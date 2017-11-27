Слушай свое сердце. Телесная чувствительность как признак альтруизма
Чем лучше вы чувствуете свое тело, тем больше готовы сделать для окружающих. Новое исследование ученых показало связь интероцептивной чувствительности, то есть способности улавливать сигналы своего организма, с альтруизмом.
Интероцепция - восприятие знаков, идущих изнутри, включая частоту сердечных сокращений, желудочные сигналы и другие. Другими словами, интероцепция - это умение прислушиваться к внутренним ощущениям своего тела.
Несложно согласиться с тем, что чем лучше вы чувствуете свое тело, тем качественнее умеете расслабляться и быстрее замечаете неполадки в работе организма (и, хочется верить, проворнее с ними разбираетесь). Хорошая интероцепция в том числе помогает лучше понимать себя и жить в согласии с собой.
Но оказывается, внутренние телесные ощущения связаны не только с вниманием к себе, но и с заботой о других. Такую корреляцию заметили ученые из британского Кембриджского университета и Стокгольмского университета. Результаты их нового исследования опубликованы в научном журнале Nature 15 ноября.
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Ученые соотнесли показатели телесной чувствительности участников с их результатами в экономической игре "Диктатор" (Dictator game). В ходе игры человек должен распределить сумму денег между собой и незнакомым человеком. В игре также проверялась готовность человека оказать помощь другому.
Степень интероцепции участников определяли в серии тестов, показавших, насколько хорошо они ощущают собственное сердцебиение.
Помимо этого, ученые опросили участников с целью выявить их уровень эмпатии.
Результаты показали, что материальная щедрость коррелирует с телесной чувствительностью, хотя и не связана с уровнем эмпатии. При этом после того как участники исследования прошли тренинг на развитие телесной чувствительности, уровень эмпатии у них не вырос.
Фактически исследование показало, что тот, кто чуток к своему организму, более щедр. Но если развить у человека интероцепцию, это не значит, что он станет бескорыстнее.
Следует заметить, что ученые в этой работе лишь показали корреляцию, но не доказали причинно-следственную связь между интероцепцией и готовностью делиться деньгами.
Однако это может открыть двери дальнейшим исследованиям в этой сфере.
Зачем прислушиваться к своему сердцу?
Интероцептивная чувствительность давно привлекает внимание ученых. Она - один из основных факторов, который помогает нам отделять себя от окружающего мира (т.н. self-recognition). Чем ниже такая чувствительность, тем сложнее человеку определить, где проходит граница между его телом и его личностью и всеми остальными.
Удивительно, что при этом щедрость, которая, казалось бы, является результатом в том числе и того, что человек выстраивает моральную связь с другим человеком, коррелирует именно с высокой интероцептивной чувствительностью.
В 2005 году ученые из Университета штата Пенсильвания и Бостонского колледжа выяснили, что чем лучше люди "слышат" свое сердцебиение, тем лучше они понимают и различают свои эмоции (отличают позитивные и негативные). Грубо говоря, тем глубже они способны прочувствовать свое душевное состояние.
Чувствительный - значит, невротик?
Ощущение сердцебиения, которым обычно определяют уровень интероцептивной чувствительности, связывают также и с развитием тревожности и различных эмоциональных расстройств. В 2012 году японские ученые су, что внутренние телесные ощущения влияют на черты нашего характера через то, как мы ощущаем себя в различных ситуациях. На уровне нейробиологии процессы интероцептивной чувствительности связаны с формированием социального страха.
Другие исследования также показывают, что паникёры гораздо лучше проходят упражнения на восприятие сердцебиения, чем остальные.
В этом есть логика: каждый, кто хоть раз испытывал паническую атаку, знает, что до полуобморочного состояния ты доводишь себя как раз тем, что слишком сильно концентрируешься на ощущениях в теле, которые при этом интерпретируешь негативно. Например, почувствовав тахикардию, паникёр зацикливается на сердцебиении, доводя себя до истерики: "Сердце сейчас оборвется, и я умру!", - вопит голос в его голове.
Впрочем, у ученых пока нет однозначного мнения, что именно является первопричиной: телесная чуткость делает человека тревожным, или тревожный человек лучше "слышит" свой организм.
Медитация не поможет, зато музыка - да
Также пока не понятно, какой именно эффект (и главное, почему) на уровень интероцепции оказывает медитация. Некоторые ученые утверждают, что их эксперименты показывают отсутствие связи между этой практикой и тем, насколько хорошо человек различает свое сердцебиение. Причина, возможно, в том, что медитативная практика не ставит во главу угла концентрацию именно на этом телесном ощущении.
Впрочем, в 2011 году американские ученые заметили, что тренинг по методике осознанности (она, как правило, плотно связана с практикой медитации), направленный на повышение телесной чувствительности, помогает бороться с сексуальной дисфункцией у женщин.
Как бы то ни было, те, кто не очень доверяет медитации как методу повышения интероцептивной чувствительности могут пойти другим путем...
В сентябре 2017 года исследователи из Лондонского университета опубликовали статью, из которой следует, что занятия танцами и музыкой способствуют развитию интероцептивной чувствительности. Причем этот показатель отличался не только у профессиональных танцоров и контрольной группы (не танцующих людей), но и внутри сообщества танцоров. Те, кто дольше занимался танцами, лучше "слышали" свое тело, чем начинающие.