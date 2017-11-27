Конец коммунизма: 95 лет советскому червонцу

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27 ноября 1922 года в советских республиках поступили в обращение новые деньги: билеты Государственного банка РСФСР достоинством в 1, 3, 5, 10 и 25 червонцев.

Большевики, возможно, сами не понимали, и уж точно не признались бы, что это событие означало фиаско их социального эксперимента спустя пять лет после его начала.

Целью коммунистов было превратить общество в единую трудовую артель, где все работают на общий котел, не разделяя личного и коллективного.

Деньги были для них "желтым дьяволом", поскольку олицетворяли общество, где даром никто ничего не делает, и где людей надо мотивировать, а не приказывать.

В 1918-1919 годах новая власть полагала, что финансами заниматься не нужно и чем больше деньги обесценятся, тем скорее можно будет избавиться от этого пережитка капитализма. Декрет Совнаркома от 15 мая 1919 года санкционировал эмиссию "в пределах действительной потребности хозяйства в денежных знаках". Сколько надо, столько и напечатаем!

Секретарь ЦК РКП(б) и председатель финансовой комиссии Совнаркома Евгений Преображенский сравнил печатный станок с пулеметом, "который обстреливал буржуазный строй по тылам его денежной системы".

Очевидец октябрьского переворота Алексей Толстой изобразил в "Хождении по мукам" героя, с энтузиазмом пророчествовавшего: "Через полгода навсегда уничтожим самое проклятое зло - деньги. А из золота, товарищи, мы построим общественные нужники!"

Нэп ввели не после Гражданской войны. Гражданскую войну прекратили введением нэпа! Ортодоксальные кремлевские коммунисты под давлением вооруженного народа и всеобщего саботажа пошли на компромисс. Отмену военного коммунизма завоевал народ. Отвоевали себе хоть кое-какие свободы! Михаил Веллер, писатель

Пресловутые "нужники" возникли в романе не на пустом месте. В ноябре 1921 года Владимир Ленин мечтал: "Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира".

Правда, следом оговорился: "Пока же беречь надо в РСФСР золото, продавать его подороже, покупать на него товары подешевле. С волками жить - по-волчьи выть".

С октября 1917-го по 1 июля 1921 года цены выросли в 7912 раз! По подсчетам академика-экономиста Станислава Струмилина, в 1920 году средняя зарплата позволяла человеку прокормиться в течение трех дней.

На III Всероссийском съезде совнархозов в январе 1920 года обсуждалась замена денег "учетной единицей" в виде одного трудодня рабочего I разряда.

В 1920 году широко распространилась практика выдачи зарплаты натурой и предоставления продуктов по карточкам без денег, была отменена плата за коммунальные услуги, транспорт и почту. Казалось, остается несколько шагов до коммунистического распределения.

Обратной стороной этого стали развал производства, падение производительности труда, бегство рабочих с заводов и снижение посевных площадей на селе из-за отсутствия материальных стимулов.

"Нет масла, нет молока, нет картофеля, нет мыла, всюду очереди и безнадежные хвосты. Люди ходят по улицам изрядно обшарпанные, как дома, с которых обваливается штукатурка", - писал про жизнь в Петрограде заграничным родственникам будущий советский нарком внешней торговли Леонид Красин.

Главными требованиями Тамбовского и Кронштадтского восстаний были многопартийные советы, упразднение ЧК и свобода торговли. Причем выступили с ними не "недорезанные буржуи", а крестьяне и матросы. "Кукушка прокуковала", - сказал Лев Троцкий.

События в Кронштадте совпали по времени с X съездом РКП(б). Открывая его, Ленин заявил с трибуны, что "свобода торговли приведет к белогвардейщине и победе капитализма", а через неделю утверждал, что страшного в ней ничего нет, если политическая власть останется "в руках рабочего класса" (читай, партии большевиков).

Вместо планировавшегося окончательного обобществления всего на свете и трудовых армий, 21 марта 1921 года Совнарком издал декрет о замене продразверстки продналогом.

Затем последовали другие меры, в совокупности названные "новой экономической политикой", важное место среди которых заняли введение твердой валюты и отказ от неконтролируемой эмиссии. Жизнь доказала, что человеческую природу не изменишь, и без денег не обойтись.

