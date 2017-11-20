А запах остался: что происходит со свалкой, которую закрыл Путин

Image caption Одиночный пикет во время презентации доклада о причинах появления неприятного запаха на востоке Москвы

Власти Московской области рассказали о ситуации на востоке Москвы, где жители жалуются на сильный неприятный запах. Оказалось, что основным источником сероводорода остается мусорный полигон "Кучино" в подмосковной Балашихе, на который жаловались президенту России Владимиру Путину.

Полигон "Кучино" прославился как свалка, которую видно из космоса, - гора мусора высотой в несколько десятков метров располагается рядом с жилыми домами. В середине июня этого года во время "Прямой линии" с Путиным житель Балашихи попросил президента разобраться со свалкой, от которой очень плохо пахнет в округе.

Власти Московской области сообщили, что полигон можно закрыть после строительства мусоросжигательного завода в 2019 году, а мусор туда перестанут возить в декабре 2018 года.

22 июня Путин потребовал закрыть свалку в течение месяца, и на следующий день на полигон перестали пускать мусоровозы. Еще через несколько дней глава Балашихи Евгений Жирков ушел в отставку.

"Кучино". Возвращение

После закрытия полигона жители востока и юго-востока Москвы и пригородов столицы не перестали жаловаться на неприятный запах. Более того, судя по публикациям в прессе, количество жалоб только увеличилось. Также активисты сообщали о массовой гибели птиц.

Власти проводили совещания, Росприроднадзор выезжал и делал замеры, но точно установить источник запаха так и не удавалось.

В список потенциальных источников сероводорода помимо полигона "Кучино" были включены Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), Люберецкие очистные сооружения "Мосводоканала" и Мусоросжигательный завод №4. Эти предприятия находятся на юго-востоке Москвы и в пригородах к востоку от столицы ("Кучино" также располагается к востоку от Москвы).

Жители и экологические активисты на встречах с властями и в соцсетях требовали установить конкретный источник запаха и прекратить вредные выбросы.

Власти заказали исследование специалистам ООО "Институт проектирования, экологии и гигиены". Результаты этого исследования были представлены в понедельник, 20 ноября.

Анализ жалоб и результатов наблюдения за загрязнением атмосферы "позволил констатировать множественность источников неприятных запахов и определить значительный вклад полигона "Кучино", говорится в отчетах института.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Djaparidze/TASS Image caption Жители Балашихи могут рассчитывать, что к концу года запах сероводорода пропадет на 90% (на фото - пикет летом 2017 года)

Также авторы исследования выявили дополнительные потенциальные источники запаха: промышленная зона в восточной части Реутова, промзоны, примыкающие к территории Люберецких очистных сооружений, а также промзоны в Жулебине.

Власти проводят проверки в этих районах, заверил министр экологии Подмосковья Александр Коган.

Росприродназор согласен с исследователями в том, что одним из основных источников сероводорода является "Кучино", заявил глава управления госконтроля ведомства Михаил Оводков.

На Люберецких очистных сооружениях было выявлено незначительное превышение нормы выбросов сероводорода. "Мосводоканал" представил пошаговый план обновления оборудования, и в 2018 году это позволит исключить превышение норм, заверил представитель Росприроднадзора.

При этом Росприродназор исключил из потенциальных источников неприятного запаха нефтеперерабатывающий и мусоросжигающий заводы. К этим двум предприятиям у ведомства претензий нет, подчеркнул Оводков.

Жители неоднократно жаловались на неприятный запах возле мусоросжигающего завода и на розовый дым из трубы этого предприятия.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Полигон "Кучино", образованный на месте отработанного глиняного карьера, сейчас представляет собой гору мусора высотой несколько десятков метров

"При температуре сжигания отсортированных отходов порядка 800 градусов ставить вопрос о выбросе сероводорода возможности нет. Эти выбросов на этом предприятии нет", - сказал Оводков.

Сотрудница Би-би-си из Кожухово сообщила, что в понедельник, 20 ноября, около 23:00 в районе в очередной раз появился резкий запах сероводорода, которого еще днем не было.

Надо потерпеть

Власти Московской области еще до исследования понимали, что одним из основных источников запаха является "Кучино", сказал заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

В связи с этим правительство Подмосковья еще несколько недель назад решило провести "экстренную дегазацию" полигона - пробурить 55 скважин для вывода свалочных газов и установить факелы для его сжигания.

Проект обойдется в 205 млн рублей, бурением занимается компания "Экоком". Исполняющий обязанности главы Балашихи Сергей Юров сообщал, что эти деньги выделены из резервного фонда губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Первый факел зажгут 6 декабря, сообщил Юров. В целом работы по "экстренной дегазации" будут завершены до конца 2017 года. В результате удастся убрать 90% запахов, сообщил Александр Коган.

Правда, оговорился министр, затем последуют работы по рекультивации полигона. Придется снова бурить скважины, и запахи снова могут появиться. Это будет весной-летом 2018 года, уточнил Коган.

Основной этап рекультивации начнется в марте. На этом этапе будут выравниваться откосы тела полигона, чтобы избежать оползней. Свалку будут пересыпать грунтом и накрывать пленкой.

"100% ликвидации негативного воздействия [полигона на окружающую среду] будет только после основного этапа рекультивации", - сказал Коган. По его словам, полностью проект будет реализован в 2019 году, а основные работы закончат в 2018-м.