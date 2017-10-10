Большой передел: почему в Севастополе массово изымают землю

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Земельный передел в Севастополе. Власти города подали в суды почти 4 тысячи к частным собственникам земли с требованием вернуть участки в госсобственность.

По четверти обращений суды уже вынесли решения в пользу государства. Компенсировать потери власти не намерены, хотя признают, что владельцы собственности могли быть добросовестными покупателями.

"Верните жилье!"

На прошлой неделе, 6 октября, в центре Севастополя на площади Нахимова прошел несогласованный властями митинг. По словам организаторов, в нем приняли участие около 300 человек.

Кто эти люди? Это те, чьи интересы затронула кампания властей Севастополя по возвращению земельных участков в госсобственность. Они лишились земельных участков, которые получили до марта 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. Среди пострадавших оказались и те, кто успел купить землю уже после "крымской весны".

Собравшиеся требовали прекратить подавать в суд на горожан и вернуть людям уже отобранную землю. "Губернатор Овсянников, хватит оккупации и украинского геноцида. Исполните законы и поручения президента. Верните жилье!" - было написано на одном из плакатов.

Были на плакатах и обращения к президенту России: "Владимир Владимирович, прекратите беспредел севастопольских чиновников". Мероприятие продолжалось около часа, после чего протестующие разошлись. Полиция, хотя митинг был не согласован, не вмешивалась в происходящее.

По итогам митинга собравшиеся написали письмо в адрес президента Путина, спикеров Совета Федерации и Госдумы, главе Общественной палаты и губернатору Севастополя Дмитрия Овсянникову.

Русская служба Би-би-си ознакомилась с его содержанием. Все требования умещаются на 11 страницах. В числе прочего жители выражают недоверие действующему правительству города и судам. И указывают, что Россия не может подвергать сомнению правоустанавливающие документы, которые были выданы украинскими властями.

Какие нарушения нашли чиновники

Это не в первый раз, когда жители Севастополя пытаются оспорить решения властей по изъятию земель. С мая этого года уже было несколько протестных акций.

В июле этого года "Новая газета" писала, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению коллективную жалобу десяти жителей Севастополя, членов дачного кооператива "Дружба-9". Суд в Севастополе решил, что земля была выдана по поддельному госакту в украинский период.

А началось все с того, что чиновники департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя начали анализировать документы о предоставлении земельных участков в собственность предыдущими властями. Делалось это для составления государственного кадастра недвижимости, следует из ответа пресс-службы правительства Севастополя.

Чиновники обнаружили, что почти 2,5 тыс. участков в личной собственности частично находятся на природоохранной территории. На них растут защитные леса, которые находятся в собственности города и не могли быть предоставлены частным лицам.

Обнаружились и другие нарушения. К примеру, в некоторых случаях оформление прав на земельные участки проводилось по поддельным распоряжениям Севастопольской городской государственной администрации. Плюс некоторые участки городская администрация не имела права распределять, так как эта земля находилась вне их юрисдикции.

В результате только в этом году департамент по имущественным и земельным отношениям подал в суды около 3,8 тысяч исков о возвращении земельных участков в собственность Севастополя. Почти по четверти уже вынесены решения.

На вопрос, намерены ли городские власти еще подавать иски, в пресс-службе правительства ответили, что департамент продолжает анализировать документы. Решения будут приняты по результатам этой работы.

Кроме того, городские власти делились информацией о нарушениях с прокуратурой Севастополя. Прокуратура, как следует из ответа правительства Севастополя, работает "в этом направлении".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Администрация имела право распоряжаться всей городской землей, утверждает бывший замглавы Севастополя

Кто виноват?

Земельные участки, ставшие предметом судебных тяжб, в большинстве своем были выделены в период пребывания на посту главы городской государственной администрации Севастополя Сергея Куницына и его первого заместителя Владимира Казарина.

Сейчас Казарин сравнивает документы по земельным участкам со "слоеным пирогом". Он рассказал, что решение "земельного вопроса" можно условно разделить на два периода. Первый - с 2006-го по 2008 год, когда исполнительная власть города единолично принимала решения о выделении участков.

Администрация имела право распоряжаться всей городской землей, поскольку она не была разделена на государственную и местную (коммунальную), утверждает он.

"Коммунальной землей распоряжались местные городские советы, а государственной землей - государство в лице государственных администраций на местах. В случае, если земля не разделена на государственную и коммунальную, вся она считается государственной. И распоряжаться ей имеет право только государственная администрация", - рассказал Казарин.

Второй "период" выделения земли начался в 2009 году и был более массовым. Тогда экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, планировавшая баллотироваться на президентский пост, обещала реализовать конституционное право граждан Украины на безвозмездное получение земельного участка.

"Тимошенко специальным приказом кабинета министров [Украины] переподчинила все местные постоянно действующие комиссии по земельным вопросам Госкомзему (Государственный комитет Украины по земельным ресурсам - Би-би-си). В результате комиссия стала работать автономно, не подчиняясь ни нам, ни горсовету", - вспоминает Казарин.

"Эти комиссии готовили дела без нашего участия, и потом громадные папки приносились в администрацию и подписывались ее главой, - говорил он проекту "Крым.Реалии". - Как это происходило? Очень просто. Сидел я, моя помощница и председатель севастопольского отделения Госкомзема. Я открывал дело, на обороте которого стояли согласовательные подписи. Если все они были на месте и все были "за", я просто подписывал и откладывал папку в число принятых".

На что могут рассчитывать жители?

В основном борьба идет за дорогостоящие земельные участки. Они часто имеют выход к воде. И расположены в севастопольской части южного берега Крыма, у мыса Айя и других живописных местах.

Власти Севастополя не спорят с тем, что многие владельцы проблемной недвижимости в городе и окрестностях могут быть добросовестными покупателями, писал "Коммерсант". А губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников даже говорил, что заксобрание города может выделить им участки в качестве компенсации.

Но из ответа пресс-службы правительства Севастополя следует, что действующее законодательство компенсаций не предполагает. А владельцы спорных участков могут обратиться в суд с исками к тем, у кого они купили участки.

Как это отразится на рынке недвижимости?

Понятно, что правила игры на земельном рынке Севастополя изменились, говорит глава Ассоциации риелторов Севастополя Григорий Апресов. Стало понятно, какая земля находится в зоне риска, а с какими участками можно работать без оглядки на возможные претензии правительства, добавил он.

Но на цене земли это не сказалось, считает эксперт. "Были на моей памяти единичные случаи, когда, например, участок уже стоял на продаже, но в отношении него был подан иск и мы были вынуждены снять эту землю с продажи, - пояснил он. - Но это все точечно. О тенденции в данном случае говорить не приходится".