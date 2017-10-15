Выборы в Киргизии: первая в стране мирная передача власти

Правообладатель иллюстрации AFP/GETTY IMAGES Image caption Результаты выборов в странах Средней Азии обычно очень предсказуемы - но так ли будет в Киргизии?

Кандидат от пропрезидентской партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков лидирует на прошедших в воскресенье выборах президента страны. По данным ЦИК, он получил около 55 процентов голосов.

Это результат после подсчета более 1,5 миллиона голосов при общей явке в 1 миллион 557 тысяч 225 человек. Ближайший конкурент Жээнбекова, оппозиционер Омурбек Бабанов, набирает около 33 процентов.

По закону кандидат, набравший в первом туре более половины голосов, объявляется победителем и второй тур голосования не проводится. Порога явки на выборах нет.

Что особенного в этих выборах?

Впервые в истории Киргизии избранный президент должен будет мирно передать власть после выборов в воскресенье. Тем не менее критики говорят, что политическая ситуация на "острове демократии" в Центральной Азии становится все хуже и хуже.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сооронбай Жээнбеков - ставленик уходящего президента Алмазбека Атамбаева

Би-би-си собрала главное, что нужно знать об этих выборах.

Выборы в Центральной Азии обычно имеют предсказуемый результат - со значительным перевесом побеждает или человек, уже занимающий пост, или кандидат от правящей партии.

Однако на выборах в Киргизии была заметна реальная конкуренция и возможность выбора.

Около 60 человек подали заявку об участии в президентских выборах, 13 из них были зарегистрированы как кандидаты. Двое позже отказались от борьбы.

Нынешний президент Алмазбек Атамбаев должен покинуть кабинет после шести лет правления. Согласно конституции Киргизии, он может занимать пост только один срок.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Президент Алмазбек Атамбаев пообещал не занимать пост премьер-министра

В соседних государствах законы регулярно меняют, чтобы лидерам удалось снова баллотироваться, однако в Киргизии ничего подобного не произошло.

Президент Атамбаев также пообещал не пытаться занять пост премьер-министра, чтобы сохранить власть.

Кто баллотируется?

Один из главных кандидатов - Сооронбай Жээнбеков - член президентской партии, однако это не гарантирует ему победу. У него сильный противник - Омурбек Бабанов, влиятельный бизнесмен и бывший премьер-министр.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Омурбек Бабанов (слева) и Сооронбай Жээнбеков

Некоторые кандидаты неожиданно поддержали своих оппонентов после начала кампании. Эксперты предполагают, что эти политики постарались получить право баллотироваться, чтобы увеличить свое политическое влияние.

Они пытались получить существенную поддержку избирателей, чтобы договориться о выгодной сделке с более сильными кандидатами и отказаться от участия в голосовании.

Политики могут довольно легко переметнуться на другую сторону, поскольку не представляют какую-либо идеологию или политическую платформу, а выступают как независимые кандидаты.

Какова была политическая обстановка?

Наблюдатели говорят, что за последние несколько лет политический климат в Киргизии стал ухудшаться.

Хельсинкский комитет заявляет, что "голосование проходит при возрастающей озабоченности из-за отступления от демократии, особенно в части отношения правительства к политической оппозиции, гражданскому обществу и правозащитникам".

Президент Атамбаев демонстрирует все большую нетерпимость к критике. Оппозиционный телеканал "Сентябрь" был недавно закрыт за экстремизм, и активисты говорят о грубых процессуальных нарушениях во время судебного процесса по делу телеканала.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Обвинения в нарушениях в ходе президентской кампании выдвигаются против разных кандидатов

Несколько популярных независимых СМИ столкнулись с исками и штрафами за оскорбление президента. Власти также пытаются запугать критиков в соцсетях. Спецслужбы отслеживали пользователей "Фейсбука", критикующих президента, и делали им официальные предупреждения.

Несколько политических оппонентов президента Атамбаева попали в тюрьму.

Ранее в этом году лидеры оппозиционного движения "Народный парламент" оказались в заключении по обвинению в подготовке государственного переворота.

Омурбек Текебаев - бывший союзник Атамбаева, а затем известный критик президента - был приговорен к восьми годам тюрьмы по обвинению в коррупции и мошенничестве. Он был лишен возможности баллотироваться в президенты. Это дело также считают политически мотивированным.

Атмосфера стала особенно напряженной из-за крупного дипломатического скандала между Казахстаном и Киргизией.

Конфликт произошел в прошлом месяце после встречи кандидата Бабанова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Атамбаев резко отреагировал на поездку Бабанова в Казахстан и обвинил Астану во вмешательстве в дела Киргизии.

"Я буду говорить по-другому, если наши соседи не придут в себя", - грозил Атамбаев. .

Насколько честными можно считать эти выборы?

С начала кампании появлялось множество обвинений в нарушениях, выдвигаемых в адрес разных кандидатов.

Например, сообщалось, что группа людей обходит дома и предлагает деньги тем, кто проголосует за Жээнбекова.

Бабанова также обвиняли в подкупе избирателей, Центральная избирательная комиссия трижды делала ему предупреждения о нарушении правил ведения кампании.

Команда Бабанова жаловалась, что спецслужбы оказывают давление на кандидата, записывая все его разговоры и задерживая сторонников.

Влиятельный депутат Канатбек Исаев в начале октября был задержан и обвинен в попытке организовать государственный переворот.

Службы безопасности отрицают, что у дела есть политический подтекст, однако, по мнению Бабанова, Исаева задержали именно как его сторонника.

Несмотря на все это, многие избиратели довольны происходящим, поскольку на выборах есть несколько сильных кандидатов. По их мнению, это гарантирует, что результат не будет сфальсифицирован.

"Наши политики знают, что люди выступят, если будут серьезные нарушения, так что они на это не пойдут" - считает один из избирателей в городе Ош.

В Киргизии уже дважды были революции, приводившие к свержению президента. В обоих случах беспорядкам способствовали подозрения в фальсификации выборов.