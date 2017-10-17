Уголь и аккордеоны: чем торгуют Россия и Северная Корея

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Москва на этой неделе присоединилась к санкциям против КНДР, одобренным Совбезом ООН еще в ноябре прошлого года. Но основная доля российского экспорта приходится на продукцию, мирное назначение которой ООН не ставит под сомнение.

В понедельник, 16 октября, российский президент Владимир Путин подписал указ об ужесточении санкций против КНДР. Они могут затронуть всего лишь около 1% нынешнего российского экспорта в страну, подсчитала Русская служба Би-би-си.

В указе Путина перечислены меры по исполнению резолюции Совбеза ООН от 30 ноября 2016 года. Этот документ вводит очередные санкции против Северной Кореи.

С тех пор Совбез ООН принял еще две резолюции, ухудшающие положение КНДР. Их Россия также одобрила, но специальных указов на их основе Путин пока не подписывал.

Против плутония и фарфора

Санкции коснулись в первую очередь торговли, научно-технического и финансового взаимодействия двух стран. По этому документу России (как и другим членам ООН) запрещается экспортировать в КНДР товары, которые способствуют развитию ядерной программы или предназначены для создания химического и биологического оружия.

Нельзя поставлять и товары двойного назначения - те, которые могут быть использованы как для мирных целей, так и для ядерной программы. В списке оказалась продукция тяжелого машиностроения, химической промышленности, электроника (например, навигационные приборы), программное обеспечение. Отдельно оговорен запрет на экспорт плутония-238 и нептуния-237.

В свою очередь, российским гражданам и компаниям теперь запрещено покупать в КНДР и перевозить медь, никель, серебро и цинк, а также памятники искусства и культуры, предметы роскоши. В документе есть специальная оговорка: нельзя импортировать ковры и гобелены стоимостью свыше 500 долларов и посуду из фарфора стоимостью более 100 долларов.

С помощью статистики Федеральной таможенной службы Би-би-си проанализировала торговые отношения между Россией и КНДР за 2014-2017 годы, сравнив таможенные коды запрещенной продукции из указа президента с кодами, указанными в таможенных декларациях при отправке товаров в Северную Корею.

Помимо кодов учитывались и номенклатурные наименования товаров. Так, указом президента Путина запрещены поставки нитрата аммония, используемого для изготовления взрывчатых веществ, но по этому же коду поставлялась мочевина, применяемая для приготовления удобрений - такой товар не считается попавшим под запрет.

Правда, в общедоступной таможенной статистике наименования не прописаны подробно, из-за чего такую проверку можно провести не всегда.

Как выяснилось, на товары "запретных" кодов в 2014-2017 годах приходилось ежегодно 0,3-7% российского экспорта в Северную Корею.

В 2017 году по кодам, упомянутым в указе российского президента, в КНДР из России были экспортированы товары на сумму около 400 тыс. долларов - это лишь 0,7% от общей суммы российского экспорта в эту страну.

Самыми дорогими стали поставки оборудования для очистки жидкостей на сумму 97,4 тыс. долларов и части турбореактивных двигателей на сумму 81,5 тыс. долларов. Также поставлялись различные фильтры, компрессоры и другое оборудование.

В 2016 году объем товаров, которые могут быть теперь под запретом, был гораздо больше - свыше 1 млн долларов. Основная часть пришлась на поставку тех же турбореактивных двигателей, но на большую сумму (737 тыс. долларов). На 269,5 тыс. долларов были поставлены катализаторы химических реакций.

Самые дорогие поставки в КНДР Россия осуществила в 2014 году, поставив турбореактивные двигатели на 4,6 млн долларов. В этот год на "запретные" коды пришлось 7% от общей суммы экспорта (5,7 млн долларов).

Пшеница и аккордеоны

Основная доля российского экспорта приходится на продукцию, мирное назначение которой ООН не ставит под сомнение. Свыше половины (168 млн долларов) российского экспорта в КНДР за почти четыре года пришлось на уголь. Продукты питания (пшеница, мука, замороженная рыба, детское питание, масло) были поставлены по меньшей мере на 36 млн долларов, в том числе водка - на 165 тыс. долларов. Лекарства были поставлены на 1,1 млн долларов.

КНДР в 2014-2017 продала в России товаров на сумму в десять раз меньше, чем купила - на 28 млн долларов. Как минимум треть этой суммы - одежда. К примеру, на 4 млн долларов были поставлены музыкальные инструменты, в том числе аккордеоны.

Поставки отныне запрещенных ковров обнаружить не удалось, а фарфоровая посуда была поставлена примерно на 2 тыс. долларов в 2015 году.

Media playback is unsupported on your device Северная Корея продолжает развивать свою ядерную программу. Для чего это нужно Пхеньяну?

Введением списка запретных товаров санкции не ограничиваются. Морские суда, принадлежащие КНДР, должны быть сняты с регистрации в России в том случае, если они связаны с ядерной программой КНДР.

Россия обещает прекратить научно-техническое сотрудничество с Северной Кореей. Исключение составят программы обмена в области медицины и сотрудничество в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники, если они не способствуют развитию ядерной программы КНДР.

К указу прилагается и список 11 лиц, которые, по мнению Совбеза ООН, работают над ядерной программой КНДР и программой по баллистическим ракетам. В отношении них введены персональные санкции - ограничены операции с их вкладами и другой собственностью на территории России.

Согласно указу, из России должны быть депортированы граждане КНДР и других стран, работающие на банки и другие финансовые учреждения Северной Кореи (если их нахождение в стране не обусловлено медицинскими или гуманитарными целями). В России зарегистрировано, например, представительство Банка внешней торговли КНДР, следует из данных СПАРК.

Указ Путина запрещает КНДР использовать недвижимость в России для иных целей, кроме как дипломатической и консульской деятельности.

С 2006 года ООН приняла уже девять резолюций против Северной Кореи. Резолюция, принятая в сентябре 2017 года, ограничивает торговлю текстильной продукцией - одним из главных экспортных товаров Северной Кореи.