Коммунизм никогда больше не был "так близок, как в девятнадцатом году".

Интересные факты:

Наряду с "червонцем" для названия новой денежной единицы предлагались "федерал", "гривна" и "целковый".

До 1 апреля 1924 года в стране существовали две параллельные валюты, котировавшиеся по рыночному курсу. К этому времени удельный вес старых "совзнаков" в совокупной денежной массе сократился до 20%. В итоге они были обменены по 50 тысяч за один червонный рубль, или полмиллиона совзнаков за червонец.

Нисколько не ставя задачи немедленного возвращения к золотому обращению, твердо установить, что наша экономическая и финансовая политика решительно ориентируется на восстановление золотого обеспечения денег резолюция XI съезда РКП(б), 2 апреля 1922 года

С учетом двух проведенных ранее деноминаций, увеличивших номинал совзнака в миллион раз, эта валюта с момента своего появления обесценилась в 50 млрд раз. Хуже обстояло дело только в послевоенной Германии: во время денежной реформы 1923 года одна новая марка обменивалась на триллион старых.

Чуть позднее новых банкнот Госбанк выпустил в обращение золотые монеты достоинством в один червонец (10 рублей). По весу (8,6 грамма), размеру и пробе они в точности соответствовали царским золотым десятирублевкам (империалам), ходившим с 1897 года.

Правительство обещало свободный обмен бумажных червонцев на золотые по номиналу после особого решения, которое так и не последовало. На рынке золотая монета достоинством в 10 рублей шла от 11,4 до 12,5 рублей. Стабильность бумажному червонцу придавало не золотое обеспечение, а контроль над денежной массой.

Уважение народа к новым деньгам выразилось в поговорке: "Я не червонец, чтобы нравиться всем!"

Правообладатель иллюстрации Public domain Image caption Все золотые червонцы, независимо от времени чеканки, датировались 1923 годом

Эскиз золотой монеты предложил художник Антон Васютинский, создавший также дизайны ордена Ленина и значка ГТО. На аверсе был размещен герб РСФСР, на реверсе скульптура "Сеятель" Ивана Шадра, изваянная с крестьян деревни Праговая Пермской губернии Киприана Авдеева и Перфилия Калганова.

Золотые червонцы использовались в основном для внешних платежей. Поскольку многие западные партнеры отказывались принимать монеты с советской символикой, Монетный двор в 1923-1927 годах тайно продолжал выпускать царские империалы.

Если у нас возле Иверской часовни на стене написано: "Религия - опиум для народа", то я бы предложил возле ВСНХ повесить вывеску: "Эмиссия - опиум для народного хозяйства" Григорий Сокольников, нарком финансов СССР в 1922-1926 годах

В 1924-1926 годах советский червонец котировался на мировых валютных площадках, в том числе в Нью-Йорке и Лондоне.

Рыночная "оттепель" продлилась всего шесть лет. В 1928 году советский рубль снова сделался неконвертируемым: покупка и продажа иностранной валюты физическими и юридическими лицами, частный ввоз и вывоз золота и прием золотых монет в наличные платежи были запрещены. Такое положение сохранялось до 1992 года.

В связи с началом форсированной индустриализации государственные инвестиции в промышленность в 1928-1933 годах составили 64,5 млрд рублей против 5,2 млрд рублей за предыдущее пятилетие. Наряду с экспортом всего, что можно продать, и наращиванием производства водки, источником средств стала денежная эмиссия. Резко усилилась инфляция, в условиях плановой экономики выражавшаяся не в росте цен, а в исчезновении товаров.

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Золото, остававшееся на руках у населения с дореволюционных и нэповских времен (287 млн рублей по номиналу), было практически целиком откачано в 1931-1936 годах через сеть магазинов "Торгсин" (торговля с иностранцами). Иностранцы за твердую валюту, а советские граждане за золото могли приобретать в них продукты и товары, пропавшие к тому времени из обычной торговли.

