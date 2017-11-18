Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бойега общается с принцем Уильямом, пока принц Гарри ищет общий язык с Чубаккой

Наследники британской короны принцы Уильям и Гарри тайно снялись в "Звездных войнах" в роли имперских штурмовиков для восьмой серии киносаги - "Последние джедаи", которая выходит на экраны в декабре.

Тайну раскрыл английский актер Джон Бойега, играющий в этой и в предыдущей сериях Финна - бывшего сослуживца героев Уильяма и Гарри, штурмовика-дезертира, примкнувшего к сопротивлению.

Внуки британской королевы Елизаветы II кратко появятся на экранах с головы до ног облаченные в белые доспехи безжалостных солдат звездной империи. Компанию им составит еще один британец, актер Том Харди - в таком же обезличенном наряде.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Том Харди - королевский брат по оружию

Слухи об участии принцев в "Звездных войнах" появились в апреле прошлого года после их поездки на студию Pinewood неподалеку от Лондона, где в тот момент проходили съемки восьмой серии.

Герцог Кембриджский Уильям, второй по счету претендент на британский престол, сразился тогда с младшим братом Гарри на световых мечах, попозировал в компании лохматого космического пилота и контрабандиста Чубакки и пообщался с актерами, включая Бойегу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ни один принц в бою не пострадал

А теперь Бойега признал, что снялся в одной из сцен фильма с принцами, "облаченными в костюмы штурмовиков", сообщил сайт Hollywood Reporter.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Имперским штурмовикам не свойственна индивидуальность

Тайно облачаться в белоснежные доспехи и сниматься в "Звездных войнах" становится традицией среди британских знаменитостей. В седьмой серии "Пробуждение силы" одного из штурмовиков на службе его императорского величества сыграл Дэниел Крейг.

Актер, известный ролью Джеймса Бонда, отрицал участие в съемках, а тайну раскрыл только после выхода фильма на экраны режиссер Джей Джей Абрамс.

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В этом месяце владелец франшизы Disney объявила, что он же снимает следующую, девятую серию "Звездных войн", а режиссеру декабрьской премьеры Райану Джонсону доверят 10-ю или 11-ю.