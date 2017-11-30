Правообладатель иллюстрации Tim Walker / Pirelli Image caption РуПол и Джимон Хонсу появятся в календаре Pirelli в будущем году

В прошлогоднее Рождество героями популярного календаря Pirelli-2017 стали женская поп-группа Little Mix, Джастин Бибер, Keлли Брук и - вы не поверите - Клифф Ричард.

Однако не будет преувеличением сказать, что большинство календарей со знаменитостями, которые к каждому Новому году появляются на прилавках магазинов, не имеют того статуса и той истории, какие есть у Pirelli.

Это престижное издание публикуется ежегодно с 1963 года (с промежутком в 8 лет с 1975 года), рассылается каждое Рождество клиентам и известным людям итальянской компанией Pirelli, производящей шины.

"Календарь Pirelli - это мечта любого фотографа", - говорит профессор этнического и социокультурного многообразия Кэрин Франклин из художественной школы Kingston School of Art, а в прошлом - редактор отдела моды в журнале i-D.

"Это статусная платформа для зарекомендовавших себя фотографов: они мечтают, чтобы им дали там место для воплощения своего эстетического видения. Там огромный бюджет и высококлассные модели", - говорит Франклин.

В течение десятков лет это "эстетическое видение" подразумевало, что кинозвезды снимаются для календаря хоть и весьма артистично, но либо нагишом, либо в крайне сексуальных позах. Однако в последние годы в Pirelli стали постепенно отходить от этой практики.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тим Уокер снимал в этом году таких моделей как Джана Дукрей, Даки Тот и Тандо Хопа

"Я всегда испытывала к календарю Pirelli довольно противоречивые чувства, - говорит Лея Синклер, онлайн-редактор издания Voice, издаваемого главным образом для представителей этнических меньшинств. - Я обычно смотрела, кто появился в новом календаре, кто фотограф, какая тема была выбрана. Так что до некоторой степени это меня занимало, но вот соглашалась ли я с этим - это другой вопрос".

"В первые 10 лет издания календаря женщины были полностью одеты, и такого упора на голые тела не было - это возникло только где-то в 1980-е. Именно тогда он и приобрел известность и год от года становился все более модным", - добавляет журналист.

В число фотографов, которые в течение этих лет отвечали за наполнение календаря Pirelli, вошли Карл Лагерфельд, Питер Линдберг и Роберт Фриман, а моделями становились Софи Лорен, Кейт Мосс, Джиджи Хадид и Карли Клосс.

Вплоть до 2015 года, когда главной темой стал латекс (мы бы дали здесь линк, если бы фотографии были не столь вызывающими), календарь в основном публиковал эротические снимки.

Правообладатель иллюстрации Peter Lindbergh / Pirelli Image caption Николь Кидман и Хелен Миррен появились на страницах календаря в необычных ракурсах

Но, как указывает Синклер, в последние несколько лет произошел заметный сдвиг в редакционном подходе. "Я бы сказала, что он стал более позитивным, поскольку они сейчас пытаются осветить различные социальные вопросы", - говорит она.

Для календаря прошлого года ведущие мировые актрисы, включая Хелен Миррен, Николь Кидман и Джессику Честейн, сфотографировались в черно-белом стиле с минимальным количеством макияжа, что сразу придало изданию более утонченный, чистый и естественный вид.

Основной темой календаря 2018 года, который выходит на этой неделе под художественым руководством нового редактора британского журнала Vogue Эдварда Эннинфула, стала "Алиса в Стране Чудес".

Фотографом стал Тим Уокер, а моделями - представительницы различных этнических групп из Азии и Африки, включая Наоми Кемпбелл, Вупи Голдберг и Люпиту Нионго.

"Перед нами календарь Pirelli, в котором мы видим широкое разнообразие характеров, и все они - чернокожие. Насколько часто это можно увидеть? Для меня это просто удивительно, - говорит Франклин. - Это показывает, что мы начинаем разбираться с глубоко укоренившимися стереотипами: с преимущественно "белым мышлением" или же когда женщина выставляется напоказ, чтобы ублажить мужчину. Это старомодный образ мысли".

Правообладатель иллюстрации Tim Walker / Pirelli Image caption Слева направо: Дидди, Наоми Кэмпбелл, Тандо Хопа и Вупи Голдберг

"По мере того как мы движемся вперед, бизнес-круги начинают понимать, что мультикультурный взгляд на вещи более ценен, интересен и он всё более востребован. Поэтому три последних издания календаря продемонстрировали понимание этого", - говорит она.

