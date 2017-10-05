Image caption Президент Индонезии заявил, что ему нужен человек "с сумасшедшинкой" для борьбы с незаконной рыбной ловлей

В Индонезии никогда не было такой политической фигуры, как Суси Пуджиастути.

Министра по делам водных ресурсов и рыболовства в свое время исключили из старшей школы, а теперь она успешная предпринимательница, которая к тому же разбирается со сложной проблемой незаконного вылова рыбы.

Ее прямота сделала ее чем-то вроде иконы поп-культуры. И это в стране, где живет наибольшее в мире число мусульман, и жители которой, как правило, невысокого мнения о политиках.

Когда индонезийского президента Джоко Видодо спросили, почему он назначил ее министром в 2014 году, он говорил, что нужен был человек "с сумасшедшинкой", чтобы совершить прорыв.

Суси Пуджиастути включена в спецпроект Би-би-си "100 женщин".

Пуджиастути изобразили в образе Суперженщины, она показана наполовину русалкой и наполовину воином, как в комиксах манга.

Ее тщательно проработанный в социальных сетях образ сотрясает консервативную политическую жизнь Индонезии.

"Я не пытаюсь подогнать себя под политический мейнстрим, у меня бы не получилось быть кем-то другим", - говорит она, сопровождая слова своим фирменным хриплым смехом.

"Было непросто, но теперь я вопринимаю все это как преимущество. Я сразу решила, что мне нужно быть открытой, открытой, открытой".

"Я не меняла себя, потому что посчитала, что настоящее будет слишком сильно и поглотит меня", - говорила она.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Суси Пуджиастути говорит, что взрывать лодки - это "устрашающая и шоковая тактика"

Видео, где она танцует под "Битлз" на борту военного корабля после осмотра, или как потягивает кофе на борту весельной лодки посреди моря, получили мгновенное вирусное распространение. Опросы говорят о том, что она всем нравится.

Но каждый раз, когда речь заходит о кадровых перестановках, ходят слухи, что на президента Джокови давят с целью ее увольнения. Критики считают, что ее политика плохо продумана.

Когда Би-би-си позвонила ей для беседы, она только что вернулась из плавания и опоздала на интервью.

"Извините, я сегодня заснула после океана. Я была в море, гребла и плыла", - говорит она.

"Мне нужно было выделить себе день, чтобы убежать от всего. Океан - лучшее место для этого".

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Пуджиастути находится под интенсивным контролем, привлекая небывалое внимание, особенно учитывая, что заведует не самым популярным министерством.

Однако, социальные сети могут быть ужасным местом для женщин в политике.

"Когда разошлась фотография, где я курю за углом дворца вскоре после того, как меня назначили, я прочла тысячи негативных комментариев", - говорит Пуджиастути.

"Писали: "Вы же мать, к тому же знамениты, и вы так нравитесь моей дочери, что я беспокоюсь, как бы и она теперь не закурила!".

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"Мне стало не по себе, и я пообещала больше так не делать, и больше я не курю прилюдно", - смеется она.

Заместитель председателя Совета представителей Фарид Хамзах опуликовал у себя в "Твиттере" фотографию ее ноги с татуировками, назвав ее "обычной уличной шпаной".

"В Индонезии для женщин иметь татуировку постыдно, - говорит Пуджиастути. - Но я сделала их больше 30 лет назад, потому что у моих друзей они были, а это хорошие люди".

Правообладатель иллюстрации Susi Pudjiatuti Image caption Пуджиастути столкнулась с непониманием своего образа в соцсетях

"Сначала я пыталась носить одежду, скрывающую мои татуировки, - длинные юбки и брюки, - но это сводило меня с ума".

"В последние два года я набрала вес - почти девять килограммов, и за это меня тоже начали осуждать. Но надо просто перестать об этом думать".

Взрывающая лодки

Она хочет, чтобы люди вместо обсуждения ее личности обращали внимание на ее работу по борьбе с нелегальной рыбной ловлей.

Это она придумала взрывать лодки, замеченные в незаконном промысле в водах Индонезии.

"Нам нужен устрашающий эффект. Нужно наблюдать за столь большой территорией, где невозможно уследить за всем", - говорит она.

Поэтому она решила, что нужно взрывать лодки, и снимать это на видео.

"Не думаю, что кому-то приятно видеть взрыв своей лодки. Это устрашающая, шоковая тактика", - говорит она.

Под ее надзором Индонезия уничтожила сотни рыбацких лодок, включая некоторые китайские. Они утверждают, что воды архипелага Бунгуран традиционно относятся к китайским.

Это привело к дипломатическому напряжению между двумя странами и критике ее стиля, который в парламенте Индонезии называют слишком конфротационным.

Пуджиастути признает, что поначалу она не вполне понимала, во что ввязалась.

"Я не понимала, что это за люди, как высоки ставки. Я об этом не думала".

Она настаивает на том, что ее стратегия работает, и рыбные запасы повышаются.

Ее действия вызывают похвалу защитников природы, а также голливудского актера Леонардо ДиКаприо. Критики, однако, замечают, что строгое регулирование только вредит местным рыбакам.

Суси считает, что в Индонезии есть ограничения карьерного роста для женщин, когда дело касается управленческих должностей, но она всегда считала себя равной мужчинам.

Ее мать сбежала из дома в 12 лет, чтобы избежать организованной семьей свадьбы с мужчиной сильно старше ее.

"Это были 1930-ые, такие вещи случались", - говорит она.

"Она жила с монахинями много лет и вышла замуж очень поздно, а в 32 года родила меня".

Image caption "Чудо-Суси" приобрела практически культовую популярность

Выросшая на южном побережье Западной Явы Пуджиастути говорит, что ее родители были строги и растили ее так же, как и ее братьев.

"Они никогда не говорили: это мужское дело, они растили нас равными. Это очень мне помогло", - говорит она.

"Это я и говорю сейчас женским организациям; пока вы заняты обсуждением различий, вы не двигаетесь вперед, сначала разрушьте барьеры своего мышления. Чем меньше думаешь, тем лучше".

"Жизнь позволила мне делать все так, как я хочу", - говорит она.