10 главных событий российской кампании в Сирии в фотографиях

Два года назад, 30 сентября 2015 года, Россия начала военную операцию в Сирии, за время которой нанесла несколько тысяч воздушных ударов и только по официальным данным потеряла почти 40 военнослужащих. Русская служба Би-би-си выбрала 10 самых запоминающихся моментов сирийской кампании российских войск.

26 августа 2015 года

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Правительство сирийского президента Башара Асада передало России авиабазу Хмеймим на безвозмездной основе больше чем за месяц до начала российской военной кампании

Москва и Дамаск заключили соглашение о размещении авиационной группы вооруженных сил РФ на территории Сирии.

Формально просьба об этом поступила в Москву от сирийского правительства, которое передало российской стороне авиабазу Хмеймим на безвозмездной основе и гарантировало, что личный состав получит на территории страны дипломатический статус.

30 сентября 2015 года

Правообладатель иллюстрации MINISTRY OF DEFENCE/YOUTUBE Image caption Удар российской авиации по складам ИГ 30 сентября 2015 года (скриншот видео минобороны России)

Российские ВВС провели первые авиарейды на позиции запрещенного в России "Исламского государства" на территории Сирии. Согласно официальным данным российского минобороны, за первую неделю операции были нанесены удары по 112 объектам в Сирии.

До 16 октября 2015 года было совершено 669 боевых вылетов, к 30 октября - 1391 боевой вылет. 7 октября российские корабли выпустили 26 крылатых ракет из акватории Каспийского моря, уничтожив, по официальным данным, 11 целей на территории Сирии.

24 октября 2015 года

Правообладатель иллюстрации V.KOSTENKO/VK.COM Image caption Вадим Костенко - первый россиянин, гибель которого в Сирии официально признало минобороны России

Первым россиянином, погибшим в ходе операции в Сирии, стал 19-летний контрактник Вадим Костенко из села Гречаная Балка Краснодарского края.

На авиабазе Хмеймим военнослужащий занимался обслуживанием авиатехники. По официальной версии военных, которые признали смерть Костенко спустя три дня, он покончил с собой из-за "разлада в личных отношениях с девушкой".

Родственники погибшего, однако, подвергли сомнению официальную версию и рассказали журналистам о множественных травмах на теле контрактника.

С тех пор министерство обороны России официально признало гибель 38 военнослужащих в Сирии; гибель еще нескольких десятков человек, о которых сообщали СМИ и родственники, военные не комментируют.

24 ноября 2015 года

Правообладатель иллюстрации ALEXANDER RUMIN/TASS Image caption Похороны командира сбитого Су-24 Олега Пешкова в Москве, 2 декабря 2015 года

Истребитель F-16C ВВС Турции в районе границы с Сирией сбил ракетой "воздух-воздух" российский фронтовой бомбардировщик Су-24М. Самолет был сбит на высоте 6000 метров и упал на территории сирийской провинции Латакия.

Экипаж бомбардировщика катапультировался, но командир экипажа подполковник Олег Пешков был убит при приземлении боевиками.

Во время операции по спасению второго члена экипажа, капитана Константина Мурахтина, сирийскими повстанцами был сбит российский вертолет Ми-8, погиб матрос Александр Позынич.

Уничтожение самолета привело к резкому ухудшению российско-турецких отношений, их нормализация началась лишь в июне 2016 года, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал Владимиру Путину письмо, в котором выразил соболезнования семье российского пилота.

15 марта 2016 года

Правообладатель иллюстрации SERGEI VENYAVSKY/AFP/Getty Images Image caption Российские военные перед отлетом из Сирии в Россию, 16 марта 2016 года

Российский президент Владимир Путин издал приказ о выводе основных сил российской группировки из Сирии. Министерство обороны опубликовало видеоролики, на которых самолеты Су-24, Су-25 и Су-34 покидают авиабазу Хмеймим и улетают в Россию.

Вместе с тем военные объявили, что морская база в Тартусе и аэродром Хмеймим продолжат функционировать в прежнем режиме.

В реальности российское военное присутствие в Сирии лишь увеличилось, и большая часть потерь среди россиян в Сирии пришлась на период после официального вывода группировки из страны.

5 мая 2016 года

Правообладатель иллюстрации VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images Image caption Российские музыканты под управлением дирижера Валерия Гергиева дают концерт в Пальмире, 5 мая 2016 года

Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева дал концерт в древнем амфитеатре освобожденной от боевиков ИГ Пальмиры.

