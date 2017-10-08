Многие каталонцы не хотят независимости от Испании. Почему?

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Таррагона, столица второй по населению провинции Каталонии после Барселоны, голосовала за независимость региона хуже всех. На участки в день референдума об отделении Каталонии не пришло и трети избирателей. Русская служба Би-би-си выясняла, почему таррагонцы хотят остаться с Испанией и как сторонники единства отстаивают свои взгляды.

Таррагона находится на побережье в 100 км от Барселоны и стратегически важна для Каталонии. Там находится один из двух морских портов автономии, на юге Таррагоны расположены промышленные предприятия, сформировавшие химический кластер, а в пригороде работают парк развлечений Порт Авентура и аэропорт Реус, которым пользуются авиакомпании-лоукостеры.

"Бей их"

Вечером в субботу на площади перед мэрией Таррагоны собрались сотни человек, вышедших митинговать против отделения Каталонии.

Площадь пестрит красно-желтыми цветами - люди принесли испанские и каталонские флаги. Одни размахивают ими, другие целиком завернулись в знамена. Участники митинга распевают "я испанец, испанец, испанец" на мотив "Калинки".

Собравшиеся выкрикивают лозунг "не обманывайте нас, Каталония - это Испания!", а некоторые из них и вовсе призывают арестовать лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

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"Техеро в тюрьме, Пучдемона туда же", - гласит самодельный баннер. Антонио Техеро пытался совершить государственный переворот в Испании 23 февраля 1981 года, но эта попытка провалилась.

Митингующие поддерживают и национальную полицию, которая препятствовала проведению референдума о независимости Каталонии 1 октября. В конце концов толпа запевает футбольную кричалку, которую на русский можно перевести как "бей их".

Те, кто выступает за единство страны, призывают граждан приехать на воскресный митинг юнионистов - сторонников единой Испании - в Барселону. Акция состоится спустя ровно неделю после референдума об отделении Каталонии.

"Мы очень устали"

На холме рядом с оставшимся от римлян амфитеатром Таррагоны собрались сторонники независимости Каталонии. Встреча напоминает небольшой городской праздник. Пока группа жителей, сидя в кругу на складных стульях, обсуждает пути защиты референдума, дети играют в салки и пускают мыльные пузыри.

Над площадью натянут канат, на нем висят детские рисунки, посвященные независимости Каталонии. Рядом стоит стол с напитками, музыканты готовят оборудование для выступления.

"После референдума у нас была забастовка, мы выходили на улицы. Сейчас хочется чего-то более веселого, потому что все очень устали, все шокированы полицейским насилием и очень хочется отдохнуть", - объясняет организатор, 43-летний Альберт, администратор в местной компании.

Альберт - член "Кандидатов народного единства" (CUP), радикальной левой партии, которая выступает за отделение Каталонии.

Сам референдум прошел в ужасных условиях, признает активист. По его словам, согласованное голосование помогло бы понять, сколько в реальности сторонников независимости в Таррагоне. "Из тех голосов, что удалось подсчитать, большинство за независимость, но пришли, конечно, не все", - сокрушается Альберт.

Image caption Справа - очертания независимой Каталонии

Встречи, похожие на субботнюю, посещают обычные жители города - врачи, учителя, члены профсоюзов, говорит он. Сегодня собравшиеся обсуждают будущую конституцию Каталонии после отделения. "Хотелось бы поменьше капитализма, более левый вариант", - признается Альберт.

Он настаивает, что голосовавшие за отделение Каталонии готовы продолжать борьбу и защищать результаты референдума: "В понедельник или вторник, когда объявят декларацию независимости, мы готовимся устроить демонстрацию".

Эскалация кризиса

1 октября : Каталония проводит референдум о независимости несмотря на позицию центрального правительства и решение Конституционного суда; глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявляет, что сторонники независимости одержали победу;

: Каталония проводит референдум о независимости несмотря на позицию центрального правительства и решение Конституционного суда; глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявляет, что сторонники независимости одержали победу; 2 октября : Еврокомиссия заявляет, что считает референдум незаконным, а независимая Каталония не может быть членом ЕС;

: Еврокомиссия заявляет, что считает референдум незаконным, а независимая Каталония не может быть членом ЕС; 3 октября : В телевизионном обращении король Испании Фелипе VI заявляет, что организаторы референдума проявили неуважение к власти и нарушили конституцию;

: В телевизионном обращении король Испании Фелипе VI заявляет, что организаторы референдума проявили неуважение к власти и нарушили конституцию; 4 октября : Карлес Пучдемон утверждает, что независимость автономии будет провозглашена в ближайшие дни; Мадрид называет это шантажом;

