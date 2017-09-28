Правообладатель иллюстрации Direct Scouting Center Image caption Стать моделью Ангелину вдохновил показ коллекции Victoria's Secret, который она увидела по теливизору

В Лондоне прошла ежегодная Неделя моды, где были представлены коллекции ведущих дизайнеров мира.

Британская столица - один из городов, куда съезжаются сотни моделей в надежде сделать карьеру, заработать и, если повезет, прославиться.

Модели из разных уголков России в интервью Русской службе Би-би-си рассказали о жизни в чужих странах, конкуренции на кастингах и о том, какими качествами нужно обладать, чтобы добиться успеха.

Ангелина, Невинномысск: "Моя цель - стать ангелом Victoria's Secret"

Однажды вечером по телевизору шел модельный показ американской компании Victoria's Secret. Адриана Лима дефилировала по подиуму, размахивая белоснежными крыльями. Я поняла: хочу стать ангелом Victoria's Secret, примерить крылья на себя.

Тогда я весила под 90 килограммов и была настоящей толстушкой, поэтому мое желание никто не воспринял всерьез. Сверстники смеялись надо мной. Это вдохновило меня бороться и доказать, что ничего невозможного нет.

Правообладатель иллюстрации Direct Scouting Center Image caption Самым сложным в работе моделью Ангелина считает прохождение кастингов, где нужно запомниться среди сотен красивых девушек

Иногда я плакала, но не показывала слез. Меня вместе с двумя младшими сестрами воспитывала одна мама, для которых я всегда была примером, поэтому я не хотела их расстраивать.

"Больше всего скучаю по хлебу с маслом"

Люди часто недооценивают тот объем работы, который необходимо проделать, чтобы стать моделью. Думают, что модели вечно сидят на изнурительных диетах или вообще ничего не едят. Это не так.

Я, например, начала усиленно заниматься спортом, многие часы проводила на беговой дорожке. Исключила из рациона все сладкое, жирное и мучное, перешла на здоровый (и скучный) режим питания: вареная курица, рыба, овощи на пару.

Media playback is unsupported on your device #Londonблог: каково быть моделью на Лондонской неделе моды?

Больше всего я скучаю по хлебу с маслом, вкус которого помню с детства.

В моем агентстве к здоровью модели относятся очень серьезно: если видят, что девочка перестает нормально и полезно питаться, прекращают с ней работать.

За несколько месяцев я похудела на 37 килограммов и уже спустя короткое время у меня прошла первая тестовая съемка в Москве.

"Что во мне не так"?

Первая поездка была в Китай. Эмоции переполняли меня, и я завела блокнот, куда записывала впечатления. Даже сохранила билет на самолет.

Когда эйфория прошла, я ощутила тяжесть модельной работы.

Правообладатель иллюстрации Direct Scouting Center Image caption Для того, чтобы стать моделью, Ангелина (на фото справа) похудела на 37 килограммов

Первые съемки казались бесконечно долгими, нужно было сфотографироваться в огромном количестве одежды. На обед отводилось меньше получаса.

На съемках периодически возникали проблемы с обувью. У меня 40-й размер при росте 176 см, который практически невозможно найти в Азии, поэтому часто приходилось работать в маленьких туфлях.

В какой-то момент не было работы и кастингов, и я впадала в депрессию, бесконечно спрашивала себя: "Что во мне не так"?

Правообладатель иллюстрации Direct Scouting Center Image caption "Быть моделью тяжело прежде всего морально. Вы ходите на работу и в конце месяца получаете зарплату. У моделей такого нет," - говорит Ангелина

"Рассказать анекдот, чтобы тебя запомнили"

За время работы моделью я заключила контракт с одним из лучших модельных агентств в Нью-Йорке, cтала лицом известного бренда обуви в Лос-Анджелесе, появлялась в журналах и на подиумах Милана, Лондона и Испании.

Самое сложное в работе - это кастинги, на которых огромная конкуренция, особенно в Милане. Приходишь на кастинг, предварительно заблудившись и пройдя по кругу несколько раз, и на входе получаешь лист "для записи", с длинным списком моделей.

