Кризис в Москве закончился, заявил мэр Собянин. Прав ли он?

Правообладатель иллюстрации TASS/Artyom Geodakyan Image caption Мэр Москвы Сергей Собянин полагает, что крищис в Москве уже закончился

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что кризис в российской столице уже закончился. По его словам, подтверждается это в том числе тем, что со второго полугодия прошлого года статистика фиксирует рост зарплат. Прав ли он?

С оптимистичными заявлениями мэр Москвы выступил в эфире радиостанции "Говорит Москва". По его словам, в столице со второго полугодия 2016 года наблюдается рост зарплат, что свидетельствует об окончании кризиса и росте доходов бюджета.

"Кризис в Москве, я считаю, уже кончился, - сказал Собянин. - Самое главное, со второй половины прошлого года и этот год растут реальные доходы работающего населения. Зарплаты. Рост подоходного налога составляет в районе 9%. Это 9% дополнительных доходов по сравнению с прошлым годом".

Русская служба Би-би-си решила сверить заявление мэра со статистикой и проверить, есть ли повод для оптимизма.

Зарплаты растут, а доходы падают

Московская экономика - крупнейшая среди российских регионов по объему валового регионального продукта (ВРП). Аналитики Fitch напоминают, что в 2015 году ВРП в расчете на душу населения превысил средний по стране в 3,3 раза.

Средняя московская зарплата за январь-август составила 91,8 тыс. рублей. Это данные Мосгорстата - но только по крупным и средним предприятиям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 8,5%.

Речь идет о среднем показателе по всем предприятиям. Он получается, если поделить общий фонд заработной платы на численность работников и количество месяцев. При этом учитываются премии, доплаты и надбавки и прочее.

Чтобы понять, насколько он усреднен, достаточно сказать, что наиболее высокая заработная плата была в столичных компаниях, занимающихся производством нефтепродуктов - 519 тыс. рублей. А наиболее низкая - в компаниях, занимающихся производством обуви - примерно 30 тыс. рублей. Разница - почти в 17 раз.

С учетом малых предприятий средняя заработная плата составила меньше - 77,03 тыс. рублей.

При этом темпы роста зарплат в столице России замедляются. В этом году за первые восемь месяцев он составил 5,8%, а в прошлом был 8,7%.

Если говорить о реальных располагаемых доходах (тех, что остаются после вычета всех обязательных платежей и того, что "съела" инфляция), то они снизились на 3,7% год к году.

Как работают предприятия?

В первые восемь месяцев этого года предприятия Москвы заработали 1,6 трлн рублей прибыли. Это меньше, чем было в прошлом году, больше чем на 15%. В выборку не попали малые предприятия, банки, страховые компании и бюджетные учреждения.

Вниз столичную экономику тянут обрабатывающие предприятия. Они закончили восемь месяцев с убытком в 170 млрд рублей против прибыли в январе-августе 2016 года. Прибыль в строительстве осталась примерно на том же уровне.

Оборот розничной торговли за январь-сентябрь 2017 года вырос на 1,2%. Падает оборот кафе и ресторанов, сократился и объем платных услуг населению. Сильно упал - на 12,5% - объем услуг бытового характера.

Налоговые поступления

По итогам десяти месяцев 2017 года налоговые сборы уже превысили поступления за весь прошлый год.

Налоги на доходы физических лиц превысили сборы 2016 года, но пока лишь на 0,3%. Всего в этом году было собрано чуть более 634 млрд рублей подоходного налога. Это самая крупная налоговая статья доходов московском бюджете.

Вторая по величине статья налоговых поступлений - налог на прибыль. Здесь поступления тоже растут - собрали чуть более 600 млрд рублей. Это на 12,7% больше, чем за весь прошлый год.

"Основа для совсем умеренного оптимизма"

Собянин, как и в целом правительство, пытается смотреть на ситуацию в экономике более оптимистично, считает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой. Отсюда и такие заявления.

"В Москве сконцентрированы компании из сферы услуг. И здесь мы видим слабый рост розничной торговли и снижения оборотов сетей общественного питания. Падение доходов по-прежнему приводит к довольно слабому росту потребления", - указал экономист

"Эту динамику надо трактовать скорее как основу для совсем умеренного оптимизма. Экономика из кризиса вышла и постепенно переходит к росту. Но темпы этого роста вряд ли можно назвать удовлетворительными или достаточными", - считает Полевой.

Эксперт добавляет: ситуация в Москве в целом повторяет то, что мы видим в российской экономике.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 16 ноября заявила, что российская экономика компенсировала 95% падения с 2015 года. И период восстановительного роста экономики почти завершен.

При этом последние данные Росстата говорят о том, что в целом по России реальные доходы в октябре упали сразу на 1,3% в годовом выражении. До этого они два месяца снижались на 0,3%. Ранее аналитики Fitch посчитали, что всего за четыре кризисных года доходы российских потребителей совокупно сократились на 11%.