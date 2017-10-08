В Китае готовятся к съезду Компартии. Чего от него ждать?
Каждые пять лет мир наблюдает, как правящая партия в Китае проводит свой съезд.
В середине октября делегаты Коммунистической партии Китая (КПК) съедутся со всей страны в Дом народных собраний в Пекине.
На съезде выбирают лидеров партии, которым предстоит вершить судьбами 1,3 миллиарда человек - большая часть которых не имеет права голоса - и управлять экономикой, занимающей второе место в мире.
19-й съезд КПК откроется 18 октября. От него ждут масштабных изменений в руководстве партии. При этом нынешний лидер КПК и глава государства Си Цзиньпин, скорее всего, останется у руля.
Чем занимается политбюро?
Съезд состоит из 2300 человек, однако в этот раз на него отобрали только 2287 делегатов. Как сообщают СМИ, причина этого в "неподобающем поведении" остальных 13-ти.
За закрытыми дверями участники съезда выберут новый состав влиятельного Центрального комитета: в него войдет около 200 человек.
Комитет, в свою очередь, выбирает членов политбюро, из которых будет сформирован свой постоянный комитет.
Это главные люди в Китае, принимающие ключевые решения. В политбюро входит 24 человека, а в постоянный комитет - семь, однако эти цифры год от года меняются.
Формально партия голосует, но в реальности многие из этих людей предварительно отбираются действующими лидерами, а комитет просто подтверждает их выбор.
Центральный комитет выбирает лидера партии - генерального секретаря - который одновременно занимает пост председателя КНР. Сейчас это Си Цзиньпин, который, вероятнее всего, останется на своей должности.
Чего ожидать в этом году?
За 19-м съездом стоит наблюдать по двум причинам.
Во-первых, Си Цзиньпин представит обширный доклад, по которому аналитики смогут понять направление политики Китая на ближайшие пять лет.
Во-вторых, постоянный комитет политбюро почти полностью обновится.
В последние годы партия устанавливала неофициальные ограничения на сроки и возраст кандидатов на определенные посты. Большинство членов политбюро уходили, когда им исполнялось 68 лет.
Поэтому сейчас может уйти в отставку 69-летний Ван Цишань, глава антикоррупционного ведомства. Однако он один из главных союзников Си, поэтому его могут убедить остаться.
Самому Си - 64, а его премьеру Ли Кэцян - 62.
На этом съезде стоит ожидать новой расстановки будущих лидеров - включая возможного преемника Си, который займет его место через пять лет.
Некоторые, однако, считают, что Си в этот раз отложит такой шаг.
Что все это значит для Си Цзиньпина?
Возможно, партию ждет всеобщая консолидация вокруг Си Цзиньпиня.
С момента прихода к власти в 2012 году он расставил новых людей на беспрецедентное количество постов, что ставит его в один ряд с такими лидерами, как Мао Цзэдун и Дэн Сяопин.
Скорее всего, лидерские позиции в партии займут его сторонники, и, возможно мы увидим усиление его политики, известной как "Мысли Си Цзиньпина" - руководящего документа партии.
Это может поставить его на уровень Мао в китайской политической истории.
Некоторые считают, что Си Цзиньпин может выступить с инициативой, которая бы позволила продлить его правление, ныне традиционно ограничиваемое двумя сроками.
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Став во главе государства в 2012 году, Си Цзиньпин возглавил широкую антикоррупционную кампанию, в ходе которой более миллиона представителей власти были привлечены к дисциплинарной ответственности. Некоторые счиают это внутренней "чисткой" противников Си.
Возникло целое движение, названное "культом Си": про лидера страны сочиняют пропагандистские песни, а внимание государственных СМИ обращено только на позитивные стороны его деятельности. Его называют "Папа Си" или "Дядюшка Си".
Что это значит для остального мира?
Аналитики считают, что несмотря на большие перестановки в постоянном комитете, в целом Китай продолжит идти по тому же пути. Си Цзиньпин будет развивать политику по укреплению стабильности.
Все еще действует китайский пятилетний план экономических реформ, как и антикоррупционная кампания.
Настрой Китая на продвижение к переднему плану на мировой сцене по руководством Си также сохранится.
Пока что непроясненным остается вопрос отношения Китая к действиям Северной Кореи и возникшему ядерному кризису.
Некоторые аналитики считают, что Китай продолжит уклоняться от решительных действий, в то время как новое руководство будет вести внутреннею полемику о том, как вести себя со столь вспыльчивым соседом.