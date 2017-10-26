Кто на самом деле заплатил за "досье Трампа"?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сам Дональд Трамп называет досье Стила "фейковым"

Сообщения о том, что нашумевшее "досье Трампа" было оплачено Национальным комитетом Демократической партии и предвыборным штабом Хиллари Клинтон, положили конец спекуляциям на эту тему, развеяли ряд заблуждений и уже повлекли за собой жалобу в Федеральную избирательную комиссию.

Давно уже было известно, что к составлению досье приложили руку американские демократы.

Когда Си-эн-эн в январе впервые сообщило о его существовании, телекомпания заявила, что досье начали собирать по заказу какого-то богатого республиканца, не выносившего Трампа. После того, как Республиканская партия остановила свой выбор на Трампе, заказчик потерял к этому проекту интерес, и эстафету подхватили сторонники Клинтон.

Но, как отметил в среду обозреватель Washington Post Аарон Блейк, до сих пор никто не знал, что досье финансировали именно нацкомитет Демпартии и штаб Клинтон, а не какой-то прогрессивный миллиардер вроде Джорджа Сороса или Тома Стайера и не одна из многочисленных либеральных организаций.

До сих пор демократы подчеркивали, пишет Блейк, что досье начало составляться по инициативе таинственного республиканца, а их партия подобрала его лишь потом. Значит, вина за составление документа, который СМИ единодушно называли скомпрометированным и почти дружно отказались публиковать, поровну лежит на обеих партиях.

Блейк, однако, замечает, что, как выяснила его газета, составитель досье бывший британский разведчик Кристофер Стил был привлечен к этой работе лишь после того, как демократы заказали ее вашингтонской фирме Fusion GPS, которая потом наняла Стила. То есть его труды оплатили демократы.

Платили иностранцу

После того, как Washington Post сообщила во вторник о том, что за досье платили демократы, они не спешат подтверждать эту информацию публично. А Fusion GPS на прошлой неделе заявила, что откажется отвечать на вопросы по этому поводу на основании Пятой поправки к конституции, которая позволяет людям не свидетельствовать против самих себя.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Досье на Трампа составил бывший британский разведчик Кристофер Стил

Блейк объясняет, почему это происходит. Никому не хочется подтверждать, что он платил иностранцу деньги за сбор компромата на американца, в данном случае Дональда Трампа.

Демократы бесконечно шпыняли Трампа за то, что его сын, зять и начштаба встретились с российским юристом Натальей Весельницкой, которая посулила им компромат на Клинтон. А тут выясняется, что демократы платили иностранцу, то есть Стилу, за компромат на Трампа.

По словам Блейка, сравнивать Стила и россиян некорректно. Британцы, в отличие от россиян, - американские союзники. И Стил не работал по заданию иностранного правительства.

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А вот Fusion GPS обвиняют в том, что она проводила кампанию против американского Закона Магнитского по заданию Весельницкой, которую британский инвестор Уильям Браудер публично обличает в связях с Кремлем.

Другой автор Washington Post, Каллум Борчерс, напечатал в среду статью, в которой с осуждением вспоминает о негодовании Хиллари Клинтон по поводу "досье Трампа".

"Уважаемый разведчик"

После того, как сайт BuzzFeed напечатал досье в январе этого года, пишет автор, бывшие сотрудники штаба Клинтон публично возмущались тем, что СМИ не опубликовали его до ноябрьских выборов, когда оно могло повлиять на избирателей. Они утаили, что приложили руку к его изготовлению, и клеймили прессу, которая воздержалась от его распространения, поскольку не смогла его проверить.

На самом деле, пишет Борчерс, они досадовали, что не сумели подложить Трампу эту свинью.

Сама Клинтон упоминает "досье Трампа" в своей недавней книге "Что случилось", где пишет, что его подготовил "уважаемый бывший британский разведчик, собравший данные о скандальном и скабрезном компромате, которые имелся у русских на Трампа". О том, что досье было составлено по заказу ее штаба, она промолчала.

Хиллари Клинтон хотела, чтобы досье сработало, резюмирует Борчерс, но не хотела, чтобы его с ней связывали.

Ее сторонники говорят, что, возможно, она пребывала в неведении относительно происхождения досье, поскольку подчиненные не обязательно сообщили ей, что они его заказали.

Скептики в ответ закатывают и недоумевают, как могла Хиллари Клинтон не заметить такую крупную выплату.

По данным Washington Post, ее штаб заплатил юридической фирме Perkins Coie, которая вела переговоры с Fusion GPS, 5,6 млн долларов, а нацкомитет Демпарии - 3,6 млн, хотя трудно сказать, какая часть этих денег пошла на оплату досье.

Правые комментаторы, понятное дело, высказываются резче. Статья Майкла Гудвина в New York Post озаглавлена "Досье Трампа было самым грязным из политических трюков Клинтон".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хиллари Клинтон хотела, чтобы досье сработало, но не хотела, чтобы его с ней связывали, считает обозреватель Washington Post

Теперь ясно, почему текст досье оказался у столь многих репортеров, пишет автор: "Лагерь Клинтон, видать, раздавал его своим подпевалам в прессе, как конфеты на Хэллоуин"

Жалоба

Сейчас, когда о досье снова заговорили по всем новостным каналам, обращаешь внимание, что "фейковым" его называют лишь Трамп и его фанаты. Обозреватели несколько потеплели к досье, больше не называют его "скомпрометированным" и отмечают, что часть содержащейся в нем информации подтвердилась. Исключение составляют скабрезные детали.

Один обозреватель в среду вечером поделился с Си-эн-эн наблюдением, что слово "досье" в США употребляют, лишь когда говорят о русских и британцах; если речь идет об американском досье, обычно говорят "файл".

Либеральная НГО Campaign Legal Center в среду обратилась в Федеральную избирательную комиссию США с жалобой, в которой обвинила нацкомитет Демпартии и штаб Хиллари Клинтон в нарушении избирательных законов. Согласно закону, штабы и парткомы обязаны оглашать данные о том, на какие цели они тратят деньги и кому платят.

"Вопрос о том, кто заплатил за досье, представляет большой общественный интерес, - заявил руководящий сотрудник НГО Брендан Фишер. - Именно такую информацию должны содержать отчеты, подаваемые в ФИК".