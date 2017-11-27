Конец коммунизма: 95 лет советскому червонцу
27 ноября 1922 года в советских республиках поступили в обращение новые деньги: билеты Государственного банка РСФСР достоинством в 1, 3, 5, 10 и 25 червонцев.
Большевики, возможно, сами не понимали, и уж точно не признались бы, что это событие означало фиаско их социального эксперимента спустя пять лет после его начала.
Целью коммунистов было превратить общество в единую трудовую артель, где все работают на общий котел, не разделяя личного и коллективного.
Деньги были для них "желтым дьяволом", поскольку олицетворяли общество, где даром никто ничего не делает, и где людей надо мотивировать, а не приказывать.
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В 1918-1919 годах новая власть полагала, что финансами заниматься не нужно и чем больше деньги обесценятся, тем скорее можно будет избавиться от этого пережитка капитализма. Декрет Совнаркома от 15 мая 1919 года санкционировал эмиссию "в пределах действительной потребности хозяйства в денежных знаках". Сколько надо, столько и напечатаем!
Секретарь ЦК РКП(б) и председатель финансовой комиссии Совнаркома Евгений Преображенский сравнил печатный станок с пулеметом, "который обстреливал буржуазный строй по тылам его денежной системы".
Очевидец октябрьского переворота Алексей Толстой изобразил в "Хождении по мукам" героя, с энтузиазмом пророчествовавшего: "Через полгода навсегда уничтожим самое проклятое зло - деньги. А из золота, товарищи, мы построим общественные нужники!"
Пресловутые "нужники" возникли в романе не на пустом месте. В ноябре 1921 года Владимир Ленин мечтал: "Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира".
Правда, следом оговорился: "Пока же беречь надо в РСФСР золото, продавать его подороже, покупать на него товары подешевле. С волками жить - по-волчьи выть".
С октября 1917-го по 1 июля 1921 года цены выросли в 7912 раз! По подсчетам академика-экономиста Станислава Струмилина, в 1920 году средняя зарплата позволяла человеку прокормиться в течение трех дней.
На III Всероссийском съезде совнархозов в январе 1920 года обсуждалась замена денег "учетной единицей" в виде одного трудодня рабочего I разряда.
В 1920 году широко распространилась практика выдачи зарплаты натурой и предоставления продуктов по карточкам без денег, была отменена плата за коммунальные услуги, транспорт и почту. Казалось, остается несколько шагов до коммунистического распределения.
Обратной стороной этого стали развал производства, падение производительности труда, бегство рабочих с заводов и снижение посевных площадей на селе из-за отсутствия материальных стимулов.
"Нет масла, нет молока, нет картофеля, нет мыла, всюду очереди и безнадежные хвосты. Люди ходят по улицам изрядно обшарпанные, как дома, с которых обваливается штукатурка", - писал про жизнь в Петрограде заграничным родственникам будущий советский нарком внешней торговли Леонид Красин.
Главными требованиями Тамбовского и Кронштадтского восстаний были многопартийные советы, упразднение ЧК и свобода торговли. Причем выступили с ними не "недорезанные буржуи", а крестьяне и матросы. "Кукушка прокуковала", - сказал Лев Троцкий.
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События в Кронштадте совпали по времени с X съездом РКП(б). Открывая его, Ленин заявил с трибуны, что "свобода торговли приведет к белогвардейщине и победе капитализма", а через неделю утверждал, что страшного в ней ничего нет, если политическая власть останется "в руках рабочего класса" (читай, партии большевиков).
Вместо планировавшегося окончательного обобществления всего на свете и трудовых армий, 21 марта 1921 года Совнарком издал декрет о замене продразверстки продналогом.
Затем последовали другие меры, в совокупности названные "новой экономической политикой", важное место среди которых заняли введение твердой валюты и отказ от неконтролируемой эмиссии. Жизнь доказала, что человеческую природу не изменишь, и без денег не обойтись.