Помню, один раз я была 278-й. Я тогда успела сбегать на пару других просмотров и вернуться к очереди.

Правообладатель иллюстрации Direct Scouting Center Image caption "В модельной индустрии нет возрастных ограничений. Все определяется внешними данными и желанием", - считает Ангелина

Во время кастинга ощущаешь волнение, думаешь: "Как понравиться"? Девочки выглядят одинаково: высокие, худые, в черных майках и джинсах.

Очень важно быть позитивной и жизнерадостной. Веселой, но не громкой. Сделать что-нибудь необычное: например, рассказать анекдот.

Главное оставаться собой.

"Не знаешь, когда будет следующая зарплата"

В модельной индустрии нет возрастных ограничений. Все определяется твоими внешними данными и желанием. Я встречала 30-летних девушек, которые настолько хорошо выглядели, что могли бы спокойно работать еще лет пять.

Быть моделью тяжело прежде всего морально. Вы ходите на работу и в конце месяца получаете зарплату. У моделей такого нет. Понравишься ли ты дизайнеру, во многом зависит от удачи.

Правообладатель иллюстрации Direct Scouting Center Image caption "Пока не добьюсь крыльев, не успокоюсь. Главное - идти вперед и не бояться упасть. И не только с подиума".

Я все больше скучаю по дому, куда возвращаюсь каждые три месяца. Первое желание по приезду - съесть что-нибудь русское: окрошку, борщ, глазированный сырок. За границей хорошо, но дома как-то легче, спокойнее.

"Пока не добьюсь крыльев, не успокоюсь"

Иногда я думаю, что еще пару лет поработаю - и все. Я хочу семью. Или хотя бы парня, что в условиях постоянных поездок, к сожалению, невозможно.

Но это всего лишь мимолетная слабость. Я знаю себя. Пока не добьюсь крыльев, не успокоюсь. Главное - идти вперед и не бояться упасть. И не только с подиума.

Victoria's Secret - крупнейшая компания по продаже женского белья в Америке. Идея пришла бизнесмену Рою Реймонду, который отправился в магазин женского белья, чтобы сделать подарок жене, однако был разочарован скудным ассортиментом и отношением продавцов. В 1998 году состоялся ежегодный показ бренда, в котором приняли участие так называемые ангелы Victoria's Secret. В разное время "ангелами" выступали топ-модели Жизель Бюндхен, Тайра Бэнкс и Каролина Куркова. В 2007 году Victoria's Secret стала первой торговой маркой, которая была удостоена звезды на голливудской "Аллее славы".

Даша, Темрюк: "Обидно, когда говорят, что у моделей легкая работа"

Правообладатель иллюстрации Direct Scfouting Center Image caption "В моей работе нужно суметь понять команду за секунды: с кем пошутить, с кем помолчать, чтобы понравиться и запомниться - для меня это главное", - говорит Настя

Предложение стать моделью я получила от представителя агентства, который нашел меня во "Вконтакте". Вначале хотела отказаться.

Я из маленького города, Темрюка, где о моделях либо ничего не говорят, либо говорят плохо: модели якобы работают в ночных клубах, попадают в рабство, а то и выпрыгивают из окна (речь идет о русской модели Людмиле Коршуновой, которая в 2008 году выбросилась из окна квартиры в Нью-Йорке - прим. Би-би-си).

Родители отпустили с трудом на съемки в Москву. Не одну, с братом.

"Я работала в Чили во время землетрясения"

Одна из первых поездок была в Чили. Люди удивляются, когда я говорю, что работала там моделью. И не случайно - ведь в Чили мало кастингов и работы.

Помню, как зашла в книжный магазин и на обложке каждого журнала увидела соседок по "модельной" квартире.

Правообладатель иллюстрации Direct Scouting Center Image caption "Я люблю съемки в журналах, где никогда не знаешь, что тебя ждет", - говорит Даша

В Чили люди веселые и расслабленные. Иногда это мешает.

