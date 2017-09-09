Из чего будет сделан человек будущего?

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Улучшаем ли мы свои способности с помощью ежедневной дозы кофеина?

Перед тем как написать эту статью, я выпил напиток, содержащий эффективный усилитель когнитивных функций, который практически ежедневно позволяет мне лучше концентрировать внимание.

А в кармане у меня этакий "удлинитель" памяти, где я делаю заметки, в том числе, и к этой статье.

Кофе и смартфон, возможно, не всем покажутся вещами, способными усовершенствовать человека, однако, меняя то, как мы используем наши тела и мозговые извилины, они делают как раз это.

Они улучшают наши субъективные ощущения и помогают нам выполнить намеченное на день.

Футуристически звучащая концепция трансгуманизма - идеи того, что каждый человек должен иметь право и возможность улучшить себя с помощью технологических и научных достижений, - обсуждалась на минувшей неделе на проходившем в Брайтоне фестивале Британской научной ассоциации.

Главный вопрос был поставлен так: имеем ли мы все право улучшать наши тела настолько, насколько это позволит развитие технологий и фармацевтики, или же это аморально? Не будем ли мы тем самым "играть в Господа Бога", если прибегнуть к затасканной сегодня фразе? Но, с другой стороны - а судьи кто?

В первую очередь, мы должны четко определить, что является коррекцией - или "доработкой" с помощью медицины, - а что является улучшением, модификацией.

Очки и контактные линзы большинство из нас отнесет к корректирующей категории, поскольку они помогают восстановить зрение до нормального уровня.

Несмотря на то, что все, возможно, стремятся получить стопроцентное зрение и готовы заплатить за имеющуюся технологическую процедуру, столь острое зрение далеко не норма и во многих случаях тоже является, скорее, "улучшением", чем коррекцией.

Нет четкой грани, которую можно было бы провести между медицинской необходимостью и самоулучшением, потому что само понятие "нормы" не просто определить. И по мере развития науки и технологий, у нас все время появляется новая, постоянно меняющаяся "норма".

В клубах морально-этического тумана

Препарат "Риталин", стимулирующий центральную нервную систему, используется теми, кто не способен поддерживать нормальный уровень концентрации внимания. Он часто прописывается тем, кто страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Однако сейчас он стал широко применяться в качестве препарата "для головы" - то есть улучшающего когнитивные способности у людей, не имеющих синдром дефицита внимания.

Эта форма самоулучшения, к которой часто прибегают студенты во время сессии, вызывает много споров.

Критики использования подобных ноотропных препаратов говорят, что он дает тем, кто его принимает, несправедливо заработанное преимущество. Однако другие указывают, что экзамены никогда не обеспечивают одинаковых для всех условий, поскольку у кого-то есть возможность нанять репетиторов, тогда как другие вынуждены работать полный рабочий день, чтобы оплатить высшее образование.

Многие люди находят очень непривлекательной саму идею подобного умственного "самоулучшения". Но что если это - наиболее быстрый путь найти лекарство от рака - задает вопрос философ Ребекка Роуч из лондонского колледжа Ройял Холлоуэй при лондонском университете.

Ведь это принесет пользу всем, указывает она.

Будет ли это аморально - пытаться усовершенствовать людей с тем, чтобы улучшить общество? И кого и что именно мы должны улучшать?

Сара Чан из Эдинбургского университета полагает, что исследования в области улучшений человеческих возможностей должны в первую очередь быть направлены в помощь тем, кто не обласкан обществом.

Потому что если этого не делать, то тогда, как отмечает Флоренс Окойе из лондонского Музея естественной истории, модернизация человека может только углубить существующую социальную несправедливость.

А это в свою очередь поднимает вопрос, должно ли общество стремиться к тому, чтобы оптимизация собственных возможностей была доступна всем?

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Высокотехнологичные экзоскелеты скоро могут стать стандартной военной экипировкой

Прививка от плохого поведения

Многие люди сейчас уже "улучшены" с целью противостояния различным инфекционным болезням. Вакцинация - это своего рода улучшение человека. Не считая противников прививок, большая часть человечества рада быть частью этого процесса, и общество в целом выигрывает от отсутствия этих болезней.

Ну а если мы сделаем еще один шаг с помощью фармацевтики в этом направлении? Что, если наряду с прививками против полиомиелита, свинки, краснухи, кори и туберкулеза, мы все были бы "улучшены" с помощью таблеток, влияющих на наше поведение?

Успокаивающие бета-блокаторы могут снизить агрессивность - возможно, даже помочь рассеять расовую напряженность? А что, если бы нам всем был прописан гормон окситоцин - вещество, формирующее и усиливающее привязанности, как внутрисемейные, так и социальные - чтобы помочь нам лучше жить в обществе?

Станет ли общество лучше от таких химических "надстроек"? А тот, кто не захочет прививаться от антисоциального поведения, станет парией, поскольку не будет участвовать в построении лучшего мира.

А что, если подобные химические "модификации" станут доступны не всем из-за дороговизны и дефицита? Должны ли они быть доступны всем или же никому? Улучшение обоняния может быть полезно тем, кто занимается дегустацией, но вряд ли пригодится мусорщику.

Иллюстрацией этого могут быть военные исследования и в частности одно подразделение, которое уже занимается экспериментами с трансгуманизмом.

Многие участвующие в боях солдаты уже принимают препараты, улучшающие когнитивные возможности (ноотропы), чтобы сократить потребность во сне и увеличить способность организма функционировать в длительных стрессовых условиях.

Высокотехнологичные экзоскелеты, улучшающие силу и выносливость, уже не относятся к области научной фантастики и довольно скоро могут стать стандартной военной экипировкой.

Всегда находящиеся на передовой научных изысканий американские военные недавно протестировали электромозговой стимулятор на людях, управлявших авиационным тренажером - у них заметно улучшилась реакция и они лучше стали справляться с одновременным выполнением нескольких задач.

Подобно спутниковым навигаторам и интернету, многие изначально военные открытия станут со временем доступны всему обществу, что заставит нас вновь идти по нехоженым тропам сверхвозможностей.

Некоторые философы, занимающиеся этикой, утверждают, что существует насущная необходимость улучшить способность человека принимать морально правильные решения - и если необходимо, с помощью препаратов.

В частности, во время обсуждения на научном фестивале профессор Роуч не замедлила отметить, что большинство людей одобрили бы появление "морально улучшенных" политиков.

Холодный прием

Публика обычно с прохладцей принимает новые технологии.

Еще несколько десятков лет назад такие процедуры, как экстракорпоральное оплодотворение - ЭКО, многими воспринимались как морально неправильные. Сейчас ЭКО стало чуть ли не рутинной процедурой, не вызывающей морального осуждения.

Возможно, когда-нибудь мы примем как само собой разумеющееся генную терапию клеток эмбриона на ранних стадиях его развития, что произведет генные изменения, которые передадутся впоследствии последующим поколениям?

По мере постоянного развития технологий мы вновь и вновь сталкиваемся с новыми вопросами по поводу того, насколько "модифицированными" мы хотим быть?

Пока же нам надо признать, что мы уже во многом "модифицированы".

Александр Лииз - член Британской научной ассоциации и преподаватель университета Метрополитан в Манчестере (Manchester Metropolitan University) .