Коммунизм никогда больше не был "так близок, как в девятнадцатом году".
Интересные факты:
- Наряду с "червонцем" для названия новой денежной единицы предлагались "федерал", "гривна" и "целковый".
- До 1 апреля 1924 года в стране существовали две параллельные валюты, котировавшиеся по рыночному курсу. К этому времени удельный вес старых "совзнаков" в совокупной денежной массе сократился до 20%. В итоге они были обменены по 50 тысяч за один червонный рубль, или полмиллиона совзнаков за червонец.
- С учетом двух проведенных ранее деноминаций, увеличивших номинал совзнака в миллион раз, эта валюта с момента своего появления обесценилась в 50 млрд раз. Хуже обстояло дело только в послевоенной Германии: во время денежной реформы 1923 года одна новая марка обменивалась на триллион старых.
- Чуть позднее новых банкнот Госбанк выпустил в обращение золотые монеты достоинством в один червонец (10 рублей). По весу (8,6 грамма), размеру и пробе они в точности соответствовали царским золотым десятирублевкам (империалам), ходившим с 1897 года.
- Правительство обещало свободный обмен бумажных червонцев на золотые по номиналу после особого решения, которое так и не последовало. На рынке золотая монета достоинством в 10 рублей шла от 11,4 до 12,5 рублей. Стабильность бумажному червонцу придавало не золотое обеспечение, а контроль над денежной массой.
- Уважение народа к новым деньгам выразилось в поговорке: "Я не червонец, чтобы нравиться всем!"
- Эскиз золотой монеты предложил художник Антон Васютинский, создавший также дизайны ордена Ленина и значка ГТО. На аверсе был размещен герб РСФСР, на реверсе скульптура "Сеятель" Ивана Шадра, изваянная с крестьян деревни Праговая Пермской губернии Киприана Авдеева и Перфилия Калганова.
- Золотые червонцы использовались в основном для внешних платежей. Поскольку многие западные партнеры отказывались принимать монеты с советской символикой, Монетный двор в 1923-1927 годах тайно продолжал выпускать царские империалы.
- В 1924-1926 годах советский червонец котировался на мировых валютных площадках, в том числе в Нью-Йорке и Лондоне.
- Рыночная "оттепель" продлилась всего шесть лет. В 1928 году советский рубль снова сделался неконвертируемым: покупка и продажа иностранной валюты физическими и юридическими лицами, частный ввоз и вывоз золота и прием золотых монет в наличные платежи были запрещены. Такое положение сохранялось до 1992 года.
- В связи с началом форсированной индустриализации государственные инвестиции в промышленность в 1928-1933 годах составили 64,5 млрд рублей против 5,2 млрд рублей за предыдущее пятилетие. Наряду с экспортом всего, что можно продать, и наращиванием производства водки, источником средств стала денежная эмиссия. Резко усилилась инфляция, в условиях плановой экономики выражавшаяся не в росте цен, а в исчезновении товаров.
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- Золото, остававшееся на руках у населения с дореволюционных и нэповских времен (287 млн рублей по номиналу), было практически целиком откачано в 1931-1936 годах через сеть магазинов "Торгсин" (торговля с иностранцами). Иностранцы за твердую валюту, а советские граждане за золото могли приобретать в них продукты и товары, пропавшие к тому времени из обычной торговли.
- Одновременно с бумажными червонцами были выпущены в обращение мелкие разменные купюры достоинством в 1, 3 и 5 рублей. Формальное различие между банковскими (достоинством в 10 рублей и выше) и казначейскими билетами сохранялось до распада Советского Союза. На первых писали: "Обеспечиваются золотом и другими активами Государственного банка", на вторых: "Обеспечиваются всем достоянием Союза ССР". Никакого практического значения это не имело.
- Слово "червонец" присутствовало на советских денежных знаках до денежной реформы 1947 года, а позднее употреблялось как разговорное обозначение "красненькой" 10-рублевой банкноты.
