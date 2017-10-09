Image caption Мотоциклы изменились, сигары - всё те же

Команданте Эрнесто Че Гевара был убит в Боливии 9 октября 1967 года. Полвека спустя корреспондент Би-би-си Уилл Грант отправился с сыном революционера в турне по Кубе на мотоцикле и расспросил Эрнесто-младшего, как ему живется в тени идола бунтарей всего мира.

Сходство с отцом порой просто поразительное.

Легкая небритость, выдающийся нос - знакомые до боли черты, вплоть до тлеющей сигары в руке.

Помимо внешности младший из сыновей Че унаследовал от легендарного латиноамериканца страсть к мотоциклам.

"Я всю жизнь увлекаюсь механикой, я люблю скорость, автомобили, мотоциклы", - рассказывает 52-летний Эрнесто, названный в честь отца.

Мы сидим в гаванском баре, оформленном в угоду фанатам Harley Davidson.

"Еще в детстве я с удовольствием возился с байками, с машинами. Наверное, это от отца, но в любом случае - это моя страсть".

На внешности и увлечениях сходство с Че заканчивается. Эрнесто выбрал для себя совсем другую стезю - туризм.

Он основал турбюро и назвал его La Poderosa Tours в честь мотоцикла Norton, на котором Че в юности отправился из родной Аргентины в путешествие по американскому континенту.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Июнь 1959, Гавана. Свадьба Гевары и Алейды Марч - второй жены Че и матери Эрнесто

Создать частную туристическую компанию Эрнесто - юристу по образованию - позволили реформы Рауля Кастро, сменившего брата Фиделя у руля Кубы десятилетие назад.

Теперь сын Че организует мототуры по Кубе. Я записался в один из них, и мы отправились в Пинар-дель-Рио - центр сигарной промышленности крупнейшего карибского острова.

Под любопытными взглядами зевак колонна Harley Davidson, тяжело урча, двинулась прочь из города.

Мотоцикл как средство передвижения в путешествиях по Кубе становится все популярнее у туристов. Наша группа - сборная солянка байкеров из разных стран: США, Китая, Великобритании и Аргентины.

"Американцам моего поколения въезд на Кубу был заказан", - рассказывает на короткой остановке байкер-любитель Скотт Роджерс из Массачусетса.

"Никто не знает, когда лавочку снова прикроют, поэтому я решил не откладывать это дело в долгий ящик".

Многих манит возможность прикоснуться к легенде.

Эдуардо Лопес прилетел из Аргентины покататься в компании сына своего именитого соотечественника.

"Конечно, это привлекает людей, - говорит аргентинец. - Я вообще люблю кататься по миру на мотоцикле, но сюда мы прилетели именно потому, что Че долго прожил в Кордобе - моем родном городе. Поэтому мы ощущаем себя причастными к его фигуре, к этому мифу".

Image caption Образ Че облегчает поиск клиентов

Легенды об отце не мешают Эрнесто Геваре жить своей жизнью.

"Я всегда стараюсь эти вещи не связывать. Всего, чего я достиг в жизни, я достиг как Эрнесто Гевара Марч - сам по себе, просто как человек", - говорит сын Че от второго брака с Алейдой Марч.

"Я ко всему подхожу ответственно. Если получается - отлично. Нет - ну что ж, бывает".

Правообладатель иллюстрации YAMIL LAGE Image caption Портрет Че в берете со звездой - икона для бунтарей всего мира

До сих пор эта философия помогала Эрнесто. Туризм на Кубе на подъеме, и его фирма процветает.

Он признает, что не всем по душе его бизнес-идея, а критики - особенно в Майами - часто упрекают потомка воинствующего социалиста Че в том, что он переметнулся в лагерь врага.

Эрнесто возмущенно отмахивается: "При чем здесь социализм или капитализм! Зачем все сводить к этому?"

Image caption Пинар-дель-Рио - центр сигарной промышленности Кубы

"По мне, так мы просто делаем хорошее дело и помогаем своей стране", - говорит сын Че.

Одна из остановок на нашем пути связана с темной страницей биографии его отца.

Крепость Сан-Карлос-де-ла-Кабанья в кубинской столице помнит революционные трибуналы под началом Че Гевары и казни "предателей". Критики кубинской революции называют их внесудебными расправами.

Эрнесто встает на защиту отца, называя те суды "нормальными". Я говорю, что его точка зрения вряд ли встретит симпатию по ту сторону залива, среди бежавших во Флориду кубинцев.

Image caption Эрнесто назвал компанию La Poderosa в честь мотоцикла Че

"Пусть враги говорят что угодно. Народ Кубы знает, почему это произошло, как это произошло и главное - что ради восстановления спокойствия в кубинском обществе никто не собирался прощать убийц".

"Поэтому я не переживаю, душа моя спокойна, и душа моего отца покоится с миром", - говорит он.

Эрнесто признает, что ему было непросто расти с таким знаменитым родителем - или, скорее, в тени его образа, ведь Че был убит в 1967 году, когда Эрнесто было всего два года.

"Разумеется, в школе меня иногда выделяли как "Эрнесто Гевару", но в целом я проходил как "Эрнесто Гевара Марч", под моим собственным именем. Сын обоих родителей - и отца, и матери".

И он не перестает это подчеркивать, постоянно отделяя свое "я" от культа Че.

"Те, кто меня любят, любят меня таким, какой я есть. А не за фамилию Гевара".