Пхеньян с атомной бомбой: может ли мир спать спокойно?

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Запуск северокорейской ракеты над японской территорией - безусловно, самый провокационный шаг КНДР за последнее время. Чего добивается Пхеньян, балансируя на грани войны?

Северная Корея не стала направлять ракету в сторону американских тихоокеанских территорий, что могло повлечь ответные действия со стороны США.

Однако этот запуск ясно демонстрирует преждевременность заявлений Дональда Трампа о том, что его угрозы в адрес Ким Чен Ына заставили того задуматься.

Таким образом, снова актуален вопрос - что делать с Северной Кореей и ее ракетной и ядерной программами, развивающимися стремительными темпами.

Или, перефразируя его: могут ли США и остальной мир спокойно жить, если Пхеньян получит в распоряжение ракеты, способные доставить ядерный заряд до американской территории?

В настоящее время пять стран в мире официально обладают статусом ядерных держав: Великобритания, Франция, США, Китай и Россия.

Их арсеналы в основном были сформированы после Второй мировой войны, когда Америка продемонстрировала возможности ядерного оружия, сбросив атомные бомбы на два японских города. Китай присоединился к "ядерному клубу" позднее, в середине шестидесятых.

С тех пор были предприняты весьма успешные усилия, направленные на то, чтобы предотвратить распространение этих видов вооружений. Договор о нераспространении ядерного оружия, который вступил в силу в 1970 году, сделал четкое разграничение между ядерными государствами и всеми остальными.

Суть соглашения в том, что страны-обладатели ядерного оружия должны постепенно сокращать свои арсеналы, а со временем полностью избавиться от них, в то время как все остальные государства-участники соглашения обязуются использовать ядерную энергию только в мирных целях и не вести исследований в области ядерных вооружений.

Благодаря Договору о нераспространении, а также военному давлению, как в случае с Ираком и Ливией, или отдельным соглашениям - как в случае с Ираном, немногие страны стремились получить ядерное оружие.

Некоторые государства, такие как ЮАР, обладавшие довольно развитыми ядерными программами, полностью отказались от них.

Три страны, не присоединившиеся к Договору о нераспространении - Израиль, Индия и Пакистан, обзавелись собственными ядерными арсеналами.

И все же их ядерные программы воспринимаются скорее как угрозы региональной безопасности, хотя наличие ядерного оружия у Пакистана еще недавно вызывало серьезное беспокойство у мировой общественности.

Что произойдет, если Северная Корея превратит это трио в квартет?

Фактически она уже является ядерной державой, вопросы вызывает лишь ее способность нанести удар по территории США.

Начнем с того, что Северная Корея в этой компании - явно белая ворона. Это не демократическая страна, и она не сотрудничает с США ни в одном из аспектов. Она полностью изолирована от международной системы, и, несмотря на всю свою агрессивность, ее режим слаб и, скорее всего, обречен.

И, в отличие от Израиля, Индии и Пакистана, ядерное оружие для Северной Кореи - не просто козырь в отношениях с соседями. Пхеньян добивается возможности нанести удар по самим США.

Так смогут ли США и Северная Корея просто-напросто сосуществовать как ядерные "соперники", учитывая, что ядерный потенциал Америки многократно превосходит все, что может быть достигнуто Пхеньяном?

Многие полагают, что именно ядерное сдерживание помогло сохранить мир во время холодной войны, когда ядерные арсеналы СССР и США позволяли уничтожить друг друга не один раз.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сможет ли Северная Корея использовать в отношениях с США тактику ядерного сдерживания времен холодной войны?

Сдерживание превратилось в сложный комплекс теории и практики - язык, на котором общались между собой Москва и Вашингтон. Но сложно представить, что на таком языке смогут о чем-то договориться Вашингтон и Пхеньян.

Безусловно, было время, когда обо всем этом можно было рассуждать лишь в теории. Работы по созданию собственного ядерного оружия в Северной Корее продвигались медленно, а угроза безопасности США казалась призрачной.

Однако сейчас картина стремительно меняется. Раньше задача была в том, чтобы остановить и свернуть северокорейскую ядерную программу, а в перспективе - заставить КНДР отказаться от ядерных амбиций. Сейчас ясно, насколько иллюзорными были эти цели.

Каковы же ключевые моменты, о которых необходимо помнить?

Спектакль или реальная угроза?

Удивительный прогресс Северной Кореи в вопросах создания ядерного оружия пугает, но преувеличивать его тоже не стоит.

