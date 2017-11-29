"Нелюбовь" и "Матильда" поделили "Золотых единорогов" в Лондоне

Правообладатель иллюстрации RFW Image caption Второй год подряд "Неделя российского кино" в Лондоне знакомит британского зрителя с лучшими достижениями современного российского кино

После престижного Приза жюри в Канне, Гран-при Лондонского, Мюнхенского кинофестивалей и нескольких премий Европейской киноакадемии "Нелюбовь" Андрея Звягинцева удостоена "Золотого Единорога" - главной награды за лучший фильм на только что завершившейся в Лондоне "Неделе русского кино".

Фильм Звягинцева получил высшие награды еще по двум номинациям: "Лучший сценарий" (Олег Негин и Андрей Звягинцев) и "Лучшая женская роль" (Марьяна Спивак).

Как бы противоречиво ни воспринимались фильмы Звягинцева на родине - и сам режиссер, и его неизменный продюсер Александр Роднянский эту противоречивость прекрасно осознают и не раз говорили о ней в ходе фестивальных показов - здесь в Европе "Нелюбовь" остается прочным фаворитом года.

Правообладатель иллюстрации RFW Image caption Создатели фильма "Нелюбовь" продюсер Александр Роднянский и режиссер Андрей Звягинцев в кулуарах фестиваля

Неудивителен потому и успех фильма в Лондоне - даже на фестивале российского кино. Ведь по замыслу организаторов "Недели" жюри было на этот раз разделено: западные (главным образом британские) специалисты судили фильмы из России, представители российского киноцеха судили фильмы зарубежные о России.

Западное жюри возглавил известный британский актер Брайан Кокс.

"В наше время, когда восточная и западная культура разделены, в том числе политическими противоречиями, большие надежды возлагаются на искусство, на творческих людей. Искусство объединяет людей, оно - противовес конфликтам и конфронтации" - эти слова Брайана Кокса самым прямым образом перекликаются с программными заявлениями организаторов фестиваля.

Российское жюри, судившее иностранные фильмы о России, возглавил Кирсан Илюмжинов - вслед за политикой и шахматами эта яркая личность оставит теперь след и в кинематографе.

Приз за "Лучший фильм на российскую тематику" это жюри присудило британской картине "Леди Макбет". Шекспировский сюжет имеет к России самое прямое отношение: режиссер Уильям Олдройд экранизировал не трагедию великого барда, а повесть Николая Лескова "Леди Макбет Мценского уезда".

Экранизировал, перенеся действие из русского купеческого дома в загородное английское поместье. Жесткость, даже жестокость нравов в Англии второй половины XIX века - того же времени, что и у Лескова - оказывается вполне под стать российской. А всепоглощающие страсть и стремление вырваться из удушающей атмосферы домашней тирании у английской Кэтрин ничуть не меньше, чем у русской Катерины.

Впрочем, многие готовы оспорить значимость присуждаемых жюри наград и отдать предпочтение награде, вручаемой от лица зрителей - Призу зрительских симпатий. В этом году он безоговорочно достался Алексею Учителю за картину "Матильда".

Правообладатель иллюстрации RFW Image caption Польская актриса Михалина Ольшанска - исполнительница заглавной роли в фильме "Матильда"

"Матильда" приехала в Лондон с длиннющим шлейфом сопровождавшего ее на протяжении всего минувшего года скандала. С одной стороны скандал - лучшая реклама и лучшее паблисити. Поступившие в продажу за месяц до фестиваля билеты на закрывающую "Неделю" британскую премьеру фильма были проданы в течение пары часов, и организаторы вынуждены были добавить еще один показ..

С другой стороны, скандал создает предвзятость, и не удивительно, что перед просмотром Алексей Учитель обратился к лондонским зрителям со словами: "Пожалуйста, забудьте о скандале, забудьте о Наталье Поклонской. Откройте глаза, и старайтесь смотреть фильм непредвзято".

Благожелательная публика очень тепло встретила и фильм, и его создателей - кроме режиссера на премьеру приехали и исполнители главных ролей - польская актриса Махалина Ольшанска и немецкий актер Ларс Айдингер.

Правообладатель иллюстрации RFW Image caption На церемонии закрытия фестиваля исполнитель роли Николая II в фильме "Матильда" Ларс Айдингер разрезает специальный торт в виде императорской короны

На неизменный вопрос из зала, почему на роль русского царя режиссер выбрал немецкого актера, Ларс выхватил микрофон у Учителя и, имея в виду многочисленные выпады против него в России, с сарказмом произнес: "Потому что в России не нашли порнозвезду-гея!"

Ну а Алексей Учитель, кроме приза зрительских симпатий за "Матильду", получил еще специальный "Золотой Единорог" за вклад в развитие кинематографа.

Широкая палитра

Фестиваль зародился всего год назад. Проводит его лондонская компания Perkon Production при поддержке частного бизнеса и министерства культуры РФ.

