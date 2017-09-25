"Альтернатива для Германии": в чем секрет успеха крайне правых

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На предвыборном плакате АдГ было написано: "Чадра? Мы предпочитаем бикини"

В русскоязычной прессе об "Альтернативе для Германии" часто говорят прежде всего как о пророссийской партии, очень популярной среди переселенцев из бывшего СССР, но, как объясняют немецкие собеседники Би-би-си, своим успехом на выборах в бундестаг АдГ лишь в небольшой степени обязана своей пророссийской позиции или голосам "русских немцев".

На выборах в бундестаг 24 сентября "Альтернатива для Германии" набрала 12,6% голосов и впервые вошла в парламент, сразу завоевав почти 100 из 709 мандатов.

"Альтернатива для Германии" - это прежде всего антииммигрантская партия, но она также выступает за отмену санкций и за признание Крыма частью России; это одна из причин, почему этой партии уделяют много внимания российские телеканалы.

Однако большинство немецких политиков и комментаторов, с которыми Русская служба Би-би-си беседовала до и после выборов, считают, что для большинства немецких избирателей политика в отношении России намного менее важна, чем такие сферы политики внутренней, как социальное обеспечение или иммиграция.

Профессор Дрезденского технического университета, политолог Вернер Патцельт, изучающий "Альтернативу" и родственное ей движение Пегида, впрочем, согласен, что в "российском вопросе" АдГ представляет точку зрения заметной части общества.

"Альтернатива" считает, что Германия должна поддерживать хорошие отношения с Россией, и этот взгляд разделяют многие немцы [...] В то же время большая часть населения Германии считает, что нельзя просто так соглашаться с тем, что великая держава, Россия, просто аннексирует территории. То есть, немецкое общество разделено в этом вопросе, и "Альтернатива" тут представляет только определенную часть общества", - сказал Патцельт Би-би-си.

"Альтернатива", занимая пророссийскую позицию, первой в Германии стала выпускать предвыборные материалы на русском языке, обращаясь к "русским немцам"; внутри партии была создана секция переселенцев из бывшего СССР, и это вместе с другими факторами создало у многих впечатление, что большинство "русских немцев" теперь голосует за эту партию.

Один из "русских немцев", активист правящей партии ХДС Георг Деге объясняет, что это не так.

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"Нет никаких доказательств этого, экзит-поллов отдельно по "русским немцам" не было... Одно недавнее ислледование показало, что русскоговорящие жители Германии интегрировались в политический ландшафт и голосуют примерно так же, как и немцы", - говорит Деге.

По данным этого исследования, вспоминает Деге, "Альтернативу" поддерживают около 14% переселенцев из бывшего Союза - то есть, примерно та же доля, лишь чуть выше, чем в среднем по Германии, а самой популярной партией среди "русских немцев" остаётся ХДС Меркель.

По оценке берлинского издателя и политического аналитика Бориса Фельдмана, "русские немцы" составляют 5-7% электоральной базы АдГ - как и у другой симпатизирующей Москве партии, Die Linke (Левая партия).

В то же время, по мнению Фельдмана, голоса "русских немцев" были важны как небольшая гирька, способная склонить чашу весов: "Если бы ХДС набрал на три процента больше, а "Альтернатива" на три процента меньше - совсем другая была бы картина".

Ключевой вопрос - иммиграция

Борясь с политическими последствиями наплыва беженцев с Ближнего Востока, правящая партия в лице прежде всего канцлера Ангелы Меркель и министра внутренних дел Томаса де Мезьера с прошлого года ужесточила - по крайней мере, на словах, позицию в отношении нелегальных иммигрантов.

Это достаточно быстро отразилось на рейтинге "Альтернативы": к началу федеральной предвыборной кампании он снизился по опросам примерно до 7%.

"ХДС и ХСС кардинально изменили миграционную политику: в Германии теперь одни из самых жестких законов о миграции. Поэтому, я думаю, это (результат АдГ) - возможно, какая-то месть избирателей за непонятную политику 2015 года", - говорит Георг Деге.

Однако, по мнению Бориса Фельдмана, правящая коалиция своими руками обеспечила возрождение АдГ и ее успех на выборах.

Обозреватель напоминает, что по ходу предвыборной кампании избиратели, во-первых, узнали, что депортации нелегальных иммигрантов затормозились, во-вторых, появились сообщения о том, что визы в Германию получили уже 380 тысяч родственников ранее принятых беженцев.

"Российский немец, который сейчас пошёл голосовать за "Альтернативу", у которого мама, например, не будучи немкой, живет в Центральной Азии, например, и не имеет никакого шанса въехать в Германию, видит, что люди, которые только что приехали, еще не работают, которые представляют собой определенного рода этнический вызов, уже получили право ввезти своих родственников. А те ещё ввезут своих родственников. Конечно, это вызывает, скажем так, неудовольствие", - признает Фельдман, сам "Альтернативе" совершенно не симпатизирующий.

"Меркель повела себя не по-меркелевски", - заключает Фельдман - её слова разошлись с делами.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption "Альтернатива для Германии" набрала 12,6% голосов

Об этом мотиве части "русских немцев" говорит и Вернер Патцельт: по его ощущениям, они чувствуют себя в какой-то степени преданными, поскольку, когда они приезжали в 90-х годах, никто о них особо не заботился, а теперь этих иммигрантов власть собиралась встречать с распростертыми объятиями.

Но гораздо важнее - просто арифметически - то, что обманутыми в надеждах на более жесткую иммиграционную политику могли почувствовать себя обычные, коренные граждане Германии, а не только переселенцы из бывшего СССР.

Отношения с Кремлём: перемены маловероятны

ХДС Ангелы Меркель, потеряв весомую часть мандатов в бундестаге, снова будет вынужден формировать правительственную коалицию.

При этом более мягкие по отношению к России социалисты, в том числе министр иностранных дел Зигмар Габриэль, уходят в оппозицию, а в правительство, по мнению большинства немецких комментаторов, войдут Партия свободных демократов и Партия зеленых.

Один из этих партнеров ХДС по традиции получит пост вице-канцлера и, возможно, министра иностранных дел.

Лидер свободных демократов Кристиан Линднер недавно осторожно высказался за более мягкий, чем у Меркель, подход к санкциям против России, "зеленые" же - жесткие критики как внешней, так и внутренней политики Путина.

"А в нашей партии есть разные голоса. Среди выходцев из Восточной Германии, где многие предприятия среднего бизнеса до санкций сотрудничали с Россией, возможно, будут слышны голоса за смягчение курса, - рассуждает Георг Деге из ХДС. - С другой стороны, есть и те, кто больше дружат или общаются с США... Очень много разных факторов. Будем ждать формирования правительства".

Борис Фельдман считает, что равнодействующая этих факторов приведет к тому, что никаких ощутимых изменений в политике правительства Германии на российском направлении не будет.

"Да и когда оно будет сформировано, само правительство?" - говорит Фельдман.

На переговоры о коалиции, по мнению многих немецких комментаторов, уйдут месяцы. А до тех пор править - при том вынужденно избегая любых серьезных решений - будет прежний кабинет Ангелы Меркель.