Уголь и аккордеоны: чем торгуют Россия и Северная Корея
Москва на этой неделе присоединилась к санкциям против КНДР, одобренным Совбезом ООН еще в ноябре прошлого года. Но основная доля российского экспорта приходится на продукцию, мирное назначение которой ООН не ставит под сомнение.
В понедельник, 16 октября, российский президент Владимир Путин подписал указ об ужесточении санкций против КНДР. Они могут затронуть всего лишь около 1% нынешнего российского экспорта в страну, подсчитала Русская служба Би-би-си.
В указе Путина перечислены меры по исполнению резолюции Совбеза ООН от 30 ноября 2016 года. Этот документ вводит очередные санкции против Северной Кореи.
С тех пор Совбез ООН принял еще две резолюции, ухудшающие положение КНДР. Их Россия также одобрила, но специальных указов на их основе Путин пока не подписывал.
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Против плутония и фарфора
Санкции коснулись в первую очередь торговли, научно-технического и финансового взаимодействия двух стран. По этому документу России (как и другим членам ООН) запрещается экспортировать в КНДР товары, которые способствуют развитию ядерной программы или предназначены для создания химического и биологического оружия.
Нельзя поставлять и товары двойного назначения - те, которые могут быть использованы как для мирных целей, так и для ядерной программы. В списке оказалась продукция тяжелого машиностроения, химической промышленности, электроника (например, навигационные приборы), программное обеспечение. Отдельно оговорен запрет на экспорт плутония-238 и нептуния-237.
В свою очередь, российским гражданам и компаниям теперь запрещено покупать в КНДР и перевозить медь, никель, серебро и цинк, а также памятники искусства и культуры, предметы роскоши. В документе есть специальная оговорка: нельзя импортировать ковры и гобелены стоимостью свыше 500 долларов и посуду из фарфора стоимостью более 100 долларов.
С помощью статистики Федеральной таможенной службы Би-би-си проанализировала торговые отношения между Россией и КНДР за 2014-2017 годы, сравнив таможенные коды запрещенной продукции из указа президента с кодами, указанными в таможенных декларациях при отправке товаров в Северную Корею.
Помимо кодов учитывались и номенклатурные наименования товаров. Так, указом президента Путина запрещены поставки нитрата аммония, используемого для изготовления взрывчатых веществ, но по этому же коду поставлялась мочевина, применяемая для приготовления удобрений - такой товар не считается попавшим под запрет.
Правда, в общедоступной таможенной статистике наименования не прописаны подробно, из-за чего такую проверку можно провести не всегда.
Как выяснилось, на товары "запретных" кодов в 2014-2017 годах приходилось ежегодно 0,3-7% российского экспорта в Северную Корею.
В 2017 году по кодам, упомянутым в указе российского президента, в КНДР из России были экспортированы товары на сумму около 400 тыс. долларов - это лишь 0,7% от общей суммы российского экспорта в эту страну.
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Самыми дорогими стали поставки оборудования для очистки жидкостей на сумму 97,4 тыс. долларов и части турбореактивных двигателей на сумму 81,5 тыс. долларов. Также поставлялись различные фильтры, компрессоры и другое оборудование.
В 2016 году объем товаров, которые могут быть теперь под запретом, был гораздо больше - свыше 1 млн долларов. Основная часть пришлась на поставку тех же турбореактивных двигателей, но на большую сумму (737 тыс. долларов). На 269,5 тыс. долларов были поставлены катализаторы химических реакций.
Самые дорогие поставки в КНДР Россия осуществила в 2014 году, поставив турбореактивные двигатели на 4,6 млн долларов. В этот год на "запретные" коды пришлось 7% от общей суммы экспорта (5,7 млн долларов).
Пшеница и аккордеоны
Основная доля российского экспорта приходится на продукцию, мирное назначение которой ООН не ставит под сомнение. Свыше половины (168 млн долларов) российского экспорта в КНДР за почти четыре года пришлось на уголь. Продукты питания (пшеница, мука, замороженная рыба, детское питание, масло) были поставлены по меньшей мере на 36 млн долларов, в том числе водка - на 165 тыс. долларов. Лекарства были поставлены на 1,1 млн долларов.
КНДР в 2014-2017 продала в России товаров на сумму в десять раз меньше, чем купила - на 28 млн долларов. Как минимум треть этой суммы - одежда. К примеру, на 4 млн долларов были поставлены музыкальные инструменты, в том числе аккордеоны.
Поставки отныне запрещенных ковров обнаружить не удалось, а фарфоровая посуда была поставлена примерно на 2 тыс. долларов в 2015 году.
Введением списка запретных товаров санкции не ограничиваются. Морские суда, принадлежащие КНДР, должны быть сняты с регистрации в России в том случае, если они связаны с ядерной программой КНДР.
Россия обещает прекратить научно-техническое сотрудничество с Северной Кореей. Исключение составят программы обмена в области медицины и сотрудничество в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники, если они не способствуют развитию ядерной программы КНДР.
К указу прилагается и список 11 лиц, которые, по мнению Совбеза ООН, работают над ядерной программой КНДР и программой по баллистическим ракетам. В отношении них введены персональные санкции - ограничены операции с их вкладами и другой собственностью на территории России.
Согласно указу, из России должны быть депортированы граждане КНДР и других стран, работающие на банки и другие финансовые учреждения Северной Кореи (если их нахождение в стране не обусловлено медицинскими или гуманитарными целями). В России зарегистрировано, например, представительство Банка внешней торговли КНДР, следует из данных СПАРК.
Указ Путина запрещает КНДР использовать недвижимость в России для иных целей, кроме как дипломатической и консульской деятельности.
С 2006 года ООН приняла уже девять резолюций против Северной Кореи. Резолюция, принятая в сентябре 2017 года, ограничивает торговлю текстильной продукцией - одним из главных экспортных товаров Северной Кореи.