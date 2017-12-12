Британия на обочине: жизнь вдоль самого длинного в стране шоссе
Пролегающее через всю Великобританию извилистое шоссе А1 - самая длинная дорога в стране, соединяющая Англию и Шотландию.
Фотограф Питер Денч снимал пейзажи и людей, которые встречались ему по всему шоссе. Он придумал этот проект как отсылку к работе другого фотографа, Пола Грейама - тот оправился в похожую экспедицию в 1981 году. У Денча была четкая цель: показать британскую идентичность времен "брексита".
"Мне не нравится водить, мне не нравится запах автомобилей, их звуки, заправки, разговоры о машинах, - признается Денч. - Что мне нравится - так это путешествовать".
Денч стремился встретить обычных жителей Соединенного Королевства: "Шоссе А1 связывало меня с ними. Это артерия, которая и соединяет, и разделяет одновременно. Она позволяет ощущать уверенность в наше суматошное время, проходя мимо нации на обочине".
Шоссе А1 начинается возле собора Святого Павла в Лондоне, проходя мимо художественного центра Барбикан. Там Денч запечатлел работников делового центра Лондона - Сити - в костюмах, непрерывно печатающих что-то в своих телефонах, и других людей, пробирающихся по улицам шумного мегаполиса.
На севере Лондона, в районе Холлоуэй, он сфотографировал юных мусульман, снимающих ботинки - они готовились войти в мечеть.
Мечеть в Холлоуэе вмещает около 300 молящихся. Ее возглавляет имам Шафиулла Патель.
В другом месте в Холлоуэе фотограф встретил Марка, 32-летнего продавца фруктов родом из Эссекса. Марк убежден, что его бизнес пострадал из-за "брексита" - цены на перевозку и импорт подскочили.
Тем не менее, он надеется, что его магазин выживет, когда ситуация успокоится.
У придорожного торгового центра в Болдоке в графстве Хартфордшир Денч познакомился с Шалли и ее парнем Арнольдом.
Одетые в камуфляжные спортивные костюмы и шлепанцы, они ехали на север навестить семью в Грейт-Ярмуте.
Еще севернее фотограф встретил Мэтью, владельца компании по поставке камня в Бедфордшире - она стоит все на том же шоссе. Он более оптимистично настроен насчет ситуации с бизнесом.
За его спиной - выставленные на продажу скульптуры животных, в основном привезенные из Кении. "Нужно все время предлагать что-то новое, это единственный способ выжить", - говорит Мэтью.
Бабс сидит под доской с меню кафе BABS - оно находится на обочине А1 в городе Блит в Ноттингемшире. Вместе со своим мужем она проработала в этом кафе 27 лет.
Еще милю по дороге - и можно увидеть, как посетители кафе "У Фло" читают бесплатную газету, а за ними наблюдает картонная фигура королевы Елизаветы II.
Недалеко от шоссе А1 в Восточном Йоркшире Норман живет в доме престарелых. Изначально он был создан для людей старше 50 лет, но из-за того, что с бизнесом у многих дела плохи, владелец снизил возраст на 10 лет.
Один из шести детей в семье, Норман недавно потерял брата - тот умер от рака кишечника. Эта же болезнь оборвала жизнь их отца. когда тому было 37. Норман же свой рак пережил.
Он считает, что болел из-за привычки есть вредную пищу в нерегулярное время, так как ему пришлось работать на железной дороге с 15 лет.
Раньше Норман тяготел к левой повестке, но жена убедила его голосовать за консерваторов.
"Ангел Севера", большая скульптура авторства Энтони Гормли, приветствует путешественников, прибывающих в город Гейтсхед на севере Англии.
Считается, что это самая большая скульптура ангела в мире - за год ее посещает 33 миллиона человек.
Этот путешественник сделал крюк, чтобы заехать к скульптуре и сделать на ее фоне селфи с дочкой.
Денч снял французскую пару, которая фотографируется на въезде в Шотландию.
Добравшись до Эдинбурга, он встретил других туристов, которые только что прибыли в Британию: семью из Индии на отдыхе.
Они оказались на северном конце шоссе А1 - там, где встречаются Северный мост и Принс-стрит.
Впечатления Денча от путешествия противоречивы. "Когда едешь по А1, Британия не кажется полной, - говорит он. - Иногда там одиноко. Это Британия на обочине".
Автор фотографий - Питер Денч.