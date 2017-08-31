Джихадистские атаки на страны Запада: что скрывается за цифрами

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Сотни человек в странах Запада погибли от рук джихадистов за последние три года. После волны исламистских терактов, прокатившейся по европейским городам этим летом общее число жертв достигло 424. Исследователи из Европы и США собрали воедино данные о нападавших в попытке выявить закономерности и понять, как лучше противостоять угрозе.

Хотя подавляющее большинство терактов исламисты совершают в других регионах мира, нападения на Западе приняли беспрецедентный размах после того, как в июне 2015 года группировка "Исламское государство" (признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию) захватила иракский Мосул и провозгласила "халифат".

С тех пор угроза не ослабевает, доказательством чему - недавние нападения в Каталонии, в результате которых погибли 16 человек.

Летом от рук исламистов погибли и пострадали люди в Бельгии, Франции, Австрии, Германии, Великобритании, Финляндии и США.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Исламисты планировали даже более масштабное нападение на Барселону

Исследователи во главе с итальянским специалистом по радикальному исламу Лоренцо Видино впервые просуммировали всю информацию о терактах - от возраста исполнителей до их иммиграционного статуса, чтобы лучше понимать, кто наиболее склонен к совершению терактов и как их можно остановить.

Исследование охватывает США и Канаду, 28 стран Евросоюза плюс Норвегию и Швейцарию. Авторами доклада рассматривались только нападения, совершенные под влиянием идеологии радикального ислама; атаки, совершенные по другим мотивам, в него включены не были.

Убитые и раненые

Исследователи насчитали 63 теракта, совершенных в странах Запада с сентября 2014 по август 2017 года, в которых от рук джихадистов погибли 424 человека и 1800 получили ранения.

Более половины жертв пришлось на Францию, пережившую нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, парижский концертный зал "Батаклан" и празднующих на набережной в Ницце.

Целью большинства терактов были крупные города - Барселона, Лондон, Манчестер, Брюссель, Стокгольм, Орландо, Берлин. Размах нападений был ограничен девятью странами - помимо ранее упомянутых теракты совершались также в Дании и Швеции.

Часто исламисты выбирали оживленные места вблизи всемирно известных достопримечательностей: они убивали на Елисейских полях и у Лувра в Париже, на бульваре Рамбла в Барселоне и на Вестминстерском мосту в Лондоне.

Множество нападений было также совершено в многолюдных местах - таких, как пешеходные зоны, развлекательные центры и транспортные узлы.

Некоторые теракты происходили в более необычных местах - например, на рождественской вечеринке в офисе или во время службы в церкви.

Были и другие теракты, в результате которых погибло и пострадало множество людей.

49 человек погибли в Орландо во время нападения на ночной гей-клуб

В результате взрывов в аэропорту и в метро Брюсселя погибли 32 человека

14 человек погибли на рождественской вечеринке в калифорнийском городе Сан-Бернардино

12 человек погибли в результате наезда грузовика на рождественский рынок в Берлине

12 человек погибли в ходе нападения на офис журнала Charlie Hebdo в Париже

В результате нападения в лондонском Вестминстере в апреле погибли пять человек

Взрыв на концерте в Манчестере в мае унес жизни 22 человек

В результате нападения на Лондон-Бридж в июне погибли восемь человек

Нападения в Барселоне и Камбрильсе: 16 погибших

В целом, в результате этих 11 терактов погибли 386 человек.

Вместе с тем в большинстве нападений джихадистам не удалось достичь своих целей, и единственными погибшими при теракте оказывались сами исполнители.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 14 июля 2016 года: грузовик въехал в толпу людей в Ницце

Кем были нападавшие

Лоренцо Видино, подготовивший с коллегами доклад о радикализации и терактах на Западе, озаглавленный "Опасайся ближнего своего", отмечает, что хотя радикализация совсем молодых мусульман вызывает опасения, средний возраст нападавших - 27 с половиной лет - нельзя назвать чрезмерно юным.

Двум самым младшим нападавшим было по 15 лет. Один из них напал с мачете на еврейского учителя в Марселе, а другая - Сафия С. - ударила ножом полицейского на вокзале в Ганновере.

Из пяти нападавших, которым на момент преступления еще не исполнилось 18 лет, четверо находились в Германии.

Возраст нападавших 15 лет самому молодому из них

27,5 лет - средний возраст

54 года самому старому Getty Images

Большинству нападавших исламистов было от 20 до 30 лет. Каждый четвертый был старше 30-ти, и лишь шестеро перешагнули 40-летний рубеж.

Самому старшему подозреваемому - Мохамеду Халиду - было на момент преступления 54 года. Его обвиняют в нападении с ножом на пожилую пару в австрийском городе Линц.