Одновременно с бумажными червонцами были выпущены в обращение мелкие разменные купюры достоинством в 1, 3 и 5 рублей. Формальное различие между банковскими (достоинством в 10 рублей и выше) и казначейскими билетами сохранялось до распада Советского Союза. На первых писали: "Обеспечиваются золотом и другими активами Государственного банка", на вторых: "Обеспечиваются всем достоянием Союза ССР". Никакого практического значения это не имело.

Доцент, давай червонец, керосинку покупать буду! фильм "Джентльмены удачи", 1971 год

Слово "червонец" присутствовало на советских денежных знаках до денежной реформы 1947 года, а позднее употреблялось как разговорное обозначение "красненькой" 10-рублевой банкноты.

На оккупированных территориях во время войны денежное обращение обеспечивалось в основном советскими рублями. Немцы платили ими бургомистрам и полицаям.

Слово "червонец" известно на Руси с XV века, когда великий князь Московский Иван III отчеканил партию золотых монет, соответствовавших по весу (3,5 г) распространенному в Европе венецианскому дукату. "Червонное золото" - металл высокой пробы с красноватым отливом.

Правообладатель иллюстрации Public domain Image caption Золотые червонцы с портретами царей Петра I и Ивана V и правительницы Софьи Алексеевны были отчеканены в 1689 году для награждения отличившихся участников Крымских походов Василия Голицына

До открытия россыпей в бассейне Лены в 1846 году Россия своего золота не имела. Основу денежной системы составляло серебро. Золотые монеты выпускались в небольшом количестве и использовались главным образом как наградные знаки.

Россия - единственная страна, где чеканились платиновые монеты (1828-1845).

В XVIII веке примерно половину денежной массы в России составляла медь. В 1748 году Михаил Ломоносов за оду Елизавете Петровне получил премию в две тысячи рублей, выплаченную медью и доставленную к его дому на десяти подводах. Общий вес медных пятаков составил около трех с половиной тонн.

Бумажные деньги в России впервые ввела Екатерина II указом от 20 декабря 1768 года. Ассигнации достоинством 25, 50 и 100 рублей мало походили на современные банкноты. Это были большие листы гербовой бумаги размером 17,5 x 22,5 см.

Неконтролируемая эмиссия началась во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов и практически не прекращалась. В стране ходили две параллельные валюты, курс бумажного рубля иногда падал до 20 копеек серебром. В 1881 году Салтыков-Щедрин пошутил, что скоро в Париже за рубль можно будет получить только в морду.

Правообладатель иллюстрации Public domain Image caption На купюрах выпуска 1937 года впервые появился портрет Ленина

Жесткая денежная политика с обменом бумажных рублей на металл по твердому курсу выдерживалась в 1843-1853 и 1897-1915 годах с подачи министров финансов Егора Канкрина и Сергея Витте, только в первый раз стандарт был серебряным, а во второй золотым.

По имеющимся данным, в 1918-1919 годах большевики тайно допечатывали царские 100-рублевые "катеньки". Они пользовались наибольшим доверием населения, поскольку вероятность возвращения "старого режима" считалась довольно высокой.

Я думаю, что можно русский рубль считать знаменитым хотя бы уже потому, что количество этих рублей превышает теперь квадриллион Владимир Ленин, речь на IV конгрессе Коминтерна, 13 ноября 1922 года

Помимо царских и стремительно обесценивавшихся советских рублей во время Гражданской войны в ходу были "колчаковки", "керенки", которые напечатали листами, но не успели разрезать, так что их мерили аршинами, и всевозможные денежные суррогаты. На Украине какой-то атаман выпустил карбованцы с надписью: "Обеспечиваются пулей в лоб тому, кто не возьмет".

Декретами Совнаркома от 25 июля и 3 октября 1918 года хранение драгоценных металлов и иностранной валюты было запрещено под страхом расстрела. Тем не менее, в 1922 году, по оценке Наркомфина, на руках у населения оставалось золото царской монетой на сумму в 200 млг рублей, или 40% дореволюционного количества.

В 1921 году коробок спичек стоил на базаре миллион совзнаков. Именно тогда возникло возродившееся в начале 1990-х словечко "лимон".

Правообладатель иллюстрации Public domain Image caption Григорий Сокольников