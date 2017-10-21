Испания готова ввести прямое правление в Каталонии

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Референдум о независимости Каталонии вызвал кризис в Испании

Ожидается, что испанское правительство в субботу одобрит меры, позволяющие Мадриду ввести прямое управление в Каталонии, приостановив автономию региона.

Премьер-министр Мариано Рахой встретился с членами кабинета - спустя почти три недели после референдума, состоявшегося в испанской провинции.

Испанское правительство заявляет, что голосование было незаконным, однако каталонский лидер Карлес Пучдемон настаивает, что он был наделен полномочиями объявить о независимости Каталонии.

В ответ на это центральное правительство готовится лишить каталонских чиновников полномочий по самоуправлению региона.

Ожидается, что правительство введет в действие 155-ю статью конституции Испании, которая позволяет вводить прямое правление при кризисных ситуациях и ограничивать власть региональных органов на некоторое время.

Еще одним шагом может стать перевод каталонской полиции под командование центра.

При этом 155-я статья не дает правительству права полностью отменить автономный статус региона.

Кризис в стране развивается с момента проведения запрещенного центральными властями и признанного незаконным Конституционным судом референдума о независимости Каталонии 1 октября.

Media playback is unsupported on your device "Мы получили право на независимое государство": как прошел референдум в Каталонии

90% каталонцев - из тех 43% населения провинции, которые пришли на избирательные участки - проголосовали за независимость от Испании. Большинство противников отделения бойкотировали голосование.

Пучдемон и другие каталонские лидеры подписали декларацию о независимости, но сразу же приостановили ее действие с тем, чтобы начать переговоры с центральными властями.

Мадрид, однако, настаивал, чтобы Пучдемон четко разъяснил позицию Каталонии - объявлена независимость или нет.

Оба срока миновали, и теперь испанское правительство готово вмешаться, чтобы обеспечить верховенство закона.

Досрочные выборы?

Однако в результате премьер-министр Испании Мариано Рахой оказался в деликатной ситуации, говорит кореспондент Би-би-си в Мадриде Том Барридж.

Любой шаг - будь то установление контроля над каталонской полицией, санкции в отношении регионального телевизионного канала или замена местных чиновников людьми, лояльными Мадриду - может иметь неприятные последствия.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Премьер-министр Рахой в субботу встречается с членами своего правительства

Среди уже принятых мер - договореннность о проведении досрочных выборов в Каталонии, достигнутая с главной оппозиционной силой страны - Испанской социалистической рабочей партией (PSOE).

Представитель PSOE Кармен Кальво в пятницу объявила об этом по национальным и международным телеканалам, но пока это заявление не было подтверждено Народной партией Рахоя.

Кальво обратилась к Пучдемону с просьбой поддержать выборы.

Перед досрочным голосованием в Каталонии - если оно состоится - правительство Каталонии будет распущено.