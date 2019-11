25 лет первому СМС: технология, изменившая общение людей

Правообладатель иллюстрации Getty Images

3 декабря 1992 года 22-летний британец Нейл Папуорт, инженер фирмы Sema Group Telecoms, занимавшейся технологическими разработками по заказу телекоммуникационного гиганта Vodafone, послал со своего компьютера первое в мире СМС-сообщение.

Текст, отправленный на мобильный телефон директора Vofafone Ричарда Джарвиса, состоял из двух слов: "Счастливого Рождества!"

Джарвис в тот момент находился на предрождественской корпоративной вечеринке. Вскоре его коллега позвонил в офис Sema Telecoms и сообщил, что испытание прошло успешно.

По словам Папуорта, ему и в голову не приходило, что он участвует в историческом событии.

Между тем, на свет появилась технология, вскоре изменившая повседневную жизнь сотен миллионов людей по всему миру.

Как все начиналось

Большинство изобретений, изменивших мир, за последние 150 лет были либо сделаны в США, либо поставлены в них на индустриальную основу. Но эсэмэска (short message service, "услуга коротких сообщений") - чисто европейское достижение.

Идею передачи по телефону коротких текстов впервые высказал в 1984 году ныне покойный Матти Макконен из финляндского филиала Nokia Networks на научной конференции в Копенгагене в 1984 году.

Мысль подхватил и развил Фридхельм Хиллебрандт из Deutsche Telecom. Спустя год он предложил формат в 160 знаков латинского алфавита с пробелами, действующий доныне. По наблюдениям Хиллебрандта, такова была обычная длина поздравительных открыток.

Image caption Матти Макконен всегда подчеркивал, что над изобретением трудилась целая интернациональная команда

Инновацией заинтересовались француз Бернар Жильбер из PTT, норвежец Финн Тросбю из Telenor, британцы Кевин Холли из Cellnet и Иэн Харрис из Vodafone.

"Я считаю СМС не своим личным достижением, но результатом совместной работы по сбору идей", - заявил Макконен Би-би-си в 2012 году (интервью состоялось в форме обмена СМС-сообщениями).

Семь лет замысел оставался коммерчески невостребованными. Над энтузиастами посмеивались: зачем переписываться по телефону, если можно поговорить?

В 1991 году Европейский институт стандартов телекоммуникации (ETSI) выделил средства на создание механизма обмена текстовой информацией между мобильными абонентами.

Большая часть работы к тому времени была проделана. Чтобы довести изобретение до ума, потребовалось примерно полтора года.

Nokia вскоре выпустила новую модель мобильного телефона, звонок которой представлял зашифрованную азбукой Морзе аббревиатуру "СМС".

Технология нового тысячелетия

Невозможно точно сказать, когда новинка стала массовой, но большинство специалистов считают рубежным 2000 год.

К этому времени мобильные телефоны перестали быть атрибутом профессионалов и богачей. Потребителей волновали счета от операторов, а едва ли не главное преимущество эсэмэсок - дешевизна.

Есть и другое преимущество: возможность отправить сообщение на выключенный, находящийся вне зоны действия сети или вдали от хозяина либо занятый другим звонком телефон. При первой возможности адресат его получит. Не надо дозваниваться.

В России обмен СМС-сообщениями между абонентами разных операторов стал возможным в 2002 году.

Из-за разных способов кодировки одно СМС-сообщение включает в себя лишь 70 символов кириллицы. Некоторые пользователи попытались писать по-русски латинскими буквами, но особого смысла в этом нет, поскольку многие русские звуки приходится передавать несколькими знаками.

Как снежный ком

Благодаря низкой себестоимости новый сервис стал, с одной стороны, приносить операторам хорошие деньги, с другой стороны, стал привлекательным для публики.

С утра до вечера мы повсюду видим людей всех возрастов, азартно или задумчиво нажимающих на сенсорные экраны своих телефонов. В 1995 году каждый из немногочисленных тогда пользователей мобильной связи посылал СМС-сообщения в среднем один раз за два с половиной месяца.

