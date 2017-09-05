"Леша, не задерживаю тебя": знал ли Улюкаев, что в сумке Сечина?

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Улюкаев во время допроса в суде его бывшей подчиненной не стал задавать вопросы

Замоскворецкий суд Москвы во вторник приступил к исследованию материалов уголовного дела экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Начали с интересного: записи его разговоров с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

В расшифровках, представленных обвинением, ни разу не звучит слово "Башнефть". По версии защиты, речь в офисе "Роснефти" шла о вине и колбасках, а не о взятке в 2 млн долларов. Русская служба Би-би-си изучила эти и другие нестыковки в деле Улюкаева, которые обнаружились на третьих слушаниях в суде.

Где Улюкаев просил взятку?

По версии следствия, будучи министром, Улюкаев потребовал от Сечина взятку в 2 млн долларов за то, что его министерство дало положительное заключение на приобретение "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти".

На заседании во вторник, несмотря на протесты адвокатов экс-министра, суд перешел к исследованию материалов дела. Представители Улюкаева требовали придерживаться ранее принятого порядка исследования доказательств, согласно которому сначала должен был пройти допрос всех свидетелей.

Однако судья Лариса Семенова согласилась с предложением прокуроров. Один из них на заседании зачитал рапорт на имя начальника отдела "К" службы экономической безопасности ФСБ Ивана Ткачева.

Ткачев - выходец из управления собственной безопасности ФСБ, ранее там он руководил 6-й службой, отвечающей за оперативное сопровождение уголовных дел. Он бывший подчиненный генерала ФСБ Олега Феоктистова, руководившего в сентябре 2016 года службой безопасности "Роснефти" написавшего вместе с Сечиным заявление на Улюкаева.

В рапорте на имя Ткачева, в частности, утверждается, что Улюкаев обратился к Сечину с требованием передать ему 2 млн долларов за оказанное содействие при приватизации "Башнефти" в неустановленное время в октябре.

Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев обратил внимание, что согласно озвученным документам, экс-министр требовал взятку в Москве. При этом ранее обвинение указывало, что это произошло во время саммита БРИКС в Индии.

В другом рапорте, зачитанном во вторник в суде, также говорилось, что Улюкаев требовал взятку в октябре-ноябре и тоже в Москве. На это уже обратила внимание еще один адвокат экс-министра Лариса Каштанова.

При этом в обвинительном заключении, зачитанном на заседании 16 августа, говорилось, что взятку у главы "Роснефти" министр потребовал в Гоа 15 октября 2016 года. Там Улюкаев и Сечин были в служебной командировке. К тому времени сделка по покупке акций "Башнефти" уже закрылась.

В заключении объяснялось, что Улюкаев угрожал в дальнейшем давать отрицательные заключения по другим сделкам "Роснефти". Вернувшись из Индии, глава "Роснефти" обратился в ФСБ, было сказано в заключении.

Официальных сообщений о встрече Улюкаева и Сечина в ходе саммита не было. Собеседник Русской службы Би-би-си в окружении Улюкаева говорил, что они могли общаться только в присутствии других делегатов - либо в "зоне ожидания" на саммите, либо в автобусе по дороге на мероприятие и обратно.

О чем говорил Сечин с Улюкаевым перед задержанием

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS Image caption На время следствия и судебного процесса экс-министра поместили под домашний арест

Индийский Гоа упоминается и в расшифровке аудиозаписи телефонного разговора Улюкаева с Сечиным перед встречей в офисе "Роснефти" 14 ноября за несколько часов до задержания министра.

Расшифровку на заседании во вторник огласили прокуроры. Сечин в беседе с Улюкаевым, согласно этой расшифровке, сказал, что у него есть "поручение неисполненное, по Гоа" и пригласил министра заехать в офис компании "на минуточку". Улюкаев согласился приехать к 17:00, уже в 17:30 его задержали.

В разговоре ни Сечин, ни Улюкаев не упоминают ни деньги, ни "Башнефть".

