отдельных, но совпадающих по времени учений, в каждом из которых якобы участвуют менее 13 тысяч военных.

Но, несмотря на нервозность соседних с Россией стран, продолжает Financial Times, аналитики видят мало оснований для того, чтобы опасаться, что эти учения могут быть прикрытием для реального нападения.

В отличие от 2008 года, когда Россия вторглась в Грузию через несколько дней после завершения военных учений на Северном Кавказе, на данный момент нет никаких признаков того, что Москва разворачивает политическую и пропагандистскую кампанию, которая оправдала бы вторжение.

"Политический месседж этих учений: Руки прочь от российских интересов", - цитирует газета председателя российского Совета по внешней и оборонной политике Федора Лукьянова.

Но, продолжает Лукьянов, "нет никакого желания какой-либо эскалации". По его словам, в Москве царит "замешательство" и она занимает выжидательную позицию, после того как администрация Трампа не оправдала ее надежды на резкое улучшение отношений с США, пишет Financial Times.

Предупреждение Москве

Financial Times пишет, что по словам специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, американо-российские отношения пострадают, если не будет найден выход из кризиса в Украине.

Волкер также подтвердил, что администрация президента Трампа серьезно рассматривает вопрос о поставках оружия Украине.

По словам Волкера, России придется "принять фундаментальные решения" относительно соблюдения Минских соглашений. Вашингтон также рассматривает вопрос о возможности поставок оборонительного вооружения Украине, что позволит ей защитить себя от дальнейшей агрессии со стороны России.

За свое присутствие в Донбассе Россия расплачивается на международной арене, как в смысле санкций, так и политически. Специальный посланник Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в Financial Times

Предыдущий президент США Барак Обама выступал против этого. "Администрация президента Трампа сейчас обсуждает - следует ли продолжать эту политику администрации Обамы, или же ее стоит изменить. Пока не принято никаких новых решений, но это серьезно обсуждается на самом высшем уровне", - цитирует газета Курта Волкера.

"Конечно, решение примет сам президент", - добавляет он.

Через несколько дней после своей встречи с Владиславом Сурковым Волкер сказал, что у него создалось впечатление, что Россия готова и дальше жить с существующим статус-кво.

"Но я не думаю, что это приносит для них плоды. За свое присутствие в Донбассе Россия расплачивается на международной арене, как в смысле санкций, так и политически. И, откровенно говоря, эта ситуация ухудшится со временем. Дипломатические и экономические отношения с Россией будут заморожены из-за этого, а Россия, несомненно, этого не хочет. По-моему, она должна сама сделать свой выбор, на основе своих собственных расчетов", - сказал Курт Волкер.

По его словам, Москва, скорее всего, была удивлена как решимостью Украины, так и трансатлантическим единством по вопросу о санкциях, и после избрания президентов Трампа в США и Эммануэля Макрона во Франции, хотела прощупать, насколько серьезным остается это единство.

"Но ничего не изменилось…и они [Россия] должны принять это во внимание", - цитирует Financial Times Курта Волкера.

Лейбористы меняют свою позицию по "брекситу"

Daily Express публикует передовицу под заголовком "Возмущение из-за предательства по вопросу о выходе из ЕС".

По словам газеты, оппозиционную Лейбористскую партию обвиняют в предательстве своих избирателей, так как она обнародовала план, согласно которому партия хотела бы, чтобы Великобритания осталась в составе единого европейского рынка и в европейском таможенном союзе.

Партия теперь предлагает остаться в этих европейских структурах как минимум в течение четырех лет после "брексита" в 2019 году.

Возмущенные сторонники "брексита" осуждают это предложение, так как, по их мнению это лишь попытка саботировать процесс выхода из состава ЕС Daily Express

Это, напоминает газета, означает, что свободная миграция граждан ЕС в Великобританию не прекратится.

Представитель Лейбористской партии по вопросам "брексита" сэр Кир Стармер также, насколько известно, хочет, чтобы будущее лейбористское правительство оставило бы Британию в составе единого европейского рынка навсегда.

Эти предложения, которые были одобрены руководством партии, означают поворот на 180 градусов в политике партии по отношению к "брекситу", так как до сих пор она выступала за полноценный выход из состава ЕС.

Возмущенные сторонники "брексита", пишет газета, осуждают это предложение, так как, по их мнению это лишь попытка саботировать процесс выхода из состава ЕС.

Депутаты парламента от правящей Консервативной партии напоминают, что еще месяц назад лидер лейбористов Джереми Корбин заявлял, что если его партия придет к власти, то она будет настаивать на выходе Великобритании из общего европейского рынка.

Это изменение в позиции лейбористов по вопросу о "брексите" затруднит попытки премьер-министра Терезы Мэй провести через парламент необходимое для достижения "брексита" законодательство, если проевропейски настроенные депутаты-консерваторы примкнут к лейбористам, пишет Daily Express.

Guardian в своей редакционной статье на ту же тему пишет, что отношения с Европой будут главной темой дебатов в парламенте, когда на следующей неделе депутаты вернутся из летнего отпуска.

Это чрезвычайно важный момент в истории страны, и именно поэтому новую политику Лейбористской партии по "брекситу" следует лишь приветствовать Guardian

В течение лета стало абсолютно ясно, что правительство консерваторов, со слабым лидером и неадекватным подходом к "брекситу" не в состоянии даже оценить важность этого вопроса.

Вскоре после того, как депутаты парламента вернутся из отпуска, они начнут обсуждать законопроект о выходе из состава ЕС.

Это чрезвычайно важный момент в истории страны, и именно поэтому новую политику Лейбористской партии по "брекситу" следует лишь приветствовать.

Эта политика поддерживается руководством партии; она последовательна и она правильна, пишет Guardian.

В отличие прошлых противоречивых заявлений по этому вопросу, Лейбористская партия теперь заявляет, что Великобритания должна остаться в составе общего рынка и таможенного союза на неопределенный переходный период.

По словам сэра Кира Стармера, этот период должен быть "как можно более коротким, и настолько длительным, насколько будет необходимо". Это, указывает газета, также оставляет возможность того, что избиратели изменят свою точку зрения по вопросу о "брексите", хотя сам он таких слов не произносил.

Да, Лейбористская партия по-прежнему не выступает против "брексита", как того хотели бы многие. Но это логичный шаг для тех, кто хотел бы защитить страну, экономику и рабочие места от последствий "жесткого "брексита". Это возрождает надежду, и никто не отрицает возможности дальнейших изменений в позиции лейбористов.

Пока что все идет хорошо, пишет Guardian.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com