: Карлес Пучдемон утверждает, что независимость автономии будет провозглашена в ближайшие дни; Мадрид называет это шантажом; 5 октября : Премьер-министр Испании Мариано Рахой призывает каталонских лидеров воздержаться от провозглашения независимости; Конституционный суд запрещает парламенту автономии провести заседание в понедельник;

: Премьер-министр Испании Мариано Рахой призывает каталонских лидеров воздержаться от провозглашения независимости; Конституционный суд запрещает парламенту автономии провести заседание в понедельник; 6 октября : Парламент Каталонии объявляет, что Пучдемон выступит на пленарном заседании во вторник и проинформирует о результатах прошедшего 1 октября референдума;

: Парламент Каталонии объявляет, что Пучдемон выступит на пленарном заседании во вторник и проинформирует о результатах прошедшего 1 октября референдума; 7 октября: По всей Испании проходят митинги против отделения Каталонии, самый многочисленный - на 150 тысяч человек - состоялся в Мадриде.

Организовать праздник Альберту помогает женщина средних лет - учительница Маритель. Она преподает в старших классах. Школа, где работает Маритель, во вторник, 3 октября, присоединилась к объявленной после референдума общей забастовке.

Большинство родителей забастовку поддержали, многие дети участвовали в демонстрации, но вообще в школе политика не обсуждается, говорит учительница.

Image caption Сторонники независимости организовали специальный комитет, призванный отстаивать итоги референдума

"Такие вещи - это то, что должно решаться внутри семьи. В школе мы ничего не навязываем и, конечно, ничего не запрещаем", - добавляет она. При этом, по ее словам, произошедшее 1 октября во время референдума детей, конечно, шокировало.

Социалисты против трактористов

В пятницу, 6 октября, власти Каталонии объявили официальный результат референдума - явка 43%, за независимость проголосовали 90,18% участников, против - 7,83%. Еще 1,98% пришедших на участки бросили в урны пустые бюллетени. В городе Таррагона явка стала самой низкой по Каталонии - 28,6%.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Таррагоне многие поддерживают единство Испании

При этом в одноименной провинции активность 1 октября оказалась выше - 40,6% жителей. Для сравнения в Жироне, на родине Пучдемона, на референдум пришли 53%.

В Таррагоне отделение Каталонии поддержали 18,5 тыс избирателей из 90 тысяч с правом голоса, то есть 92% из тех, кто пришел на референдум. Всего в городе, согласно переписи 2015 года, живут чуть больше 131 тысячи человек.

Низкой явке есть объяснения. Власти Таррагоны отказались предоставлять помещения для голосования сторонникам референдума. В ответ на решение властей те таррагонцы, кто жаждет независимости, обклеили здание мэрии листовками и растянули перед ним самодельные баннеры с призывом голосовать.

За два дня до референдума в город приехали крестьяне на тракторах, они перекрыли улицы города и въезды, рассчитывая таким образом не пустить туда полицию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на большое количество юнионистов, сторонников независимости в Таррагоне тоже много

Реакция таррагонских властей на референдум логична - в парламенте Таррагоны большинство кресел у "Испанской социалистической рабочей партии", а правит городом мэр-социалист Хосеп Феликс Баллестерос.

Испанские социалисты, как и "Народная партия" премьера Испании Мариано Рахоя, считаются ярыми противниками отделения Каталонии. Именно социалисты направили в Конституционный суд Испании жалобу на планы каталонского парламента провозгласить в понедельник, 9 октября, независимость Каталонии.

Суд в итоге заблокировал заседание. При этом в парламенте Каталонии у социалистов всего 13 кресел из 135. Большинство мест там у коалиции "Вместе за "Да", которая поддерживает независимость Каталонии.

Впрочем, есть и другие причины низкой активности избирателей Таррагоны.

"Трудно сказать, что больше повлияло на низкую явку: усилия властей не допустить референдум (многие участки в городе так и не были закрыты, но электронная система для голосования по всей Каталонии работала с перебоями) или сильные в городе юнионистские настроения - я думаю, большая часть сторонников единства Испании просто не пошла на референдум, считая его незаконным", - объясняет Сергей, житель Таррагоны и автор Телеграм-канала "Каталонский кризис".

Таррагона, как и Барселона, тоже завешана флагами сепаратистов. "Эстелады" - неофициальный флаг каталонских земель, символ борьбы за независимость висят почти на каждом доме. Встречается много другой символики сторонников отделения Каталонии - флаги с надписью "Si", подразумевающие, что голосовать надо за независимость, а также плакаты, воспевающие демократию.