Экс-министр еще на первом заседании суда в августе назвал обвинения в вымогательстве ложными и абсурдными, "особенно, если иметь в виду политический вес господина Сечина в российском политическом истеблишменте". Он говорил, что его вес "не эквивалентен" весу главы "Роснефти".

Сотрудники ФСБ дали Сечину перед встречей с Улюкаевым средства аудиофиксации. Беседу глава "Роснефти" начал со слов "скажи Шокиной, пускай корзинку в 206-ю поставит и чай приготовит пока".

Кому это сказал Сечин, неясно, но заместителя управляющего делами "Роснефти" зовут Ольга Шокина. В марте этого года президентским указом ее наградили медалью ордена "За заслуги перед отечеством II степени" наряду с другими сотрудниками "Роснефти".

"Во-первых, приношу извинения, что затянули выполнение поручения, ну в командировках были", - сказал затем Улюкаеву Сечин. Министр извинения принял. Дальше они начали обсуждать работу "Роснефти".

Сечин и Улюкаев обсуждали налоги, нефтяной рынок, вопросы геологоразведки, совместные проекты "Роснефти" с Ираном, Венесуэлой и Японией - и даже то, что Улюкаев стоял во внутреннем дворе офиса компании без куртки. "Как ты ходишь вообще так? Надо курточку какую-то", - переживал за министра Сечин.

Чиновник и глава компании говорили обо всем, кроме приватизации "Башнефти" и денег, которые, по версии следствия, требовал у Сечина Улюкаев.

"Леша, ну спасибо большое, не задерживаю тебя, у тебя сложный график, - сказал, судя по оглашенной расшифровке, Сечин. - Вот. Забирай, клади и пойдем, вот ключ на всякий пожарный. Корзиночку забери". "Угу", - ответил Улюкаев.

Затем Сечин сказал: "До свидания". На улице Улюкаев поставил корзину и сумку с замком в багажник машины. На выезде с территории офиса "Роснефти" на Софийской набережной машину блокировали сотрудники ФСБ. Ручки сумки и брелок с ключом от нее были обработаны специальным веществом.

На вопрос, что в сумке, Улюкаев, согласно оглашенным в суде материалам дела, ответил "хорошее вино". В сумке были деньги - 2 млн долларов, купюрами по 100, разложенные в пачки.

В перерыве заседания еще один адвокат Улюкаева Виктория Бурковская сказала, что министр был уверен: Сечин дал ему корзину с фруктами и вином, а еще в одной сумке должны были быть колбаски.

Эксперты организации "Южный центр", которые исследовали голоса Улюкаева и Сечина на записи, пришли к выводу, что в некоторых высказываниях главы "Роснефти" есть элементы недосказанности. Улюкаев, по мнению экспертов, демонстрировал понимание высказываний Сечина, но не стремился придать разговору более открытый характер. Результаты их экспертизы также огласили на заседании во вторник.

Запутавшийся свидетель

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption В расшифровке говорится, что Сечин перед задержанием Улюкаева спрашивал, не мерзнет ли он

На заседании также допросили одного свидетеля - ведущего советника департамента корпоративного управления минэкономразвития Юлию Москвитину, которая устроилась работать в министерство только летом 2016 года.

Прокурор Борис Непорожный спросил у нее о докладе по планировавшейся покупке госпакета "Башнефти" "Роснефтью". "Мы пришли к выводу, что на законодательном уровне ограничений на участие "Роснефти" нет", - сказала Москвитина.

Министр летом 2016 года заявлял, что не считает "Роснефть" надлежащим покупателем государственных акций "Башнефти". Он объяснял это тем, что "Роснефть" является компанией с госучастием - государство владеет 100% "Роснефтегаза", которому, в свою очередь, принадлежит контрольный пакет "Роснефти".

Однако в сентябре минэкономразвития решило, что компания Сечина все же может быть допущена к приватизации "Башнефти", поскольку закон не ограничивает участие таких компаний как "Роснефть" в приватизации.

"Что вам известно о позиции министра экономического развития Улюкаева по этому поводу? Может, слышали его выступления в СМИ?" - спросил Москвитину прокурор.