"И даже если там все модели исключительно темнокожие, то в этом все равно есть множество вариаций и оттенков. Тут такие люди, как Ру Пол и Пи Дидди, а также таланты, представляющие молодое поколение, - например, Даки Тот, которая стала одной из самых многообещающих темнокожих моделей", - говорит Лея Синклер.

Не так давно Пи Дидди сказал: "Я думаю, что в Pirelli поступили достаточно мудро и посмотрели в будущее. Вот, это будущее. Чёрное совершенство".

"Видеть всех нас вместе, гордо стоящих во весь рост, чтобы на нас смотрели как на королей и королев, как на часть империи - вот что я хочу, чтобы видели мои дочки", - заявил американский рэпер.

Однако некоторые могут увидеть в этом циничный ход - сыграть на модной теме мультикультурности с целью привлечения к себе мксимального внимания.

"Это модно в каком-то смысле - есть даже популярные хэштеги #BlackGirlMagic и #BlackExcellence ("Магия чернокожих девушек" и "Превосходство черного"), сейчас идет прославление чернокожей культуры, - поясняет Синклэр. - Так что, конечно, в этом видно стремление оседлать популярную тему, но это также и свидетельство открытости для новых веяний".

АНАЛИЗ

Уилл Гомпец, обозреватель Би-би-си по вопросам культуры

Правообладатель иллюстрации Tim Walker / Pirelli Image caption Кадры из календаря этого года

Календарь Pirelli всегда был занят только двумя вещами: первое - гламуром, второе - фотографией.

Он видоизменился в последние годы, уходя от наготы ради самой наготы к показу более тщательно продуманных тем. Он нацелился на гораздо более визуально искушенного потребителя, который хорошо разбирается в эстетике "Инстаграма", селфи и фотографии как языка повседневного общения.

Плюс к тому, то, как отбираются фотографы для работы над календарем, и то, как они это делают, показывает, что они уходят от шаблонного, принятого в 1970-е годы подхода "с обнаженкой" к чему-то, гораздо более визуально чувственному и гораздо менее сексуализированному.

Однако неважно, было ли это продиктовано стремлением сделать политическое заявление или просто, чтобы привлечь новую аудиторию (или и то и другое) - Франклин указывает, что это позитивный шаг.

"Мир меняется. Теперь голоса женщин и темнокожих меняют устоявшиеся правила игры, и мы больше не принимаем прежние представления о месте и роли женщины или же то, как подавались представители этнических меньшинств, которые раньше в подобном календаре могли занимать лишь место где-то не периферии", - говорит она.

"Вопрос, который меня теперь занимает, - продолжает Франклин. - открывается ли сейчас перспектива большего этнического разнообразия со стороны людей, принимающих серьезные решения - тех, кто решает, взять ли им на работу Анни Лейбовиц или же Эдварда Эннинфула".

"Ведь для того, чтобы эти люди могли пробиться, кто-то должен дать им зеленый свет. А это может означать, что больше нет редакционного стола, за которым собираются белокожие мужчины в зрелом возрасте и навязывают собственное понимание того, как должен выглядеть календарь", - заключает она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption До недавнего времени откровенность фотографий в календаре неуклонно возрастала с каждым годом, однако теперь это в прошлом

Синклер согласна с этим: "Календарь теперь обращается к другим вопросам. Анни Лейбовиц опубликовала у нас в 2015 портрет Эми Шумер, который сильно отличался по стилистики от всего, что обычно публиковалось. Портрет в стиле ню, но при этом он был весьма необычным. И он сильно раздвигал традиционные рамки календаря Pirelli".

Она считает, что календарь поступил правильно, сместив в последние годы свои стилистические акценты.

"С 1980-х годов до совсем недавнего времени календарь объективизировал женщины, изображал их в качестве сексуальных объектов. Однако постепенно в обществе нарастает неприятие этого, и календарь поступил умно, поддержав развитие в этом напрвлении", - говорит она.

"Я считаю, что они хотят привлечь молодых людей, которые гораздо глубже интересуются серьезными темами - например, расовыми вопросами, отношением к собственному телу и усилением роли женщин в обществе", - заключает Синклер.