Испания готова ввести прямое правление в Каталонии
Ожидается, что испанское правительство в субботу одобрит меры, позволяющие Мадриду ввести прямое управление в Каталонии, приостановив автономию региона.
Премьер-министр Мариано Рахой встретился с членами кабинета - спустя почти три недели после референдума, состоявшегося в испанской провинции.
Испанское правительство заявляет, что голосование было незаконным, однако каталонский лидер Карлес Пучдемон настаивает, что он был наделен полномочиями объявить о независимости Каталонии.
В ответ на это центральное правительство готовится лишить каталонских чиновников полномочий по самоуправлению региона.
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Ожидается, что правительство введет в действие 155-ю статью конституции Испании, которая позволяет вводить прямое правление при кризисных ситуациях и ограничивать власть региональных органов на некоторое время.
Еще одним шагом может стать перевод каталонской полиции под командование центра.
При этом 155-я статья не дает правительству права полностью отменить автономный статус региона.
Кризис в стране развивается с момента проведения запрещенного центральными властями и признанного незаконным Конституционным судом референдума о независимости Каталонии 1 октября.
90% каталонцев - из тех 43% населения провинции, которые пришли на избирательные участки - проголосовали за независимость от Испании. Большинство противников отделения бойкотировали голосование.
Пучдемон и другие каталонские лидеры подписали декларацию о независимости, но сразу же приостановили ее действие с тем, чтобы начать переговоры с центральными властями.
Мадрид, однако, настаивал, чтобы Пучдемон четко разъяснил позицию Каталонии - объявлена независимость или нет.
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Оба срока миновали, и теперь испанское правительство готово вмешаться, чтобы обеспечить верховенство закона.
Досрочные выборы?
Однако в результате премьер-министр Испании Мариано Рахой оказался в деликатной ситуации, говорит кореспондент Би-би-си в Мадриде Том Барридж.
Любой шаг - будь то установление контроля над каталонской полицией, санкции в отношении регионального телевизионного канала или замена местных чиновников людьми, лояльными Мадриду - может иметь неприятные последствия.
Среди уже принятых мер - договореннность о проведении досрочных выборов в Каталонии, достигнутая с главной оппозиционной силой страны - Испанской социалистической рабочей партией (PSOE).
Представитель PSOE Кармен Кальво в пятницу объявила об этом по национальным и международным телеканалам, но пока это заявление не было подтверждено Народной партией Рахоя.
Кальво обратилась к Пучдемону с просьбой поддержать выборы.
Перед досрочным голосованием в Каталонии - если оно состоится - правительство Каталонии будет распущено.