"Только то, что в СМИ, слышала, - ответила она. - СМИ писали, что вроде министр высказался на тему того, что "Роснефть" не должна участвовать в этой сделке".

Затем прокурор поинтересовался, все ли осталось в докладе по приватизации "Башнефти", который готовил департамент Москвитиной, или Улюкаев что-то вычеркнул из него. "Доклад правился, но что конкретно, я сейчас не могу сказать", - ответила она.

"Основные моменты остались?" - спросил прокурор. Москвитина ответила утвердительно, но после повторного вопроса сказала, что затрудняется ответить.

"После того, как министр Улюкаев прочел доклад и завизировал его, вы видели проект доклада?" - требовал ясности прокурор. Москвитина ответила утвердительно и сказала, что Улюкаев ничего оттуда не вычеркивал.

Однако из материалов дела, оглашенных в суде, стало ясно, что на следствии Москвитина говорила по-другому. Она рассказывала, что Улюкаев внес поправки и вырезал фразу о целесообразности участия "Роснефти" в приватизации "Башнефти".

Когда прокурор указал ей на эту нестыковку, свидетельница подтвердила свои прежние показания. А противоречащий им ответ в суде объяснила тем, что уже не помнит, как все было.

На предыдущем заседании по делу Улюкаева, которое состоялось 1 сентября, директор департамента корпоративного управления минэкономразвития Оксана Тарасенко (руководитель Москвитиной) также говорила, что министр вычеркнул из доклада абзацы, в которых описывался положительный эффект от сделки по приобретению "Роснефтью" госпакета "Башнефти".

Когда Москвитина отвечала на вопросы в суде, Улюкаев закрыл руками лицо. В отличие от прокуроров и своих адвокатов сам экс-министр у своей бывшей подчиненной ничего спрашивать не стал.

Расшифровка разговоров Сечина и Улюкаева, представленная обвинением

Телефонный разговор перед встречей в офисе "Роснефти"

Секретарь (в приемной Сечина): Игорь Иванович, сейчас вас соединяю.

Сечин: Алексей Валентинович, дорогой!

Улюкаев: Да, Игорь Иванович, как я рад тебя слышать!

(говорят о встрече в Гоа, где проходил саммит БРИКС)

Сечин: Масса вопросов накопилась там и по совету директоров, и по всему.

Улюкаев: Ну так давай обсудим.

(Сечин приглашает Улюкаева "на секундочку" заехать в офис "Роснефти")

Улюкаев: Да, с удовольствием, посмотрю компанию.

(договариваются встретиться в 17:00, в 17:30 Улюкаева задерживают с мечеными купюрами)

Расшифровка аудиозаписи встречи Сечина и Улюкаева

(разговор начинается у входа в здание "Роснефти" и затем продолжается внутри)

Сечин: Ты что, без куртки? Холодно же. Надо курточку какую-то.

Улюкаев: Да не, не надо, не надо, не холодно.

Сечин: Прошу прощения, что затянули. В командировке, туда-сюда. Пока собрали объем. Считай, задание выполнено. Вот, забирай, клади и пойдем чайку попьем. И ключ на всякий случай.

Улюкаев: Да, пойдемте.

Сечин (обращается не к Улюкаеву): Скажи Шокиной, пусть корзинку в 206-й поставит и чай приготовит пока.

(затем Сечин начинает рассказывать Улюкаеву о показателях "Роснефти", в частности, о капитализации компании)

Сечин: Что за это время мы создали: по текущей добыче первое место в мире, себестоимость высококонкурентная.

Улюкаев: Извини, перебью, вы в 2,5 раза дешевле аналогов.

Сечин: Ну есть, но у нас налоги очень большие.

(Сечин говорит, что нужно заниматься налоговой базой, Улюкаев с ним соглашается, потом говорят о сланцевой нефти, заморозке нефтедобычи и геологоразведке; прощаясь, Сечин просит Улюкаева не обижаться "за эти затяжки")

Сечин: Леша, ну спасибо большое, не задерживаю тебя, у тебя сложный график.

Улюкаев: Да, еще на курсы заскочу.

Сечин: Корзиночку забери.