Image caption Флаги сторонников единой Испании нередко соседствуют в Таррагоне с символикой тех, кто выступает за отделение Каталонии

Тем не менее на домах встречаются и флаги Испании, которые в Барселоне найти сложно. Некоторые вешают сразу два - испанский и каталонский, в знак единства.

Их значительно меньше, чем символики сепаратистов, да и уличные акции юнионистов, противников отделения Каталонии, не такие яркие и многочисленные, как у их оппонентов. Даже в Таррагоне с ее самой низкой по Каталонии явкой на референдуме и мэром-социалистом.

"Молчаливое большинство" - так называют сторонников единой Испании. "Сепаратисты над этой формулировкой смеются. Они не могут мобилизовать людей. Да и как мобилизуешь под лозунгом "давайте все оставим как есть"?", - задается вопросом житель Таррагоны Сергей.

"У нас нет позиции"

Еще перед вечерним митингом юнионистов на центральной площади Таррагоны проходит другая акция. На нее пришли те жители, которые выступают в первую очередь за начало переговоров между властями Испании и Каталонии. Помимо идеи диалога собравшихся объединяют белые футболки.

Аналогичные "белые демонстрации" прошли в субботу в Мадриде и Барселоне. В столице Каталонии собравшиеся скандировали "мы хотим говорить", "больше переговоров, меньше тестостерона" и "говори или уходи!".

В Мадриде участники акции выкрикивали лозунги "меньше ненависти, больше понимания" и "Карлес [Пучдемон], Мариано [Рахой], давайте посмотрим, можете ли вы позвонить друг другу".

"У нас нет позиции "да" или "нет". Мы ни за отделение Каталонии, ни против. Мы за мир и за то, чтобы разговаривать", - объясняет один из участников акции в Таррагоне. В руках он держит листок A4 с надписью "Говорим #диалогпожалуйста". Ни флагов, ни другой атрибутики митингующие с собой не принесли.

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Впрочем, в Таррагоне много и тех, у кого позиция по референдуму более конкретная.

"У нас всех разные мнения"

"Мои родители из Севильи и Галисии, я против отделения и независимости Каталонии", - говорит девушка, работающая на кассе в табачном магазине. Сама она родилась уже в Таррагоне, однако это на ее решение не повлияло: "Моя семья - Испания, а не только Каталония".

Продавец хамона Томас на референдум пошел и проголосовал за отделение - главным образом по экономическим причинам. Он приехал в Таррагону из Барселоны.

"Я первый каталонец в семье, мои родители родились не здесь", - с гордостью рассказывает Томас. Его семья при этом относится к идее независимости Каталонии негативно. "Другое поколение", - объясняет он.

Image caption Сторонники независимости Каталонии вывешивают на балконах влаги со словом "да"...

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption ...а противники - со словом "нет"

Маркус, работник гастропаба, на референдум и вовсе не пошел. Он не каталонец, приехал в Таррагону из Эстремадуры на юго-востоке страны. Испанские власти у Маркуса никакой симпатии не вызывают, он считает их коррумпированными. Несмотря на это ему хотелось бы, чтобы она осталась единым государством, поэтому независимость Маркус не поддерживает.

На ступеньках местного кафедрального собора две девушки живо обсуждают референдум. Выясняется, что они вообще не из Испании - Стелла и Эва приехали из Италии и Греции учиться в Автономный университет Барселоны всего месяц назад. Обе боятся, что, если Каталония отделится, им придется вернуться домой.

"Но я не думаю, что все тут хотят отделиться. Вчера я разговорилась в поезде с одним мужчиной-каталонцем, он сказал, что все это сумасшествие и отделение от Испании невозможно", - говорит Стелла. Правда, большинство ее подруг по общежитию выступают за независимость.

Студентки рассказывают, что за три дня до референдума и через несколько дней после него их университет закрылся из-за забастовки. Сами они этому не очень рады. "Я пришла на учебу, но зайти не смогла, потому что двери заблокировали стульями", - сетует итальянка.

50-летний бармен Джеймс, сотрудник небольшого кафе у мэрии, тоже родился в Таррагоне, но он проголосовал на референдуме за отделение. Он уверен, что Каталония без Испании будет чувствовать себя намного лучше.

"У нас в баре мы эту тему не очень обсуждали, но тут тоже у всех разные мнения. О, ты как, кстати, голосовала?" - обращается Джеймс к юной официантке с подносом с пивом. Девушка проголосовала за то, чтобы Каталония осталась в Испании - ей "не нравится то, что говорят политики".

Перед баром Джеймса группа парней в одинаковых футболках отмечает мальчишник своего лучшего друга. "Мы вообще сейчас не очень можем говорить, уже выпили, - признаются они со смехом. - Все, что можем сказать - голосовали за независимость".