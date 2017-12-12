Британия на обочине: жизнь вдоль самого длинного в стране шоссе

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Пролегающее через всю Великобританию извилистое шоссе А1 - самая длинная дорога в стране, соединяющая Англию и Шотландию.

Фотограф Питер Денч снимал пейзажи и людей, которые встречались ему по всему шоссе. Он придумал этот проект как отсылку к работе другого фотографа, Пола Грейама - тот оправился в похожую экспедицию в 1981 году. У Денча была четкая цель: показать британскую идентичность времен "брексита".

"Мне не нравится водить, мне не нравится запах автомобилей, их звуки, заправки, разговоры о машинах, - признается Денч. - Что мне нравится - так это путешествовать".

Денч стремился встретить обычных жителей Соединенного Королевства: "Шоссе А1 связывало меня с ними. Это артерия, которая и соединяет, и разделяет одновременно. Она позволяет ощущать уверенность в наше суматошное время, проходя мимо нации на обочине".

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Шоссе А1 начинается возле собора Святого Павла в Лондоне, проходя мимо художественного центра Барбикан. Там Денч запечатлел работников делового центра Лондона - Сити - в костюмах, непрерывно печатающих что-то в своих телефонах, и других людей, пробирающихся по улицам шумного мегаполиса.

На севере Лондона, в районе Холлоуэй, он сфотографировал юных мусульман, снимающих ботинки - они готовились войти в мечеть.

Мечеть в Холлоуэе вмещает около 300 молящихся. Ее возглавляет имам Шафиулла Патель.

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

В другом месте в Холлоуэе фотограф встретил Марка, 32-летнего продавца фруктов родом из Эссекса. Марк убежден, что его бизнес пострадал из-за "брексита" - цены на перевозку и импорт подскочили.

Тем не менее, он надеется, что его магазин выживет, когда ситуация успокоится.

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

У придорожного торгового центра в Болдоке в графстве Хартфордшир Денч познакомился с Шалли и ее парнем Арнольдом.

Одетые в камуфляжные спортивные костюмы и шлепанцы, они ехали на север навестить семью в Грейт-Ярмуте.

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Еще севернее фотограф встретил Мэтью, владельца компании по поставке камня в Бедфордшире - она стоит все на том же шоссе. Он более оптимистично настроен насчет ситуации с бизнесом.

За его спиной - выставленные на продажу скульптуры животных, в основном привезенные из Кении. "Нужно все время предлагать что-то новое, это единственный способ выжить", - говорит Мэтью.

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Бабс сидит под доской с меню кафе BABS - оно находится на обочине А1 в городе Блит в Ноттингемшире. Вместе со своим мужем она проработала в этом кафе 27 лет.

Еще милю по дороге - и можно увидеть, как посетители кафе "У Фло" читают бесплатную газету, а за ними наблюдает картонная фигура королевы Елизаветы II.

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Недалеко от шоссе А1 в Восточном Йоркшире Норман живет в доме престарелых. Изначально он был создан для людей старше 50 лет, но из-за того, что с бизнесом у многих дела плохи, владелец снизил возраст на 10 лет.

Один из шести детей в семье, Норман недавно потерял брата - тот умер от рака кишечника. Эта же болезнь оборвала жизнь их отца. когда тому было 37. Норман же свой рак пережил.

Он считает, что болел из-за привычки есть вредную пищу в нерегулярное время, так как ему пришлось работать на железной дороге с 15 лет.

Раньше Норман тяготел к левой повестке, но жена убедила его голосовать за консерваторов.

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

"Ангел Севера", большая скульптура авторства Энтони Гормли, приветствует путешественников, прибывающих в город Гейтсхед на севере Англии.

Считается, что это самая большая скульптура ангела в мире - за год ее посещает 33 миллиона человек.

Этот путешественник сделал крюк, чтобы заехать к скульптуре и сделать на ее фоне селфи с дочкой.

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Денч снял французскую пару, которая фотографируется на въезде в Шотландию.

Добравшись до Эдинбурга, он встретил других туристов, которые только что прибыли в Британию: семью из Индии на отдыхе.

Они оказались на северном конце шоссе А1 - там, где встречаются Северный мост и Принс-стрит.

Впечатления Денча от путешествия противоречивы. "Когда едешь по А1, Британия не кажется полной, - говорит он. - Иногда там одиноко. Это Британия на обочине".

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Автор фотографий - Питер Денч.