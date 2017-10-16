Как китайское правительство вводит цензуру на мысли

Image caption WeChat очень популярен в Китае

Если вы контролируете общественные коммуникации, вы контролируете то, как люди думают и ведут себя. На это рассчитывает правительство Си Цзиньпина.

И это особенно верно во времена больших политических собраний.

Коммунистический съезд, проводимый каждые пять лет, начнет работу со следующей недели. Это событие будет кульминацией, которая поможет лучше понять, что за люди стоят за Си Цзиньпином.

Цензура в Китае существует, чтобы, с одной стороны, запрещать, а с другой - стимулировать.

Цензура в интернете следит за ключевыми словами и выражениями, циркулирующими в соцсетях. Все, что сигнализирует о протестных намерениях или высмеивает политических лидеров страны, блокируется, а о пользователе докладывается властям.

Например, сообщение, включающее в себя имя лидера партии и его иногда использующееся прозвище "Винни-Пух", не проходит фильтры в групповых чатах популярного мессенджера WeChat.

Смешные стикеры с Си Цзиньпином и предыдущими китайскими лидерами также нельзя посылать в групповые чаты.

Правообладатель иллюстрации AFP/Weibo Image caption Мем, сравнивающий Си Цзиньпина и экс-президента США Барака Обаму с Винни-Пухом и Тигрой, подвергся цензуре в Китае

Китайское общество кажется все более открытым: роскошные новые города пестрят рекламой голливудских фильмов на автобусных остановках, а цифровая валюта принимается как нигде в мире.

Тем не менее, с тех пор как пять лет назад Си Цзиньпин пришел к власти, публичный дискурс подвергается все большей цензуре: контролируется все - от политической мысли до сексуального поведения.

Олимпийская свобода

В преддверии Олимпийских игр 2008 года казалось, что свобода самовыражения была в Китае на подъеме.

Новые законы разрешали иностранным журналистам путешествовать по стране без специального разрешения от местных властей.

Сложно поверить, по поиск в Google не был тогда заблокирован.

Расследовательская журналистика местных изданий - например, в газете Southern Weekend или журнале Caijing - стала такой же качественной, как и в других странах.

Я помню, как был на приеме, где группа журналистов разговаривала с одним из представителей министерства иностранных дел. Мы выражали беспокойство о чем-то, а министр убеждал нас, что все будет хорошо.

"Не беспокойтесь, - сказал он, улыбаясь и переключая воображаемую коробку передач на первую скорость. - У нас в Китае есть только один путь - вперед.

Но сейчас этого уже не чувствуется.

"Великий китайский файрвол"

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Наряду с Великой Китайской стеной, в Китае есть и мощный файрвол, блокирующий "нежелательные" сайты

"Вы не можете контролировать интернет", - в последние годы об этом говорят все, это наполовину мантра, а наполовину - чествование новой реальности.

Но китайские власти готовы заявить, что вообще-то - можете.

В стране взамен интернета создали некий "интранет" в границах "Великого китайского файрвола" [производное от "Великой Китайской Стены" - Би-би-си].

В Китае нет доступа к сайту Amnesty International, а также "Фейсбуку" и "Твиттеру". Однако у них есть VPN, с помощью которого они могут обходить блокировки.

Правда, с легкой руки партии блокируется и он. Правительство приказало компании Apple удалить все VPN-приложения из китайского App store.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Китайский рынок остается очень ценным для Apple

Компания, чтобы не лишиться такого огромного рынка, сделала, что требовал Пекин.

Несколькими годами ранее такой же ультиматум выставили и Google: позволить китайским властям цензурировать результаты поиска или уйти. Google не пошел навстречу, и его заблокировали.

WeChat - самый популярный мессенджер

Самый эффективный инструмент цензуры - это также и самый распространенный способ общения.

Практически все в Китае используют приложение WeChat. В нем можно как вести личную переписку, так и создавать групповые чаты, делиться фото, местоположением и проводить электронные платежи.

В чувствительные, как сейчас, для политики периоды ключевые слова запускают блокировку или мониторинг поста. Это даже может привести к тому, что к вам домой придут службы безопасности.

Новые нормы в мессенджере устанавливают, что тот, кто создал групповой чат, несет ответственность за все сказанное в нем.

Можно себе представить, как нервничают администраторы чатов фанатов футбольных команд по поводу поздних постов от подвыпивших болельщиков.

Возникает вопрос, как такое возможно в приложении, которое даже не принадлежит властям, а контролируется огромной властной китайской компанией Tencent.