Однажды в нашем городе было сильное землетрясение. Мы жили на девятом этаже, здание жутко трясло, дрожали окна, билась посуда. В новостях передали о приближении цунами. Мы выбежали на улицу. Написали агентству: что делать? - на что нам ответили: "Подождите, мы пока сами не знаем".

В итоге все обошлось. Мне говорили уезжать домой. Но я решила остаться до конца контракта: не пропускать же кастинги и работы из-за природных катаклизмов.

"В Китае нужно уметь быстро позировать"

Кастинги проходят по-разному. Бывает, что тобой искренне интересуются, спрашивают, откуда приехала. Но чаще всего быстро пролистывают бук (портфолио фотографий модели - прим. Би-би-си) с равнодушным лицом и говорят "пока".

Главный критерий отбора модели в Китае - уметь красиво и быстро позировать. Помню, как приходила в агентство и училась мастерству перед зеркалом, под пристальным вниманием букера (агент, который находит кастинги и работу модели - прим. Би-би-си).

"В родном городе лезут с расспросами"

Правообладатель иллюстрации Direct Scouting Center Image caption Для Даши одно из главных преимуществ работы моделью - возможность путешествовать

В Темрюке все кажется маленьким, спокойным. Это приятно, но только на неделю. Потом становится скучно. С друзьями я перестала общаться из-за постоянных путешествий.

В городе меня узнают, даже в магазин сходить неудобно - начинают глазеть, приставать с расспросами.

"В Сеуле видела только тренажерный зал"

Самое сложное для меня - это график работы. Точнее, его отсутствие. Сейчас я в Корее, работаю каждый день. Время остается только на сон, и то не всегда. В Сеуле видела только тренажерный зал.

Правообладатель иллюстрации Direct Scouting Center Image caption Несмотря на землетрясение, Даша осталась работать в Чили до конца контракта

Я люблю съемки в журналах, где никогда не знаешь, что тебя ждет.

Сегодня позируешь на фоне скал, завтра - в пшеничном поле, с сумасшедшим макияжем. Смотрится пугающе, но оно того стоит - фотографии будут хорошие. Мне хочется творить что-то необычное, поймать настроение съемки.

"В Азии думают, что модели - роботы"

На съемках постоянно окружают новые люди. Это вводит в депрессию. На обычной работе люди находятся в коллективе годами, знают привычки друг друга и умеют найти подход.

В моей работе нужно суметь понять команду за секунды: с кем пошутить, с кем помолчать, чтобы понравиться и запомниться - для меня это главное.

Правообладатель иллюстрации Direct Scouting Center Image caption "Они [заказчики] думают, что модели - роботы, мы не сидим, не едим и только хотим позировать", - говорит Даша о работе в Азии

На работе, особенно в Азии, к модели не всегда относятся по-человечески. Они [заказчики] думают, что модели - роботы, мы не сидим, не едим и только хотим позировать.

Недавно на съемке сказали: "Извини, но у нас много одежды, поэтому времени на обед нет".

"Главное для меня - путешествовать"

Обидно, когда говорят, что у моделей легкая работа и легкие деньги. Зимой мы снимаем летние вещи, летом - шубы, по 12 часов в 30-градусную жару. Кто скажет, что это легко?

Главное для меня - путешествовать, встречать новых людей, наслаждаться работой. В мире столько стран, где я не была. Нужно все успеть. И успеть найти себя.

Настя, Брянск: "Хочу помогать, как Водянова"

Правообладатель иллюстрации Direct Scouting Center Image caption Для Насти работать моделью - это возможность финансово помогать маме, что, по словам модели, ей удается с легкостью

Мне повезло с детства. В 13 лет я выросла до 170 см, оставаясь худой и стройной. Друзья говорили: "Иди в модели или иди поешь". Я выбрала первое, хоть и решилась не сразу.

Помню, как пришла в модельное агентство в Брянске, где проходил конкурс красоты "Лицо будущего". Меня заметил представитель московского модельного агентства и сразу предложил поехать в Японию, куда я улетела спустя полгода.

