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Крупнейшие за всю историю пожары в Калифорнии унесли жизни 21 человека. Среди них - супружеская пара, которая недавно отметила 75-ю годовщину свадьбы.

Чарльз Риппи, которому было 100 лет, и его 98-летняя супруга Сара погибли от пожара, который опустошил 26 тысяч гектаров и уничтожил 3,5 тысячи зданий в округе Напа в штате Калифорния.

О смерти Чарльза и Сары, которые познакомились в начальной школе и переехали в Калифорнию из Висконсина, сообщил газете New York Times их сын. По его словам, они погибли в воскресенье в своем доме, из которого были не в состоянии выйти из-за быстро надвигающегося огня.

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По данным полиции, около 150 человек всё еще числятся среди пропавших без вести.

Media playback is unsupported on your device Пожары в Калифорнии: факты и цифры

Майк Риппи, которому 71 год, сообщил, что он и его брат Чак обнаружили останки родителей среди развалин дома во вторник. Супруги лежали рядом друг с другом.

"Они не могли жить друг без друга. И то, что они умерли вместе - наверное, они бы этого хотели", - рассказал сын.

Чарльз и Сара учились в университете штата Висконсин и поженились в 1942 году, после чего Чарльза Риппи призвали в армию.

У них было пятеро детей, и они прожили в своем доме в Напа 35 лет.

По словам их сына, Чарльз, вероятно, пытался добраться до комнаты, где была Сара, когда потерял сознание от дыма и огня.

"Отец никогда не оставил бы её одну", - говорит он.

Нынешние пожары стали самыми свирепыми за всю историю Калифорнии - дым от них виден в Сан-Франциско за 100 километров.

Наибольшее число погибших - 11 человек - отмечено в округе Сонома. Власти округа сообщают, что здесь пропало без вести 155 человек, хотя это может объясняться хаотической эвакуацией жителей.

В центре округа городе Санта-Роза огонь уничтожил гостиницу "Хилтон" и паркинг для мобильных домов. Десятки тысяч обитателей округа бежали из своих домов.

В холмистой местности над городом Санта-Роза Питеру Лангу пришлось делать выбор: спасать собственный дом или более тысячи животных, которые оказались за заборов принадлежащего ему парка-сафари.

77-летний владелец парка и заказника сообщил местной газете, что он спас всех животных, но его собственный дом сгорел.

Более 90 тысяч жилых домов и предприятий остаются без электроснабжения.

Правообладатель иллюстрации Google/Getty Image caption Гостиница "Хилтон" в Санта-Розедо и после пожара

Правообладатель иллюстрации Google/Getty Image caption Мотопарк в Санта-Розе

Не менее четырех винодельческих хозяйств понесли значительный ущерб или полностью уничтожены. По данным местной винодельческой ассоциации, еще в девяти хозяйствах огонь уничтожил часть посадок и повредил здания.

Более 90 тысяч частных домов и компаний остались без электроснабжения.

Губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округах Сонома, Напа и девяти других.

Президент Дональд Трамп подписал декларацию о стихийном бедствии, что открывает возможность оказания федеральной помощи пострадавшему штату.