А происхождение приза "Золотой Единорог" основатель и генеральный продюсер "Недели российского кино" Филип Перкон объясняет так: "Eдинорог был избран в качестве награды потому, что это мистическое животное, которое по легенде является только избранным, присутствует в гербе Соединенного Королевства. В то же время, что менее известно, изображение единорога было и на российской гербовой печати времен правления Ивана Грозного. Таким образом, этот принадлежащий двум культурам символ - лучшее воплощение миссии "Недели российского кино" по наведению мостов дружбы и взаимопонимания между двумя народами".

Сформулированную в программных заявлениях сверхзадачу о налаживании культурных мостов и порушившегося взаимопонимания между Британией фестиваль мог решить главным образом через кино.

Отсюда и стремление отборочного комитета представить самую широкую палитру современного российских фильмов.

Настолько широкую, что кое-кто из гостей даже высказывал недоумение: ну как могут соседствовать в одной программе артхаусная "Нелюбовь" и откровенно коммерческий боевик с мутантами "Защитники"?

Тем не менее, палитра оказалась на самом деле очень широкой, и современное российское кино предстало в Лондоне (и не только в Лондоне - выездные сессии фестиваля прошли также в Эдинбурге, Оксфорде, Кембридже и Бирмингеме) во всем своем разнообразии.

Правообладатель иллюстрации Alexander Kan Image caption "Время первых" - картина об одной из самых ярких страниц в истории советской космонавтики

Тут и патриотическая историческая драма "Время первых" о первом выходе в открытый космос Алексея Леонова. И "Притяжение" Федора Бондарчука, в котором за спецэффектами выстроенного по голливудским лекалам блокбастера кроется самая что ни на есть реальная проблема о необходимости понимать пришельцев, откуда бы они к нам ни приходили - с соседней планеты или из соседней страны.

Неожиданно практически без призов (за исключением "Единорога" за лучшую мужскую роль Александру Яценко) осталась "Аритмия" Бориса Хлебникова - фаворит российской критики и триумфатор "Кинотавра-2017".

Также лишь один приз - актрисе Дарье Жовнер как "молодому дарованию" увезет из Лондона отмеченная в Канне картина дебютанта Кантемира Балагова "Теснота" - о жизни погруженного в военные конфликты Северного Кавказа еврейского местечка в Кабардино-Балкарии в 1998 году.

Правообладатель иллюстрации RFW Image caption Автор фильма "Скоро все кончится" Алексей Рыбин первым в российском кино попытался художественными средствами осмыслить украинский конфликт

Не менее острые проблемы ставит и режиссерский дебют сценариста Алексея Рыбина "Скоро все кончится". Эта скромная, снятая практически на собственные деньги картина - первая попытка осмыслить средствами художественного кинематографа самую болезненную проблему современного российского общества - украинский конфликт и отношение к нему. Главная заслуга режиссера - в способности найти тон и поворот событий, смысл которых в единении, а не в разъединении.

"Турецкое седло" Юсупа Разыкова - столь же скромная и столь же острая лента. В ее фокусе - отставной офицер КГБ-ФСБ, человек, для которого слежка и привычка "держать и не пущать" настолько влились в плоть и кровь, что для невольно соприкоснувшихся с ним людей становятся причиной страшной трагедии. Самого же виновника солидарность тайной полиции от наказания спасает.

Не фильмом единым…

Любой крупный кинофестиваль никогда не ограничивается только кино. Вот и "Единорог" предложил своим зрителям широкую сопутствующую программу.

Выставка британских и российских киноплакатов показала графическое воплощение кинопродукции двух стран. А "День индустрии" позволил профессионалам обсудить проблемы совместного кинопроизводства.

Правообладатель иллюстрации RFW Image caption Выставка британских и российских киноплакатов познакомила зрителя с лучшей кинографикой двух стран

Тут и приуроченные к Году экологии специальные показы снятых в технике VR - виртуальной реальности, то есть камерой с охватом в 360 градусов - картин величественной и разнообразной русской природы.

И мастер-классы - они же встречи со зрителями, которые проводили Андрей Звягинцев, мультипликатор Гарри Бардин и Валерий Тодоровский.

Валерий Тодоровский приехал на фестиваль со своей новой картиной "Большой" о танцовщиках главного балетного театра России. Но свой мастер-класс известный режиссер и продюсер посвятил крайне актуальной нынче и ему лично близкой теме телесериалов.

Как случилось, что сериалы внезапно стали теснить традиционное кино? Каков экономический механизм действия сериалов на Западе и в России? Могут ли российские сериалы конкурировать с лучшей продукцией Netflix и Amazon?

Публика - главным образом живущие в Лондоне молодые россияне, стремящиеся к успеху в мировом кино, - с огромным интересом слушала не понаслышке знающего ответы на эти вопросы автора популярной "Оттепели".

Дискуссия FemFest была посвящена работе женщин в кино.

Специального показа была удостоена и продукция Русской службы Би-би-си - посвященный 100-летию революции телефильм Der Wagon.

Правообладатель иллюстрации RFW Image caption На выставке картин Бориса Гребенщикова автор порадовал зрителя не только живописью, но и песнями

Ну а изюминкой фестиваля стала выставка живописи Бориса Гребенщикова, на которой известный музыкант, а теперь еще и художник порадовал зрителей своими картинами. Ну и конечно, песнями.