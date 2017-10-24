Крутое пике: с чем столкнулись пилоты "ВИМ-Авиа"

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption Boeing 757 на стоянке в Домодедово со снятыми двигателями

Судьба "ВИМ-Авиа", фактически прекратившей полеты, пока не определена, но российские авиационные предприятия уже предлагают сотрудникам этой компании трудоустройство. Однако предложения подразумевают понижение социального статуса, снижение зарплат и необходимость переобучения.

В "ВИМ-Авиа" могли работать около тысячи человек, об этом сообщал РБК со ссылкой на источник в минтрансе. Эти данные подтвердил Русской службе Би-би-си источник в "ВИМ-Авиа". Он добавил, что примерно 200 человек из них - пилоты.

Для них Росавиация опубликовала обновленный список вакансий. В нем почти две тысячи предложений от пяти десятков компаний - аэропортов, авиаперевозчиков, аэронавигационных предприятий. Почти треть вакансий предлагает "Аэрофлот": в отчетности компании говорится о планах получения в 2017 году 40 самолетов, для которых нужны новые сотрудники. Далее по числу вакансий следуют компании "Ай Флай" и "Уральские авиалинии".

Пресс-служба "ВИМ-Авиа" не ответила на вопросы Русской службы Би-би-си.

"Аэрофлот" предлагает трудоустроить 127 командиров воздушного судна (КВС), 181 второго пилота, 29 пилотов-инструкторов и 249 бортпроводников. У компании IFly в списке вакансий 30 КВС, 30 вторых пилотов, 200 бортпроводников. У "Уральских авиалиний" 40 КВС, 30 вторых пилотов, 50 бортпроводников.

Благоприятное время

Сотрудники "ВИМ-Авиа" столкнулись с необходимостью поиска работы в то время, как российская авиационная отрасль испытывает дефицит пилотов. Из-за более высоких зарплат и комфортных условий работы российские пилоты стали уезжать за границу, чаще всего - в страны Юго-Восточной Азии. Росавиация активно противостояла этой тенденции, но запретить летчикам уезжать полностью так и не смогла. За последние два года на работу за границу уехали более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, а еще 400 человек находились в процессе трудоустройства, писала газета "Коммерсант".

Кроме того, история с "ВИМ-Авиа" развивается на фоне роста российского рынка авиаперевозок. Об этом можно судить по официальным данным Росавиации, которая отмечает рост числа как международных, так и внутренних полетов, а также рост числа перевезенных пассажиров. За первые девять месяцев 2017 года, по данным Росавиации, авиакомпании обслужили 80,7 млн пассажиров, обеспечив рост перевозок на 19,3% по сравнению с предыдущим годом.

Казалось бы, вот и решение проблемы - освободившие места могут занять сотрудники "ВИМ-Авиа". Но несмотря на это, пристроить около 200 летчиков в России непросто.

Был командиром, стал "учеником"

Особенностью компании "ВИМ-Авиа" является то, что основу ее флота из двух десятков бортов составляли Boeing 777, Airbus A330 и Boeing 767. Все это дальнемагистральные широкофюзеляжные лайнеры. В составе флота было всего три небольших среднемагистральных A319 и столько же устаревших Boeing 757. А основу авиапарка российских авиакомпаний в основном составляют среднемагистральные самолеты.

Что это значит для пилотов "ВИМ-Авиа"? Это означает, что при трудоустройстве в новую компанию им нужно будет пройти переобучение для управления другим типом самолетов. А за него пилоты фактически должны заплатить сами, объяснил в интервью Би-би-си руководитель потрала Avia.ru Роман Гусаров.

"Переучивание пилота управлению другим типом судна - это десятки тысяч долларов. Компании предлагают подписать пилоту ученический договор, чтобы потом годами высчитывать эти деньги из зарплаты", - пояснил Гусаров.

Источник в "ВИМ-Авиа" сказал, что часть пилотов уже имеют на руках "ученические" контракты. В них также содержится обязательство выплатить определенную сумму за переобучение "ВИМ-Авиа". Как сложится судьба этих пилотов, неизвестно. Они не могут уволиться, не выплатив компании долг. А если начнется многомесячная процедура ее банкротства, то им придется ждать ее окончания.

Кроме того, авиакомпании, в частности, "Аэрофлот", S7 и "Россия", предлагают командирам воздушных судов "ВИМ-Авиа" работу в должности второго пилота. Это понижение социального статуса и значительное снижение заработной платы. Об этом Би-би-си рассказал источник в "ВИМ-Авиа" и подтвердил глава Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.

По словам Дельдюжова, заработная плата вторых пилотов обычно составляет 43% от зарплаты командира.

"Когда люди приходят [на собеседование - Би-би-си], им говорят: "Давай вторым пилотом". Командиру предлагают! - рассказывает Дельдюжов. - Говорят: "Мы посмотрим, как ты зарекомендуешь себя, месяц-два вторым пилотом полетаешь, потом введем тебя [в командиры]". Они отказываются".

В пресс-службе компании S7 фактически подтвердили то, о чем говорят собеседники Би-би-си. В ответе говорится, что предложение перейти на должность второго пилота означает только то, что командир воздушного судна будет занимать ее на время переобучения. Это необходимо, чтобы освоить новый тип воздушного судна. После этого летчик сможет получить должность согласно своей квалификации.

Русская служба Би-би-си ожидает ответа от "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия".

Правообладатель иллюстрации Белякова Татьяна Image caption В авиапарке "ВИМ-Авиа" было много дальнемагистральных Boeing 777

Есть ли у пилотов альтернатива?

Некоторые компании не афишируют свой интерес к летному составу, но ведут переговоры с пилотами о трудоустройстве в частном порядке, выяснила Русская служба Би-би-си.

По информации источника в "ВИМ-Авиа", активнее всех с персоналом ведет переговоры авиаперевозчик Nord Wind. Собеседник Би-би-си говорит, что пока это "самое интересное предложение" для пилотов Boeing 777.

В самой компании говорят, что нанимают персонал, так как расширяют свой воздушный флот и открывают новые маршруты. В авиакомпании Би-би-си отказались подтверждать информацию о том, что они ведут переговоры с персоналом "ВИМ-Авиа", но сказали, что с марта увеличили парк самолетов в два раза - до 22 воздушных судов.

В Nord Wind отрицают, что "ставят перед собой цель переманивать персонал других компаний".