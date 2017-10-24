Маленькие школы в Латвии: содержать дорого, закрыть нельзя

Image caption Истринская средняя школа - самая маленькая в Латвии. Ее строили с расчетом на 391 ученика. Сейчас здесь учится 25 детей

Маленькие сельские школы в Латвии оказались в центре бурных дискуссий. С одной стороны, их содержание слишком дорого. С другой стороны, на них иногда держится экономика целых поселков.

"Если не будет школы и детского сада, то поселка, считайте, тоже не будет. Работы нет, все уезжают", - говорит Русской службе Би-би-си Наталья.

Она живет в поселке Вецслабада, как раз там, где находится самая маленькая средняя школа (1-12 классы) в стране - Истринская средняя школа.

Image caption Сын Натальи учится в Истринской школе

Наталья уже давно безработная. Иногда получается устроиться "на пособие": можно убирать улицы за 100 евро в месяц. Для сравнения: минимальная зарплата в стране - 380 евро. Но местные жители рады и такому заработку.

Из альтернативных вариантов трудоустройства - администрация, магазин, школа и садик. Там все вакансии давно заняты. Вокруг школы - одного из немногих кормильцев поселка - разгорелись страсти, занимающие не только местных политиков, но и национальные власти.

Каждая пятая школа

Министерство образования и науки Латвии подсчитало: почти каждая пятая школа в стране считается маленькой (до 70 учеников) - то есть 138 из 719.

Многие чиновники уверены: качество образования в таких школах хуже, чем в больших. А Истринская школа - самая маленькая в стране. Встает логичный вопрос - не стоит ли школу закрыть?

Построили эту школу 80 лет назад в расчете на 391 ученика. А сегодня в ней 25 детей, всего по несколько человек в классе. Семеро должны закончить последний, 12-й класс в этом году.

Image caption Оснащать классы - дорого, а учиться в них некому

Содержать трехэтажное здание ради трех классов - нецелесообразно, считает местное самоуправление. Но и там признают: если закрыть школу, поселок может опустеть - альтернативных мест трудоустройства тут почти нет.

А если люди начнут разъезжаться, то самоуправление не досчитается налоговых поступлений, - что ударит по его бюджету, возможно, не меньше, чем содержание нерентабельной маленькой школы.

Эта дилемма занимает умы латвийских политиков, чиновников, экспертов, учителей, учеников и их родителей на протяжении последних десятков лет . Ответа, который устраивал бы всех, пока не нашлось.

Поколения

Истринскую среднюю школу закончили несколько поколений местных жителей. Сын Натальи Илья недавно пошел в восьмой класс, в своей семье он - представитель третьего поколения учеников Истринской школы.

Image caption Илье нравится учиться в маленькой школе

"Мне тут очень нравится, у меня тут много друзей, - говорит он Русской службе Би-би-си. - У меня в классе три человека, у нас объединенный класс с шестым - очень даже неплохо".

"У меня и отец закончил тут среднюю школу, и свекр, и муж. Не знаю, закончит ли ребенок, - продолжает Наталья. - Многие учителя сами тут учились".

Владимир Маруденок - один из таких учителей. Он преподает тут историю и исполняет обязанности директора. Сам он окончил Истринскую школу в 1972 году.

Image caption Владимир Маруденок сам учился в Истринской школе. Теперь, пока ее не закрыли, он исполняет в ней обязанности директора

"У нас [в классе] было 12 человек - шесть мальчиков и шесть девочек, как по заказу. А сейчас [во всей школе] всего 25. Население уменьшается, молодежь уезжает, старики умирают", - говорит он Русской службе Би-би-си.

Дайна учится в 12-м классе и тоже хотела бы вернуться в свою школу в качестве учителя. В следующем году она собирается поступить на педагогический факультет. Но судя по всему, ей придется остаться в Риге - к тому времени, как Дайна получит диплом, ее школы, возможно, уже не будет.

Хотя сама Дайна не считает, что миниатюрные размеры коллектива создают для кого-то трудности.

Image caption Дайна - еще одна ученица Истринской школы. Она мечтает стать учительницей

"Нас мало, и педагог может уделить время каждому ребенку. Если сравнивать со школой, где сидит по 25 человек в классе, то (там), возможно, ты не получишь той информации, которую хочешь получить", - говорит она Русской службе Би-би-си.

А вот в министерстве образования и науки Латвии уверены в обратном: для успешного функционирования школы в классе должно быть как минимум 12 человек. А если их нет, то школы, возможно, придется, как минимум, реорганизовать - то есть, либо объединить несколько школ в одну, либо сократить количество классов.

Четверть школ за 10 лет

Формально, национальные власти - будь то министерство образования и науки, правительство или парламент - не имеют полномочий для закрытия школы. Это может сделать только местная администрация.

А местные самоуправления оказываются зажаты между двумя неудобными вариантами. С одной стороны, местные политики не заинтересованы закрывать какую бы то ни было школу: это снижает их популярность среди избирателей (в Латвии проводятся муниципальные выборы раз в четыре года) и повышает безработицу. С другой стороны, содержать школы, где нет детей - дорого и нерентабельно.

Глава самоуправления Лудзы Эдгар Мекшс признается: еще год назад Истринскую среднюю школу никто не собирался закрывать. Проблему малочисленности хотели решать путем сокращения количества классов: вместо 12 собирались сделать девять.

Но этим летом из-за ухода части учеников общее количество детей упало настолько стремительно, что и о девяти классах говорить уже сложно.

"Сейчас вопрос ставится (...) о существовании школы. Может быть, закроют вообще. Мы не можем содержать школу, в которой не будет учеников, - говорит он Русской службе Би-би-си. - Это решение для каждого самоуправления очень болезненное. Мы знаем, что в некоторых волостях эту процедуру уже прошли - и что становится с этим поселком? Люди ищут другие места жительства, выезжают в центр, место пустует".

За последние 10 лет количество школ в Латвии сократилось драматически: с 961 до 719 - то есть, почти на четверть.

Первыми под удар попадают маленькие школы, потому что в Латвии действует система, при которой финансирование школы напрямую зависит от количества учеников. То есть чем меньше детей, тем менее рентабельным становится учебное заведение. Но даже в этой ситуации не все самоуправления решаются закрывать проблемные школы.

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В ситуацию решили вмешаться национальные власти: латвийские политики на национальном уровне обсуждают поправки, согласно которым правительство сможет устанавливать минимальное количество учеников в классах.

Еще неизвестно, что это будет за число, но министерство образования и науки не скрывает: есть подсчеты, которые говорят, что детей в классах должно быть как минимум 12. Десятки школ таким требованиям не отвечают.

Вполне возможно, что для этих школ, как и для целого ряда поселков, поправки обернутся смертным приговором.