- На оккупированных территориях во время войны денежное обращение обеспечивалось в основном советскими рублями. Немцы платили ими бургомистрам и полицаям.
- Слово "червонец" известно на Руси с XV века, когда великий князь Московский Иван III отчеканил партию золотых монет, соответствовавших по весу (3,5 г) распространенному в Европе венецианскому дукату. "Червонное золото" - металл высокой пробы с красноватым отливом.
- До открытия россыпей в бассейне Лены в 1846 году Россия своего золота не имела. Основу денежной системы составляло серебро. Золотые монеты выпускались в небольшом количестве и использовались главным образом как наградные знаки.
- Россия - единственная страна, где чеканились платиновые монеты (1828-1845).
- В XVIII веке примерно половину денежной массы в России составляла медь. В 1748 году Михаил Ломоносов за оду Елизавете Петровне получил премию в две тысячи рублей, выплаченную медью и доставленную к его дому на десяти подводах. Общий вес медных пятаков составил около трех с половиной тонн.
- Бумажные деньги в России впервые ввела Екатерина II указом от 20 декабря 1768 года. Ассигнации достоинством 25, 50 и 100 рублей мало походили на современные банкноты. Это были большие листы гербовой бумаги размером 17,5 x 22,5 см.
- Неконтролируемая эмиссия началась во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов и практически не прекращалась. В стране ходили две параллельные валюты, курс бумажного рубля иногда падал до 20 копеек серебром. В 1881 году Салтыков-Щедрин пошутил, что скоро в Париже за рубль можно будет получить только в морду.
- Жесткая денежная политика с обменом бумажных рублей на металл по твердому курсу выдерживалась в 1843-1853 и 1897-1915 годах с подачи министров финансов Егора Канкрина и Сергея Витте, только в первый раз стандарт был серебряным, а во второй золотым.
- По имеющимся данным, в 1918-1919 годах большевики тайно допечатывали царские 100-рублевые "катеньки". Они пользовались наибольшим доверием населения, поскольку вероятность возвращения "старого режима" считалась довольно высокой.
- Помимо царских и стремительно обесценивавшихся советских рублей во время Гражданской войны в ходу были "колчаковки", "керенки", которые напечатали листами, но не успели разрезать, так что их мерили аршинами, и всевозможные денежные суррогаты. На Украине какой-то атаман выпустил карбованцы с надписью: "Обеспечиваются пулей в лоб тому, кто не возьмет".
- Декретами Совнаркома от 25 июля и 3 октября 1918 года хранение драгоценных металлов и иностранной валюты было запрещено под страхом расстрела. Тем не менее, в 1922 году, по оценке Наркомфина, на руках у населения оставалось золото царской монетой на сумму в 200 млг рублей, или 40% дореволюционного количества.
- В 1921 году коробок спичек стоил на базаре миллион совзнаков. Именно тогда возникло возродившееся в начале 1990-х словечко "лимон".
- Отцами нэповского червонца были 34-летний нарком финансов Григорий Сокольников и его консультант, бывший банкир Владимир Тарновский, пошедший на службу к большевикам.
- Сокольников 30 января 1937 года получил 10 лет лагерей, 21 мая 1939 года был убит сокамерниками в Тобольской тюрьме. В 1956 году выяснилось, что убийство организовали приехавшие из Москвы оперуполномоченные НКВД Шарок и Кубаткин.
- Тарновского в октябре 1929 года "вычистили" из Наркомфина с лишением права работать в госаппарате; как сообщили советские газеты, вместе с "солидной группой буржуазных экономистов, которые были нужны в период восстановления финансового хозяйства, но с которыми теперь нам не по пути".
- После убийства Кирова он был включен в списки ленинградцев, подлежавших высылке в северный Казахстан, оставлен в городе по ходатайству брата жены, академика архитектуры Владимира Щуко. Скончался в 1954 году. Где работал и на что существовал 25 лет, неизвестно.