"От испытания ракетного ускорителя и боеголовки до создания боевой ракеты довольно далеко, - отмечает стратегический аналитик Тони Кордсман. - От возможности спроектировать довольно маленькую ядерную боеголовку далеко до производства и испытаний настоящей боеголовки".

Может ли сегодня Пхеньян использовать свое оружие против США? Кордсман убежден - это было бы глупостью, граничащей с безумием. Ведь речь идет об абсолютно "сырых" ракетах, боеголовках и пусковых установках Северной Кореи против самого современного ядерного оружия, которым располагают США.

При этом эксперт полагает, что КНДР действительно приближается к своей цели, и, по его мнению, этот факт требует продуманных ответных политических мер, а не пустой агрессивной риторики и запугиваний.

Китайский фактор

Президент Трамп попытался оказать давление на Пхеньян через Пекин, однако это привело к противоречивым результатам.

С одной стороны, Китай поддерживал санкции ООН, с другой - с возмущением отреагировал на двусторонние санкции со стороны США, которые затрагивают интересы китайских граждан и крупного бизнеса.

Китай, безусловно, - один из рычагов давления на Пхеньян, но его возможности не стоит переоценивать.

Пекин менее всего заинтересован в том, чтобы северокорейский режим пал и миллионы беженцев хлынули в Китай. Поэтому он всегда будет вести себя двойственно - разделяя опасения США лишь до известной степени.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Министры иностранных дел Китая и Северной Кореи провели встречу во время саммита в Маниле в Апреле

Региональные интересы

То, что легко принять за борьбу двух непредсказуемых лидеров - президента Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, на самом деле представляет собой более сложную проблему.

Помимо отношений Пхеньяна и Сеула здесь необходимо учитывать интересы Японии и принимать во внимание сложные взаимоотношения этих стран с Вашингтоном и Пекином.

Кроме того, существуют и более глобальные вопросы. Растущая угроза со стороны Северной Кореи может повлечь за собой серьезное перевооружение в регионе. Программа противоракетной обороны уже стала камнем преткновения в отношениях Южной Кореи и Китая. Россия также пристально следит за событиями в регионе.

Комплексный подход?

Если Северная Корея продолжит придерживаться выбранного курса, необходимо продумать новую политику сдерживания и устрашения. При этом важно, чтобы она не привела к ухудшению ситуации.

Некоторые элементы данной политики упоминались выше: присоединение Китая к более жестким экономическим санкциям в отношении Северной Кореи, модернизация оборонного арсенала союзников США в регионе, включая противоракетные комплексы, а при необходимости - расширение "ядерного зонтика", подобного тому, который "укрывает" европейских партнеров по НАТО.

Однако все эти шаги могут лишь заставить северокорейцев чувствовать себя под еще большей угрозой, поэтому необходимы дополнительные меры...

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Санкции ООН в отношении Северной Кореи действуют с 2006 года

Возможности дипломатии

У дипломатии трамповской администрации дурная слава. Достаточно вспомнить его сопротивление ядерному соглашению с Ираном.

А теперь представьте такую же сделку с Пхеньяном. Это всего лишь фантазии, но вполне возможно, что в сложившейся ситуации любая сделка, способная затормозить ядерную программу Северной Кореи, - это лучше, чем ничего.

Бывшие американские дипломаты не раз говорили, что предыдущие попытки договориться с Пхеньяном несправедливо списываются со счетов.

Да, соглашение о замораживании ядерной программы КНДР, заключенное в середине 1990-х, в итоге провалилось. Однако прогресс в северокорейских исследованиях был существенно заторможен на несколько лет. Другое соглашение 2000-х годов об ограничении в разработке ракет постигла та же судьба.

Но важно то, что США несут такую же ответственность за провал этих соглашений, как и КНДР.

По мнению многих аналитиков, северокорейские власти не столь безумны, какими кажутся на первый взгляд. Есть определенная логика в их действиях и в том, к чему они стремятся. Мирное соглашение с Южной Кореей, возможности для экономического развития страны, обязательства со стороны США не добиваться смены режима - все эти требования предоставляют возможности для американской дипломатии в будущем.

Цель, как обычно, заключается в том, чтобы избежать худших сценариев развития ситуации. Дипломатия, давление, санкции - все может сыграть свою роль.

Остается вопрос - насколько администрация США готова торговаться с Северной Кореей и насколько конструктивной может быть позиция Пхеньяна.