Морган Фримен и "бой с Россией": публичные люди против Кремля

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Морган Фримен впервые столь откровенно высказался о Путине

Американский актёр Морган Фримен удивил не только своих поклонников, когда записал обращение в поддержку молодой и пока малоизвестной организации "Комитет по расследованиям России" (Committee to Investigate Russia), рассказав о вмешательстве российских спецслужб и лично президента Владимира Путина в ход прошлогодних американских выборов.

Монолог звезды блокбастеров появилcя накануне в "Твиттере" проекта с подводкой: "Целые поколения людей стояли на защите демократии. Теперь пришёл наш черёд".

"Как настоящий шпион КГБ, он тайно использует кибероружие, чтобы атаковать демократичные государства по всему миру. Используя социальные сети для распространения пропаганды и ложной информации, он убеждает жителей демократичных стран не верить СМИ, политикам и даже соседям. И у него получается. Этот шпион - Владимир Путин. Это не сценарий", - говорит актёр в ролике.

Фримен также обращается к президенту США Дональду Трампу с просьбой признаться в том, что российское правительство с помощью хакеров "атаковало" страну во время выборов.

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Про сам "Комитет" известно, что туда, помимо Фримена, вошли режиссер-комедиант Роб Райнер военный историк Макс Бут, политолог Норман Орнштайн, политический обозреватель Чарлз Сайкс, и бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер.

Помимо бурной реакции в соцсетях, актёру ответил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заявил, что слова Фримена являются "следствием эмоциональной перегрузки", свойственной творческим людям.

Но и с певцами бывает непросто

Широко известно, что британская мультижанровая группа, любимцы критиков Radiohead всякий раз не включают Россию в список своих гастрольных остановок.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тысячи поклонников пока не дождутся приезда Radiohead в Россию

Вокалист коллектива Том Йорк никогда прямо не говорил о своей нелюбви к нынешним властям в Кремле. Однако сообщения об этом уже давно занимают российских фанатов.

При этом Йорк не раз высказывался против авторитаризма в целом, Дональда Трампа и, похоже, поддерживает версию Моргана Фримана о влиянии российских спецслужб на выборный процесс в США.

"Не хотите знать - отведите глаза", - написал Том Йорк в "Твиттере" после американских выборов, давая ссылку на расследование Washington Post о возможном вмешательстве России в американские выборы.

Большое количество артистов так или иначе бойкотировало Россию во время проведения Зимних Олимпийских Игр в Сочи, особенно в связи с принятием скандального российского закона о так называемой "пропаганде гомосексуализма".

Но мало кто выразил свою позицию так чётко, как английская поп-певица Элли Голдинг.

"Видимо, это значит "Нет" для России", - заявила девушка накануне открытия Олимпиады, выразив нежелание концертировать, покуда в стране действует подобный закон.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Элли Голдинг известна своими правозащитными высказываниями

Певица, кроме того, не раз высказывалась в поддержку протестного феминистского панк-коллектива Pussy Riot, две участницы которого более полутора лет провели под стражей после "панк-молебна" в московском храме Христа Спасителя.

Впрочем, спустя три года после Олимпиады Голдинг доехала до московского фестиваля "Ласточка", несмотря на то, что закон о "пропаганде" до сих пор в силе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стивен Фрай - известный ценитель русской культуры и критик ограничения прав и свобод

Тот же закон заставил британского интеллектуала, писателя и большого знатока русской культуры Стивена Фрая написать открытое письмо к Международному олимпийскому комитету.

"В общих интересах гуманности, провозглашаемой олимпийским движением, МОК обязан сказать твердое нет варварскому, фашистскому закону, принятому Думой с подачи Путина", - писал творческий деятель ещё в августе 2013 года.

Он напрямую сравнил президента России Владимира Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Помимо этого, Фрай встречался в Петербурге с одним из главных лоббистов скандального закона - Виталием Милоновым. Оба в итоге не сочли встречу конструктивной.

Американская певица Шер, не раз выступавшая в России, также сообщила о своём отказе от концертов в стране после вступления в силу того же закона.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Шер активно следит за социальными и политическими новостями

И она, похоже, держит своё слово. Поп-звезда, как и Том Йорк, поддержала версию о вмешательстве России в американские выборы.

Тем не менее, в мае этого года артистка в резких выражениях заявила в интервью журналу Billboard что демократам стоило бы в любом случае задуматься о смене своего руководства.

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