В 2000 году в мире было отправлено около 18 млрд сообщений, в 2002-м - 146 млрд, а в наши дни эта цифра составляет около девяти триллионов, то есть примерно четыре сообщения в день на каждого жителя Земли.

Я верю, что обмен текстовыми сообщениями останется с нами навсегда Матти Макконен, изобретатель

Первое место по СМС-переписке удерживают Соединенные Штаты: почти триллион в год. По данным исследований, американские подростки в возрасте от 13 до 17 лет ежедневно отсылают по полсотни сообщений.

В Британии в канун Рождества отправляется почти 10 млрд сообщений в час.

Британке Мелиссе Томпсон, согласно Книге Гиннесса, принадлежит мировой рекорд скорости набора текста: она напечатала и отправила сообщение из 160 знаков за 26 секунд!

Когда турецкая горнодобывающая компания Soma Coal Mining после катастрофы на шахте в мае 2014 года закрыла ее, 2800 работникам сообщили об увольнении эсэмэской.

По данным за 2014 год, прибыль операторов от СМС-сообщений составила 114,6 млрд долларов.

Разуй глаза!

Педагоги многих стран встревожены: СМС-болтовня отвлекает детей от учебы. Впрочем, то же самое говорят о компьютерах, а 40-50 лет назад - о телевизоре.

Согласно результатам нейрофизиологических исследований, концентрация внимания при написании СМС-сообщения примерно на четверть превышает степень сосредоточенности при вождении машины.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не пиши за рулем!

Ситуация усугубилась с появлением смартфонов, предоставляющих также доступ в интернет. Выпавшие из реальности люди в толпе раздражают окружающих, а иногда создают опасность (прежде всего, для самих себя).

Накануне 20-летия легендарного сообщения Нейла Папуорта журналисты спросили, что он сегодня написал бы всем СМС-пользователям Земли, если бы получил такую возможность. "Не пиши за рулем!" - ответил он.

25 октября 2017 года Гонолулу стал первым городом в мире, где за пересечение улицы, глядя в любой электронный гаджет, будут штрафовать.

Власти немецкого Аугсбурга пошли другим путем: вмонтировали красные лампочки у переходов в асфальт, чтобы их было видно тем, кто движется, не поднимая головы.

В китайском Чунцине для людей со смартфонами в руках выделили специальные дорожки, как для велосипедистов.

К минусам можно отнести также рекламный спам и использование СМС мошенниками: например, человеку сообщают, что он буквально в шаге от многомиллионного выигрыша, требуется только перевести небольшой технический взнос.

Стиль века?

По мнению специалистов, СМС оказывает глубокое и не до конца оцененное влияние на психологию и культуру.

Во все времена письменная и устная речь существенно различались. Беря в руки перо, человек чувствовал определенную ответственность и в большинстве случаев никуда не торопился.

Теперь эта грань стерта. СМС-общение технически письменное, а фактически разговорное.

Ревнителей традиций удручают пренебрежение орфографией и знаками препинания, появление уродливых неологизмов и сокращений, а в английском языке - обычай заменять слоги звучащими аналогичным образом цифрами. Например, прощание "See you later" теперь может быть записано как "C u l8er".

Это часть более широкой проблемы. Нарастающий темп жизни и поток информации, упрощение контактов создают для людей новые возможности, но "подсаживают" их на внешние раздражители и отучают от размышлений. Не становится ли поверхность во всем знамением времени?

Что дальше?

Несмотря на появление социальных сетей и мобильных мессенджеров, не заметно, чтобы востребованность эсэмэсок снижалась.

"Я верю, что обмен текстовыми сообщениями останется с нами навсегда. Хотя необязательно будет то, что мы сейчас называем СМС", - сказал Би-би-си Матти Макконен в 2012 году.

На вопрос, что станет следующим шагом в развитии коммуникационных технологий, "отец СМС" ответил так: "Было бы здорово, если бы мобильный контент можно было интегрировать прямо в мои очки. Может быть, кто-то работает над этим?"

Первые очки дополненной реальности Google Glass, позволяющие проецировать изображение на сетчатку, были продемонстрированы через год.