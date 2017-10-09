Эрнесто Гевара: на байк-туры по Кубе меня вдохновил отец
Команданте Эрнесто Че Гевара был убит в Боливии 9 октября 1967 года. Полвека спустя корреспондент Би-би-си Уилл Грант отправился с сыном революционера в турне по Кубе на мотоцикле и расспросил Эрнесто-младшего, как ему живется в тени идола бунтарей всего мира.
Сходство с отцом порой просто поразительное.
Легкая небритость, выдающийся нос - знакомые до боли черты, вплоть до тлеющей сигары в руке.
Помимо внешности младший из сыновей Че унаследовал от легендарного латиноамериканца страсть к мотоциклам.
"Я всю жизнь увлекаюсь механикой, я люблю скорость, автомобили, мотоциклы", - рассказывает 52-летний Эрнесто, названный в честь отца.
Мы сидим в гаванском баре, оформленном в угоду фанатам Harley Davidson.
"Еще в детстве я с удовольствием возился с байками, с машинами. Наверное, это от отца, но в любом случае - это моя страсть".
На внешности и увлечениях сходство с Че заканчивается. Эрнесто выбрал для себя совсем другую стезю - туризм.
Он основал турбюро и назвал его La Poderosa Tours в честь мотоцикла Norton, на котором Че в юности отправился из родной Аргентины в путешествие по американскому континенту.
Создать частную туристическую компанию Эрнесто - юристу по образованию - позволили реформы Рауля Кастро, сменившего брата Фиделя у руля Кубы десятилетие назад.
Теперь сын Че организует мототуры по Кубе. Я записался в один из них, и мы отправились в Пинар-дель-Рио - центр сигарной промышленности крупнейшего карибского острова.
Под любопытными взглядами зевак колонна Harley Davidson, тяжело урча, двинулась прочь из города.
Мотоцикл как средство передвижения в путешествиях по Кубе становится все популярнее у туристов. Наша группа - сборная солянка байкеров из разных стран: США, Китая, Великобритании и Аргентины.
"Американцам моего поколения въезд на Кубу был заказан", - рассказывает на короткой остановке байкер-любитель Скотт Роджерс из Массачусетса.
"Никто не знает, когда лавочку снова прикроют, поэтому я решил не откладывать это дело в долгий ящик".
Многих манит возможность прикоснуться к легенде.
Эдуардо Лопес прилетел из Аргентины покататься в компании сына своего именитого соотечественника.
"Конечно, это привлекает людей, - говорит аргентинец. - Я вообще люблю кататься по миру на мотоцикле, но сюда мы прилетели именно потому, что Че долго прожил в Кордобе - моем родном городе. Поэтому мы ощущаем себя причастными к его фигуре, к этому мифу".
Легенды об отце не мешают Эрнесто Геваре жить своей жизнью.
"Я всегда стараюсь эти вещи не связывать. Всего, чего я достиг в жизни, я достиг как Эрнесто Гевара Марч - сам по себе, просто как человек", - говорит сын Че от второго брака с Алейдой Марч.
"Я ко всему подхожу ответственно. Если получается - отлично. Нет - ну что ж, бывает".
До сих пор эта философия помогала Эрнесто. Туризм на Кубе на подъеме, и его фирма процветает.
Он признает, что не всем по душе его бизнес-идея, а критики - особенно в Майами - часто упрекают потомка воинствующего социалиста Че в том, что он переметнулся в лагерь врага.
Эрнесто возмущенно отмахивается: "При чем здесь социализм или капитализм! Зачем все сводить к этому?"
"По мне, так мы просто делаем хорошее дело и помогаем своей стране", - говорит сын Че.
Одна из остановок на нашем пути связана с темной страницей биографии его отца.
Крепость Сан-Карлос-де-ла-Кабанья в кубинской столице помнит революционные трибуналы под началом Че Гевары и казни "предателей". Критики кубинской революции называют их внесудебными расправами.
Эрнесто встает на защиту отца, называя те суды "нормальными". Я говорю, что его точка зрения вряд ли встретит симпатию по ту сторону залива, среди бежавших во Флориду кубинцев.
"Пусть враги говорят что угодно. Народ Кубы знает, почему это произошло, как это произошло и главное - что ради восстановления спокойствия в кубинском обществе никто не собирался прощать убийц".
"Поэтому я не переживаю, душа моя спокойна, и душа моего отца покоится с миром", - говорит он.
Эрнесто признает, что ему было непросто расти с таким знаменитым родителем - или, скорее, в тени его образа, ведь Че был убит в 1967 году, когда Эрнесто было всего два года.
"Разумеется, в школе меня иногда выделяли как "Эрнесто Гевару", но в целом я проходил как "Эрнесто Гевара Марч", под моим собственным именем. Сын обоих родителей - и отца, и матери".
И он не перестает это подчеркивать, постоянно отделяя свое "я" от культа Че.
"Те, кто меня любят, любят меня таким, какой я есть. А не за фамилию Гевара".