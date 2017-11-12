Кто едет в Россию на чемпионат мира по футболу-2018

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Поедет ли итальянский ветеран Буффон в Россию на чемпионат мира?

Отбор к чемпионату мира по футболу 2018 года в России вышел на финишную прямую. К 16 ноября определятся последние шесть из 32 участников финальной части самого престижного турнира, возможно, самой популярной игры на планете.

В Европе борьбу продолжают шесть команд, и всем им осталось сыграть по ответному матчу.

После победы над Грецией 4:1 Хорватия одной ногой уже в России, а вот четырехкратный чемпион мира Италия - на волоске от вылета после проигрыша Швеции 0:1.

В воскресенье Северная Ирландия не смогла в Базеле обыграть швейцарцев и потеряла надежду на путевку в Россию. Швейцарцы вышли в финал в 11-й раз.

Еще один финалист определится во вторник в ответном матче Ирландии с Данией. Их первая встреча в воскресенье завершилась нулевой ничьей. Днем позже выявят победителя заокеанские пары: Перу - Новая Зеландия и Гондурас - Австралия.

В первый день календарной зимы жеребьевка в Кремле распределит 32 команды по группам, а сам фестиваль футбола стартует 14 июня.

Кто уже вышел

Россия как принимающая страна автоматически получила место в финальной части и попала в первую корзину жеребьевки.

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Самая титулованная сборная - пятикратный чемпион мира и единственная страна, ни разу не пропускавшая финальную часть, Бразилия - первой получила путевку в Россию после безупречной отборочной кампании.

Действующий чемпион Германия, на счету которой четыре Кубка мира, прошла отборочный цикл не менее убедительно - 10 побед в 10 играх.

Чемпион Европы Португалия во главе с Криштиану Роналду вышла с первого места в группе благодаря домашней победе над Швейцарией, которой теперь приходится играть стыковые матчи с Северной Ирландией, несмотря на блестящее выступление в группе: до поражения в Лиссабоне швейцарцы выиграли девять из девяти игр.

Четвертый номер мирового рейтинга Аргентина дотянула до последней игры с Эквадором, пропустила на первой минуте и лишь благодаря хет-трику Лионеля Месси обеспечила себе место в финальной части.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Месси проложил Аргентине путь в Росссию

Из команд топ-10 мирового рейтинга на этапе отборочной кампании оступились только сборная Чили, не попавшая в финальную часть, и команда Перу, которой пришлось играть стыковые матчи с Новой Зеландией.

Бельгия, дошедшая на предыдущем чемпионате в Бразилии до четвертьфинала, легко вышла с первого места в группе, выиграв 9 из 10 матчей и сведя один вничью - как и вернувшая себе былую форму Испания.

Польша, собравшая самый сильный за последние десятилетия состав во главе с нападающим мюнхенской "Баварии" Робертом Левандовски, уверенно обошла фаворитов группы Румынию и Данию, а Франции хватило семи побед, чтобы обойти шведов и вылетевших в итоге голландцев.

С первых мест в европейских группах в финальную часть попали также сборная Англии (показавшая на прошлом чемпионате в Бразилии худший с 1958 года результат - вылет после двух матчей), команда Сербии (за которую выступает полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич), а также главный европейский сюрприз последних лет - сборная Исландии (дошедшая до четвертьфинала на Евро-2016).

По итогам отборочной кампании исландцы оставили за бортом финальной части Турцию и Украину, а Хорватию вынудили играть стыковые матчи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бразилец Давид Луис и уругваец Луис Суарес имеют все шансы встретиться в России

Из Южной Америки, помимо сборных Бразилии и Аргентины, в Россию прилетят команды Уругвая во главе с нападающим "Барселоны" Луисом Суаресом и Колумбии. К ним присоединится Перу, если пройдет новозеландцев.

Прочую Америку представят сборные Мексики, не испытавшей проблем в отборочном цикле, а также Коста-Рики, прошедшей в финальную часть лишь благодаря голу с пенальти в добавленное время.

Компанию им составит дебютант первенства, Панама, а США заняли в группе лишь пятое место - и впервые за последние 32 года пропустят чемпионат мира.

Шансы остаются у Гондураса, если он одолеет в стыковых матчах Австралию.

В противном случае австралийцы присоединятся к прошедшим отбор в Азии сборным Ирана, Японии, Южной Кореи и Саудовской Аравии. Последняя обошла австралийцев только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Московские "Лужники" примут матч открытия и финал ЧМ-2018

Иран уже пятый раз едет за Кубком мира, однако пока ему удалось выиграть лишь один матч в финальной части - против США на чемпионате 1998 года во Франции.

С тех же пор Япония не пропускает ни одного мундиаля и даже дважды выходила из группы. Принимавшая вместе с ней чемпионат 2002 года Южная Корея имеет лучший среди всех азиатских команд послужной список - они 10 раз выходили в финальную часть, включая девять последних чемпионатов мира.

Африканский континент на российском мундиале представят Марокко - впервые за 20 лет, Египет и Тунис, пропустившие последние два чемпионата, Нигерия, не пропускавшая последние три, а также Сенегал, для которого это лишь второе в истории подобное достижение после искрометного дебюта в 2002 году, когда новички обыграли в матче открытия чемпионов мира Францию и дошли аж до четвертьфинала.