В составе оркестра выступил и близкий друг Путина, виолончелист Сергей Ролдугин, получивший широкую известность после публикации "панамского досье".

Музыканты исполнили Симфонию №1 Сергея Прокофьева и "Кадриль" Родиона Щедрина.

Перед началом концерта Гергиев показал зрителям, среди которых были российские военные, представители ЮНЕСКО и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, обращение Путина, в котором тот благодарил музыкантов за "удивительную гуманитарную акцию".

Уже в конце 2016 года сирийская армия на время потеряла Пальмиру, которую снова заняли отряды ИГ, но вскоре вернула себе контроль над городом.

15 октября 2016 года

Правообладатель иллюстрации ANDREI LUZIK/TASS Image caption "Адмирал Кузнецов" в Атлантическом океане, 8 февраля 2017 года

Корабельная группа Северного флота во главе с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" отправилась из Североморска в поход к берегам Сирии.

В состав группы входили тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения.

"Адмирал Кузнецов" добирался до Сирии несколько недель в обход Европы, по пути корабль сильно дымил, что российские эксперты трактовали как демонстрацию силы, а европейские - как признак технической отсталости корабля.

До берегов Сирии "Адмирал Кузнецов" добрался в начале ноября и участвовал в операции до конца 2016 года.

За это время два истребителя, Миг-29 и Су-33, разбились при попытке сесть на палубу авианосца. В начале февраля 2017 года "Адмирал Кузнецов" вернулся в Североморск. По подсчетам РБК, его поход обошелся российскому бюджету в сумму от 7,5 до 10 млрд рублей (170 млн долларов).

5 декабря 2016 года

Правообладатель иллюстрации GEORGE OURFALIAN/AFP/Getty Images Image caption Последствия обстрела мобильного госпиталя минобороны России в Алеппо, 5 декабря 2016 года

Наступление на Алеппо армия сирийского президента Башара Асада при поддержке российских войск начала еще в феврале 2016 года, когда город удалось окружить и с севера отрезать боевиков от потоков снабжения со стороны турецкой границы. Полностью взять город под свой контроль сирийским военным удалось, однако, только в декабре.

Крупные наступательные операции на Алеппо были проведены в сентябре-октябре и ноябре-декабре.

5 декабря стало известно об обстреле боевиками мобильного госпиталя российского минобороны, в результате которого погибли две медсестры и был тяжело ранен главный педиатр министерства. Еще через два дня, 7 декабря, в Алеппо погиб российский военный советник, полковник Руслан Галицкий.

25 декабря 2016 года

Правообладатель иллюстрации Russian Emergency Situations Ministry/TASS Image caption Обломки разбившегося у Сочи Ту-154, 29 декабря 2016 года

При взлете из аэропорта Адлера в Черное море рухнул Ту-154 ВВС России, направлявшийся в Сирию. На борту самолета находились 92 человека. Поздравить российских военнослужащих с наступающим Новым годом в Латакию направлялся ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова.

На борту были также съемочные группы трех российских телеканалов и глава фонда "Справедливая помощь", член президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Указом президента Владимира Путина 26 декабря в России соблюдался день траура, активная поисковая операция у берегов Сочи продолжалась до 28 декабря. В конце мая 2017 года минобороны заявило, что причиной катастрофы была ошибка командира экипажа.

23 сентября 2017 года

Правообладатель иллюстрации YURI SMITYUK/TASS Image caption Генерал-лейтенант Валерий Асапов на соревнованиях по танковому биатлону, 16 февраля 2017 года

В результате минометного обстрела в Дейр-эз-Зоре погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов. Он стал самым высокопоставленным российским военным, погибшим за два года сирийской операции.

Как сообщили военные, снаряд попал в командный пункт, вместе с Асаповым погибли два полковника, имена которых не называются. По данным Би-би-си, один из них был личным переводчиком генерал-лейтенанта.

До назначения в Сирию погибший генерал был заместителем командующего 5-й Краснознаменной армией Восточного военного округа. В 1995 году он был командирован в Чечню и в Грозном получил тяжелое огнестрельное ранение в ногу.

Спецслужбы Украины обвиняли Валерия Асапова в том, что он принимал участие и в вооруженном конфликте на востоке страны. Бывший глава совета безопасности самопровозглашенной ДНР Александр Ходаковский, комментируя новость о гибели Асапова, подтвердил, что познакомился с ним два года назад в разгар боевых действий на востоке Украины.

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