Новый регламент управления кибербезопасности Китая устанавливает, что частные лица, управляющие приложением, обязаны не только помогать ограничениям контента, но и сообщать о нарушителях "соответствующим органам".

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Политические шутки фильтр самого популярного мессенджера заблокирует

Для многих китайцев, в том числе находящихся вне страны, WeChat стал главной лентой новостей. Если запретить часть контента, многих новостей они просто не увидят.

Возможных конкурентов виртуальной монополии WeChat не предвидится. Самый популярный мессенджер в мире WhatsApp не на 100% досягаем в Китае. Порой в него невозможно зайти без VPN.

Пока неясно, имеют ли проблемы с WhatsApp временный характер, или этот запрет сохранится.

Блоги о звездах под запретом

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Си посещал государственного телевещателя CCTV в Пекине в прошлом году

Не секрет, что телевидение и каждая китайская газета - под полным контролем Коммунистической партии.

Когда Си Цзиньпин в прошлом году посетил газету "Жэньминь жибао", информационное агентство "Синьхуа" и Центральное телевидение Китая, он настаивал, что репортеры должны следовать партийной установке "политика, мысль и действие".

Чтобы это усвоили все журналисты, набор правил был разослан тем, кто освещал съезд партии в этом году, с требованием, чтобы все интервью с экспертами или учеными были одобрены "руководством рабочей группы" и центральным отделом пропаганды.

Цензура и пропаганда в Китае порой выходит за пределы политических вопросов.

Книжные магазины в интернете теперь должны работать по рейтинговой системе государственного управления печати, радио, фильмов и телевидения, которое продвигает "моральные ценности".

Популярные блоги, освещающие скандалы и интриги богачей и знаменитостей, вынуждены были закрыться.

Говорить о таких вещах считается расхождением с "ключевыми социалистическими ценностями".

"Укреплять духовность"

На какое-то время дешевые сериалы раскрыли границы того, что можно смотреть в Китае. Например, там существует гей-ситком.

Но цифровым платформам приказали перестать показывать сотни зарубежных шоу. Их контент подвергается тем же ограничениям, что и телевидение.

На китайском телевидении едва ли можно увидеть нечто напоминающее страстный поцелуй.

Два года назад производителям ТВ-сериала, чтобы остаться в эфире, нужно было обрезать кадры, где видно слишком открытое декольте девушек VII века.

Таким образом распространяется государственно приемлемая мораль.

В прошлом месяце ТВ-сериалы в Китае получили новый свод правил регулирования контента. Они должны "повышать культурный вкус людей" и "укреплять духовность".

Режиссерам предлагается создавать персонажей за пределами непристойного поведения, в их жизни не должно быть внебрачных связей, азартных игр, наркотиков, гомосексуальности и других форм "аморального" поведения.

По правилам, должна превозноситься Коммунистическая партия, страна, люди и национальные герои. И одна фигура должна стоять выше всех других.

Культ Си?

Пока цензоры борются с инакомыслием, партия предлагает думать обо всем хорошем, что есть в Китае, через призму личности Си Цзиньпина.

В Пекине открылась выставка последних достижений китайского правительства.

Множество экспонатов посвящено науке, транспорту, военному производству, спорту, этническим меньшинствам, но больше всего там фотографий Си Цзиньпина - их сотни.

Газета на английском языке China Daily выпускает серии первополосных материалов каждый день - о том, как визит Си повлиял на деревни, города и мегаполисы после того, как генеральный секретарь внес свои предложения.

"Он попросил защищать озеро", "Президент Си предложил людям из деревень переехать на новые места жительства", "Си подчеркнул важность лесонасаждения" и так далее.

Некоторые шутят, что такой стиль репортажей не столь далек от того, что ожидают от северокорейской прессы, пишущей о своих культовых лидерах.

Когда должностные лица в Китае выступают с речами, они говорят, что в основе их видения лежит мнение Си Цзиньпина.

Разумеется, вы не можете критиковать эту "основу" без того, чтобы на вас не обрушилась вся мощь цензурной машины.

Правила о том, что можно, а что нельзя говорить, передавать, пересылать, анализировать, умышленно довольно расплывчатые.

Поэтому все "ходят на цыпочках", а власти вправе закрыть все, что им не понравится, в любое время без объяснения причин.

Редакторы, карикатуристы, репортеры, режиссеры, блогеры, комики, администраторы соцсетей и обычные граждане Китая стараются избегать того, что может их скомпрометировать.

Если вкратце: китайская цензура работает, и правительства многих других стран смотрят на это с восхищением.