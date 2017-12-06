"Важен только итоговый счет": почему Трамп всегда побеждает

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Президент США Дональд Трамп много играет в гольф. Кажется, именно на полях своих гольф-клубов он предпочитает решать деловые вопросы. Он часто приглашает на матч сенаторов, чтобы за игрой заручиться их поддержкой по тому или иному вопросу.

Стиль работы нынешнего президента не всегда идеален. Иногда кажется, что он поднимает слишком много шума и наносит ущерб, которого можно было бы избежать.

В гольфе игрок может позволить себе совершать ошибки - случайно отправить мяч в пруд или в лес; это не так важно. Важно то, сможет ли игрок выбраться из сложной ситуации.

Спасительный удар, решающий все проблемы. Каждый раз, когда нам кажется, что игру президента Трампа уже не спасти, ему каким-то образом удается загнать мяч в лунку и выйти из ситуации.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бывший советник президента Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн признался, что солгал на допросе в ФБР

В последние дни в газетах много пишут о расследовании возможных связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер.

Мы уже услышали признание бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна о том, что он солгал на допросе в ФБР, но интереснее то, что Флинн сегодня сотрудничает с командой Мюллера в расследовании.

Мы видели достаточно странные публикации в официальном "Твиттере" президента, теперь нам говорят, что твиты писал не Трамп.

Порой, кажется, что каждый час на первых полосах появляется что-то новое. Нам кажется, что эти важные сюжеты растянутся на недели, но они кончаются внезапно, как весенний дождь. И мы постоянно ждем следующего ливня.

Президент делится в "Твиттере" видеороликом британской правой организации и вступает в публичный конфликт с Терезой Мэй - было и прошло.

Трамп говорит, что репутация ФБР окончательно испорчена. Все забывают об этом спустя несколько дней.

Президент поддерживает Роя Мура в борьбе за вакантное кресло сенатора от Алабамы, несмотря на то что Мура обвиняют в педофилии (а он отрицает обвинения). На это почти не реагируют.

Интернет-перепалки Трампа с баскетболистами на этом фоне уже почти не вызывают интереса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Конгресс готовится отправить президенту на подписание законопроект о сокращении налогового бремени

Я подозреваю, что большинство американцев (особенно из числа тех, которые в свое время голосовали за Трампа) просто отфильтровывает все эти сообщения как информационный шум.

Им гораздо интереснее узнать о том, что Сенат США одобрил законопроект о сокращении налоговой нагрузки, и, да, он более выгоден миллиардерам, чем малоимущим (которые вряд ли обрадуются, узнав о сокращении налогов для хозяев личных самолетов). Тем не менее простые люди смогут получить от нового закона выгоду, хоть и незначительную.

На этом фоне мы видим признаки роста зарплат рабочих. Безработица находится на очень низком уровне, а значит в некоторых секторах экономики есть недостаток рабочей силы, который, вероятно, приведет к росту зарплат.

Бюро трудовой статистики говорит о росте спроса на работников производственного и транспортного сектора.

Тем временем крупные компании обещают, что сокращение корпоративных налогов, которое нам обещает конгресс, приведет к росту инвестиций и как следствие появлению рабочих мест и опять-таки росту средней зарплаты. Чувствуется настрой на экономический рост.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В финансовом центре США настали хорошие времена

А если ваша пенсия привязана к биржевому индексу, то каждый раз при виде показателей Уолл-стрит вам будет казаться, что наступило Рождество, а президент не забудет вам об этом напомнить.

Курсы акций (показатель как правило очень капризный) показывают необыкновенный рост. Уверенность возвращается.

Если быть придирчивым, то можно отметить, что рост биржевых индексов начался еще до избрания Трампа - они растут уже несколько лет.

Отметим также, что политика сокращения налогов для богатых в расчете на то, что деньги постепенно дойдут до бедных, уже проводилась, но результаты были спорными.

Но президент Трамп - великий маркетолог, он наверняка изобразит рост всех экономических показателей как свою заслугу. Он постарается сделать так, чтобы ему поверил каждый американец: просто посмотрите на его "Твиттер" и ряды восклицательных знаков.

А потом посмотрите на введенный Трампом запрет на въезд жителей шести преимущественно мусульманских стран в США. В свое время эта мера вызвала возмущение во всем мире, но запрет на въезд был основным популистским обещанием Трампа в ходе предвыборной кампании.

Запрет все еще может вступить в силу - чтобы вынести окончательное решение, Верховному суду могут понадобиться месяцы и даже годы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Верховный суд США недавно постановил, что запрет на въезд граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением может вступить в силу

Принимая это решение, судьи Верховного суда послали важный сигнал. Семеро из девяти судей проголосовали за применение запрета частично, на то, как именно он будет применяться, повлияет исход ряда судебных разбирательств. Это было важной победой.

Остается еще несколько менее значимых вопросов, касающихся отмены регулятивных норм, которые не нравятся поддержавшему Трампа "народному" электорату. Он делает для этих людей все, что может.

На этом фоне новости о ходе расследования связей Трампа с Россией воспринимают с откровенной скукой, и это придает уверенности законодателям-республиканцам, которые не забывают о предстоящих в следующем ноябре выборах.

Общее настроение изменилось... Если президенту удастся протолкнуть налоговую реформу, если экономика продолжит расти, если президенту удастся больше не попадать в слишком уж неприятные истории (пай-мальчиком он не станет, они это уже поняли) то, возможно, впереди новые победы?

Вернемся к гольфу. Есть афоризм: "На таблице со счетом нет картинок". Это значит, что игрок может ошибаться, играть некрасиво, или ему может повезти, и мяч отскочит от дерева в выгодном для него направлении, в конечном счете это не имеет значения.

Победа может быть некрасивой, но на счете это не отразится, вы все равно выйдете из игры победителем.

Нынешнему президенту важен только итоговый счет.