"При мысли, что вернусь домой, наворачивались слезы"

Мама болезненно восприняла мой отъезд, ведь я раньше нигде толком и не была, кроме Брянска.

Правообладатель иллюстрации Direct Scouting Center Image caption В модельной индустрии Настин типаж называется "бэби-фэйс", который, по мнению модели, очень востребован в Японии

Начитавшись модельных историй из интернета, боялась, что мне будут подкладывать стекла в туфли, подпиливать каблуки. Но модели в Японии оказались простыми и добрыми девчонками.

Английского не хватало, поэтому носила с собой блокнотик, где рисовала, куда нужно добраться, и просила японцев показать дорогу.

Мне понравилась Япония, я не хотела уезжать. От одной мысли о том, что я вернусь в Брянск, наворачивались слезы, поэтому мне удалось продлить контракт еще на месяц.

"Условия жизни у всех одинаковые"

Многие считают, что модели ведут гламурный образ жизни и живут в пятизвездочных отелях.

Правообладатель иллюстрации Direct Scouting Center Image caption "От одной мысли о том, что я вернусь в Брянск, наворачивались слезы", - вспоминает Настя первую поездку в Японию

Обычно нас селят в скромную квартиру, похожую на студенческое общежитие. Условия жизни у всех одинаковые.

Например, если соседка по комнате работает для бренда Valentino (считается одним из самых высокооплачиваемых и престижных в индустрии), она, как все, будет мыть голову из тазика, если отключат горячую воду.

Бывает, что в квартире моделей живет слишком много и, учитывая разные графики, не успеваешь cо всеми познакомиться.

"В модельном бизнесе нет конкуренции"

Существует стереотип, что модели злые и завистливые. Это не так. В модельном бизнесе конкуренции нет. Каждому заказчику нужен свой типаж.

Если тебя выбирают на дорогую марку часов, ты не подойдешь для рекламы косметики, поэтому мы не соперничаем.

70% успеха модели определяется внешними данными, остальные 30 - характером и умением ладить с людьми. Проходить кастинг - это как вести бизнес-переговоры. Нужно уметь грамотно представить себя, а иногда промолчать.

Насколько долго модель сможет работать, зависит от внешних данных. На мой взгляд, самый долгоживущий типаж - это "бэби-фэйс" (детское личико). Это мой типаж, который очень востребован в Японии.

Правообладатель иллюстрации Direct Scouting Center Image caption Несмотря на многолетний опыт работы, для Насти по-прежнему остается загадкой, как стать топ-моделью

Больше всего меня беспокоит, как поддерживать себя в форме. Я - сладкоежка, из десертов люблю все. Когда хочется сладкого и под рукой ничего нет, я съедаю ложку меда, который привожу из дома.

"Слишком много увидела, чтобы жить в Брянске"

Я финансово помогаю семье, мне это ничего не стоит. Моя мама работала поваром в местном футбольном клубе за 300 долларов в месяц. Минимальный заработок за съемочный день в Нью-Йорке - 1000 долларов.

Дома я бываю пару раз в году, провожу там всего неделю. Я слишком много видела, чтобы жить в Брянске. В этом городе нет возможностей, по крайней мере для меня.

Правообладатель иллюстрации Direct Scouting Center Image caption "Я работаю, пока мне везет, понимаю, что не смогу быть моделью всегда. Ты продаешь свою красоту, а она не вечна".

"Хочу помогать, как Водянова"

Для меня по-прежнему загадка, как стать топ-моделью. Сейчас востребованы высокие девочки, ростом от 180 см. Если раньше можно было стать известной с небольшим ростом, как Кейт Мосс (у британской топ-модели рост 170 см - прим. Би-би-си), то сейчас это сложно.

Я работаю, пока мне везет, понимаю, что не смогу быть моделью всегда. Ты продаешь свою красоту, а она не вечна.

Я хочу заработать столько денег, чтобы помогать людям, как Наталья Водянова. Она ведь тоже из маленького города, ее заметили. Мне тоже должно повезти, я в это верю.

***