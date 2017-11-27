Слушай свое сердце. Телесная чувствительность как признак альтруизма

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Чем лучше вы чувствуете свое тело, тем больше готовы сделать для окружающих. Новое исследование ученых показало связь интероцептивной чувствительности, то есть способности улавливать сигналы своего организма, с альтруизмом.

Интероцепция - восприятие знаков, идущих изнутри, включая частоту сердечных сокращений, желудочные сигналы и другие. Другими словами, интероцепция - это умение прислушиваться к внутренним ощущениям своего тела.

Несложно согласиться с тем, что чем лучше вы чувствуете свое тело, тем качественнее умеете расслабляться и быстрее замечаете неполадки в работе организма (и, хочется верить, проворнее с ними разбираетесь). Хорошая интероцепция в том числе помогает лучше понимать себя и жить в согласии с собой.

Но оказывается, внутренние телесные ощущения связаны не только с вниманием к себе, но и с заботой о других. Такую корреляцию заметили ученые из британского Кембриджского университета и Стокгольмского университета. Результаты их нового исследования опубликованы в научном журнале Nature 15 ноября.

Ученые соотнесли показатели телесной чувствительности участников с их результатами в экономической игре "Диктатор" (Dictator game). В ходе игры человек должен распределить сумму денег между собой и незнакомым человеком. В игре также проверялась готовность человека оказать помощь другому.

Степень интероцепции участников определяли в серии тестов, показавших, насколько хорошо они ощущают собственное сердцебиение.

Помимо этого, ученые опросили участников с целью выявить их уровень эмпатии.

Результаты показали, что материальная щедрость коррелирует с телесной чувствительностью, хотя и не связана с уровнем эмпатии. При этом после того как участники исследования прошли тренинг на развитие телесной чувствительности, уровень эмпатии у них не вырос.

Фактически исследование показало, что тот, кто чуток к своему организму, более щедр. Но если развить у человека интероцепцию, это не значит, что он станет бескорыстнее.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Альтруизм и эмпатия - удивильные качества, иногда заставляющие людей совершать отчаянные поступки. Например, устроить многодневный одиночный пикет на крыше с целью привлечь внимание к проблеме бедности (на фото - Малькольм Хантер, британский священник).

Следует заметить, что ученые в этой работе лишь показали корреляцию, но не доказали причинно-следственную связь между интероцепцией и готовностью делиться деньгами.

Однако это может открыть двери дальнейшим исследованиям в этой сфере.

Зачем прислушиваться к своему сердцу?

Интероцептивная чувствительность давно привлекает внимание ученых. Она - один из основных факторов, который помогает нам отделять себя от окружающего мира (т.н. self-recognition). Чем ниже такая чувствительность, тем сложнее человеку определить, где проходит граница между его телом и его личностью и всеми остальными.

Удивительно, что при этом щедрость, которая, казалось бы, является результатом в том числе и того, что человек выстраивает моральную связь с другим человеком, коррелирует именно с высокой интероцептивной чувствительностью.

В 2005 году ученые из Университета штата Пенсильвания и Бостонского колледжа выяснили, что чем лучше люди "слышат" свое сердцебиение, тем лучше они понимают и различают свои эмоции (отличают позитивные и негативные). Грубо говоря, тем глубже они способны прочувствовать свое душевное состояние.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В зависимости от того, насколько люди умеют прислушиваться к своему сердцу, они либо щедры, либо не очень.

Чувствительный - значит, невротик?

Ощущение сердцебиения, которым обычно определяют уровень интероцептивной чувствительности, связывают также и с развитием тревожности и различных эмоциональных расстройств. В 2012 году японские ученые су, что внутренние телесные ощущения влияют на черты нашего характера через то, как мы ощущаем себя в различных ситуациях. На уровне нейробиологии процессы интероцептивной чувствительности связаны с формированием социального страха.

Другие исследования также показывают, что паникёры гораздо лучше проходят упражнения на восприятие сердцебиения, чем остальные.

В этом есть логика: каждый, кто хоть раз испытывал паническую атаку, знает, что до полуобморочного состояния ты доводишь себя как раз тем, что слишком сильно концентрируешься на ощущениях в теле, которые при этом интерпретируешь негативно. Например, почувствовав тахикардию, паникёр зацикливается на сердцебиении, доводя себя до истерики: "Сердце сейчас оборвется, и я умру!", - вопит голос в его голове.

Впрочем, у ученых пока нет однозначного мнения, что именно является первопричиной: телесная чуткость делает человека тревожным, или тревожный человек лучше "слышит" свой организм.

Медитация не поможет, зато музыка - да

Также пока не понятно, какой именно эффект (и главное, почему) на уровень интероцепции оказывает медитация. Некоторые ученые утверждают, что их эксперименты показывают отсутствие связи между этой практикой и тем, насколько хорошо человек различает свое сердцебиение. Причина, возможно, в том, что медитативная практика не ставит во главу угла концентрацию именно на этом телесном ощущении.

Впрочем, в 2011 году американские ученые заметили, что тренинг по методике осознанности (она, как правило, плотно связана с практикой медитации), направленный на повышение телесной чувствительности, помогает бороться с сексуальной дисфункцией у женщин.

Как бы то ни было, те, кто не очень доверяет медитации как методу повышения интероцептивной чувствительности могут пойти другим путем...

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В сентябре 2017 года исследователи из Лондонского университета опубликовали статью, из которой следует, что занятия танцами и музыкой способствуют развитию интероцептивной чувствительности. Причем этот показатель отличался не только у профессиональных танцоров и контрольной группы (не танцующих людей), но и внутри сообщества танцоров. Те, кто дольше занимался танцами, лучше "слышали" свое тело, чем начинающие.