Жителю Британии Халиду Масуду было 52 года, когда он наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту и смертельно ранил ножом полицейского у здания парламента.

Несмотря на то, что активность женщин в движении джихадистов растет, из 85 исполнителей лишь две были женщинами.

Основная масса нападавших - выходцы из мусульманских семей или исповедовали ислам с юных лет: лишь менее 20% нападавших обратились в ислам позже, при этом число обращенных в Северной Америке оказалось значительно выше, чем в Европе.

Прошлое нападавших 74% были известны властям до терактов

50% имели отношение к преступному миру

26% сидели в тюрьме

64% были гражданами стран, в которых совершили теракты Getty Images

По статистике, обращенные в ислам чаще всего имели криминальное прошлое и успели отсидеть в тюрьме.

Примерно половина нападавших раньше имели проблемы с законом.

Иммиграционный статус

Связь между терроризмом и миграцией сложна и многогранна и уже стала темой ожесточенных дискуссий, пик которых пришелся на период кризиса с нелегальными мигрантами в Европе.

Однако процент террористов, находившихся в стране пребывания нелегально или прибывших в качестве беженцев, относительно мал.

Две трети нападавших были гражданами стран, в которых они осуществили теракты. Остальные либо жили там на законных основаниях, либо легально приехали из соседних стран.

Но были среди осуществивших смертоносные нападения и те, кто приехал на Запад нелегально.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ноябрь 2015: цветы в Париже в память о трагедии, унесшей жизни 130 человек

По меньшей мере двое из нападавших в Париже в ноябре 2015 года были мигрантами, проникшими в Европу под видом беженцев через Грецию.

Еще трое были беженцами или претендовали на политическое убежище, а семеро находились в стране нелегально или ожидали депортации.

К числу нелегалов относятся и гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, задавивший насмерть четырех человек в Стокгольме в 2017 году на угнанном грузовике, а также гражданин Турции Анис Амри, который также использовал грузовик для нападения на рождественскую ярмарку в Берлине.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Последствия нападения на рождественский рынок в Берлине в декабре 2016 года

Есть также и случай "террористического туризма", когда проживавший в ОАЭ египтянин Абдулла Хамами в феврале 2017 года напал на военных в Лувре.

Связи с ИГ

Два наиболее масштабных нападения - в Париже в ноябре 2015 года и в Брюсселе в 2016 году - связывают с джихадистской группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 22 марта 2016 года: охранник помогает женщине, пострадавшей во время теракта в брюссельском метро 22 марта 2016 года

Частично террористические операции осуществили бывшие боевики, приехавшие из других стран.

Однако два теракта с наибольшим количеством жертв - в июне 2016 года в Орландо и в июле 2016 года в Ницце - были осуществлены одиночками, которые ранее не были связаны с деятельностью джихадистских группировок.

Эти случаи показали, что сочувствующие исламистам террористы, которые не бывали в зонах военных конфликтов и действующие самостоятельно, могут быть не менее опасны, чем группа хорошо подготовленных бойцов.

В целом установить связь между теми, кто осуществляет нападение, и действующими в разных странах джихадистскими группировками бывает не всегда просто.

Из всех терактов, осуществленных на Западе с июня 2014 года, менее 10% нападений были проведены под непосредственным руководством ИГ.

В некоторых случаях бывает сложно определить, был ли связан теракт с группировкой или нет. Например, ИГ взяла на себя ответственность за нападения в Барселоне и Камбрильсе, но не предоставила каких-либо доказательств.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Цветы и флаг на месте нападения в ночном клубе города Орландо, где вооруженный исламист убил 49 человек в июне 2016 года

Несмотря на это, влияние ИГ весьма ощутимо.

Во время или после нападений 60% исполнителей поклялись в верности одной из джихадистских группировок, и в большинстве случаев это была ИГ, которая регулярно берет на себя ответственность за теракты.

Уроки

С учетом частоты нападений и количества погибших и пострадавших неудивительно, что тема исламского терроризма стала причиной многочисленных споров на Западе и активно обсуждается в СМИ.

Предпосылок к тому, что угроза в ближайшем будущем уменьшится, пока не видно. Поэтому законодателей, ответственных за борьбу с терроризмом и простых жителей призывают не сидеть сложа руки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 22 марта 2017: Вестминстерский мост вскоре после террористического нападения

Ситуация в значительной степени влияет на внутреннюю и внешнюю политику западных стран.

Составители доклада надеются, что, понимание причин и мотивов нападений, а также представление о тех, кто их совершает, поможет более осмысленно решать, какие действия должны быть предприняты и в каком направлении.