Деревни в Альпах готовы платить желающим поселиться. В чем подвох?

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Вид из швейцарской деревни Албинен прекрасен, но на него почти некому смотреть

Что может быть заманчивее, чем новая жизнь в живописной альпийской деревушке: звон колокольчиков возвращающихся с пастбища коров, горные лыжи и фондю с потрясающим видом на горы?

Представьте себе: за переезд в эту идиллию вам еще и заплатят.

В большинстве стран, где среднему человеку многие годы нужно работать, чтобы скопить на дом, такая идея покажется абсурдом. Тем не менее, подобные схемы переезда за деньги стали в этом году все чаще и чаще появляться в Италии и Швейцарии.

Албинен, прекрасная горная деревушка над долиной реки Рона, на референдуме 30 ноября одобрила предложение платить по 25 тыс. швейцарских франков (25,5 тыс. долларов) каждому взрослому и 10 тыс. франков каждому ребенку из семей, решивших купить или построить здесь дом.

Что стоит за этими обещаниями? Всего лишь желание привлечь к себе побольше туристов или же люди на самом деле переезжают сюда и получают за переезд пятизначные суммы?

Посмотрим на факты.

Случай номер 1. "Получите 2000 евро! Хотя нет, постойте…"

В Бормиде - очаровательной итальянской деревушке в горной провинции Лигурия - всего 400 постоянных жителей.

Есть здесь и мэр Даниэле Галлиано, потративший последние три года своей жизни на увеличение стремительно сокращающегося населения Бормиды путем предоставления сверхдешевой аренды. Муниципальное жилье ценой 50-120 евро в месяц сумело-таки привлечь в деревню 50 новых жителей.

В мае, однако, мэр задался перед читателями своей страницы в "Фейсбуке" вопросом: а почему бы не создать "фонд маленьких деревень", из которого умирающие общины могли бы выплачивать премию в 2 тысячи евро всем желающим к ним переселиться?

Идея внезапно обрела огромную популярность. И хотя появилась она всего лишь как предположение, новость о ней с огромной скоростью облетела весь мир.

За четыре дня в деревенский совет поступило свыше 17 тысяч заявок.

Мэр Галлиано вынужден был вновь обратиться к своей странице в "Фейсбуке", чтобы объясниться: "Новость была неправильно истолкована. Италия - прекрасная страна, но, как и многие другие, она переживает экономический кризис. К сожалению, мы не сможем оказать помощь всем желающим. Но всех благодарим за проявленный интерес".

Вердикт: Никто не стал богаче на 2 тысячи евро, но ситуация может измениться. Вот что говорилось на сайте местных властей в мае: "Что же касается премии за переезд, то мы надеемся решить этот вопрос с помощью властей провинции Лигурия в 2018 году".

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Городок Милесмио, неподалеку от деревни Бормида

Случай номер 2: джекпот в Пулье (через два года)

Если вы душой тяготеете к Италии, то надежда, безусловно, не потеряна.

Кандела - всегда залитый солнцем средневековый городок с белыми домиками и населением 2700 человек в провинции Пулья - так же стремительно теряет жителей, особенно молодежь. Вот и он учредил премию для привлечения к себе новых жителей.

"Вот как это действует: 800 евро на одинокого человека, 1200 евро на пару, 1500-1800 на семью из трех человек и свыше 2000 на семью из 4-5 человек", - заявил в октябре этого года представитель местной управы Стефано Башьянели.

Плюс к этому существуют еще и налоговые скидки. Чтобы иметь право претендовать на премию, вы должны проживать в Канделе на 31 декабря 2017 года, арендовать там жилье и иметь работу с окладом как минимум 7,5 тысяч евро в год.

Вполне разумные условия, не так ли? По сообщению CNN, шесть семей с севера Италии уже соответствуют поставленным условиям. Сторож местной школы, как говорят, использовал деньги для того, чтобы перевезти в Канделу свою семью.

Заявки на переселение поступают отовсюду, вплоть до Новой Зеландии.

Вердикт: В этом городке к делу отнеслись серьезно: форма заявки опубликована на сайте местных властей (на итальянском языке). В ней говорится, что успешные заявители получат 50% причитающихся им денег после года проживания в городе, а оставшиеся 50% - после окончания второго года.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Власти Канделы надеются, что к ним вскоре потянется поток переселенцев

Случай номер 3: шале в Швейцарии и 25 тысяч франков впридачу

Деревушка Албинен в Швейцарии, о которой мы уже говорили, - воплощение спокойствия, ведь живут здесь всего 240 человек. Как говорит староста Беат Йост, за последние годы отсюда уехало три семьи и с ними восемь детей.

Деревенская школа закрылась, и община с трудом борется за выживание.

На референдуме проголосовали 100 из 248 жителей деревни. 71 из них поддержали идею субсидировать новоприбывших.

Желающие получить пособие должны быть не старше 45 лет и должны взять на себя обязательство прожить в деревне 10 лет.

Они также должны купить или построить дом стоимостью не менее 200 тысяч швейцарских франков, причем он должен стать их основным местом жительства. Иностранцы также должны иметь на руках постоянный вид на жительство в Швейцарии.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Швейцарский район Вале известен своим красивым пейзажем

Семья из четырех человек может рассчитывать на бонус в 70 тысяч швейцарских франков (71 тысячу долларов), что должно покрыть 20%-ный депозит, который швейцарские банки требуют для того, чтобы выдать ипотеку.

Деревня намерена финансировать эту схему при помощи специального созданного фонда в размере 100 тысяч франков.

Вердикт: При расходах в размере 25 тысяч франков на каждого взрослого новоприбывшего человека, местные власти считают, что в течение ближайших пяти лет они смогут субсидировать от пяти до 10 семей.

Но счастливчики получат не только деньги и новый дом, но и прекрасный вид из окна.