Британия на обочине: жизнь вдоль самого длинного в стране шоссе

  • 12 декабря 2017
Атлас дорог Британии Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Пролегающее через всю Великобританию извилистое шоссе А1 - самая длинная дорога в стране, соединяющая Англию и Шотландию.

Фотограф Питер Денч снимал пейзажи и людей, которые встречались ему по всему шоссе. Он придумал этот проект как отсылку к работе другого фотографа, Пола Грейама - тот оправился в похожую экспедицию в 1981 году. У Денча была четкая цель: показать британскую идентичность времен "брексита".

"Мне не нравится водить, мне не нравится запах автомобилей, их звуки, заправки, разговоры о машинах, - признается Денч. - Что мне нравится - так это путешествовать".

Денч стремился встретить обычных жителей Соединенного Королевства: "Шоссе А1 связывало меня с ними. Это артерия, которая и соединяет, и разделяет одновременно. Она позволяет ощущать уверенность в наше суматошное время, проходя мимо нации на обочине".

Сотрудники делового центра Лондона Правообладатель иллюстрации Peter Dench
Мужчины в костюмах возле собора Святого Павла ждут на светофоре Правообладатель иллюстрации Peter Dench
Прохожая курит возле центра Барбикан в Лондоне Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Шоссе А1 начинается возле собора Святого Павла в Лондоне, проходя мимо художественного центра Барбикан. Там Денч запечатлел работников делового центра Лондона - Сити - в костюмах, непрерывно печатающих что-то в своих телефонах, и других людей, пробирающихся по улицам шумного мегаполиса.

На севере Лондона, в районе Холлоуэй, он сфотографировал юных мусульман, снимающих ботинки - они готовились войти в мечеть.

Мечеть в Холлоуэе вмещает около 300 молящихся. Ее возглавляет имам Шафиулла Патель.

Юный мусульманин пришел в мечеть. Лондон. Правообладатель иллюстрации Peter Dench
Холодильник на продажу украшен британским флагом Правообладатель иллюстрации Peter Dench
Марк, продавец фруктов в Холлоуэе, Лондон Правообладатель иллюстрации Peter Dench

В другом месте в Холлоуэе фотограф встретил Марка, 32-летнего продавца фруктов родом из Эссекса. Марк убежден, что его бизнес пострадал из-за "брексита" - цены на перевозку и импорт подскочили.

Тем не менее, он надеется, что его магазин выживет, когда ситуация успокоится.

Женщина читает Дейли Миррор. Лондон. Правообладатель иллюстрации Peter Dench
Вид в сторону моста Хорнси лейн, Лондон Правообладатель иллюстрации Peter Dench

У придорожного торгового центра в Болдоке в графстве Хартфордшир Денч познакомился с Шалли и ее парнем Арнольдом.

Одетые в камуфляжные спортивные костюмы и шлепанцы, они ехали на север навестить семью в Грейт-Ярмуте.

Шалли и Арнольд остановились передохнуть по дороге к серьез в Грейт-Ярмут Правообладатель иллюстрации Peter Dench
Мэтью на фоне скульптур животных на продажу Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Еще севернее фотограф встретил Мэтью, владельца компании по поставке камня в Бедфордшире - она стоит все на том же шоссе. Он более оптимистично настроен насчет ситуации с бизнесом.

За его спиной - выставленные на продажу скульптуры животных, в основном привезенные из Кении. "Нужно все время предлагать что-то новое, это единственный способ выжить", - говорит Мэтью.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин дает комментарий Скай ньюс в городе Хаддон, Кэмбриджшир Правообладатель иллюстрации Peter Dench
Стиббингтон, Кэмбриджшир Правообладатель иллюстрации Peter Dench
Дорожный знак в Кэмбриджшире Правообладатель иллюстрации Peter Dench
Лавочка возле памятника Исааку Ньютону в городе Грэнтем, недалеко от которого он родился. Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Бабс сидит под доской с меню кафе BABS - оно находится на обочине А1 в городе Блит в Ноттингемшире. Вместе со своим мужем она проработала в этом кафе 27 лет.

Еще милю по дороге - и можно увидеть, как посетители кафе "У Фло" читают бесплатную газету, а за ними наблюдает картонная фигура королевы Елизаветы II.

Бабс сидит под доской с меню в кафе "БАБС". Правообладатель иллюстрации Peter Dench
Флаг Святого Георгия возле шоссе А1 Правообладатель иллюстрации Peter Dench
Клиент в кафе "У Фло". Правообладатель иллюстрации Peter Dench
В кафе "У Фло" стоит картонная фигура британской королевы Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Недалеко от шоссе А1 в Восточном Йоркшире Норман живет в доме престарелых. Изначально он был создан для людей старше 50 лет, но из-за того, что с бизнесом у многих дела плохи, владелец снизил возраст на 10 лет.

Один из шести детей в семье, Норман недавно потерял брата - тот умер от рака кишечника. Эта же болезнь оборвала жизнь их отца. когда тому было 37. Норман же свой рак пережил.

Он считает, что болел из-за привычки есть вредную пищу в нерегулярное время, так как ему пришлось работать на железной дороге с 15 лет.

Раньше Норман тяготел к левой повестке, но жена убедила его голосовать за консерваторов.

76-летний Норман из дома престарелых Правообладатель иллюстрации Peter Dench
Придорожное кафе в Донкастере, Северный Йоркшир Правообладатель иллюстрации Peter Dench
Дома в Северном Йоркшире и ТЭЦ. Западный Йоркшир. Правообладатель иллюстрации Peter Dench
Пожилая пара в парке. Западный Йоркшир Правообладатель иллюстрации Peter Dench

"Ангел Севера", большая скульптура авторства Энтони Гормли, приветствует путешественников, прибывающих в город Гейтсхед на севере Англии.

Считается, что это самая большая скульптура ангела в мире - за год ее посещает 33 миллиона человек.

Этот путешественник сделал крюк, чтобы заехать к скульптуре и сделать на ее фоне селфи с дочкой.

Селфи на фоне самой большой статуи ангела в мире Правообладатель иллюстрации Peter Dench
Вход в кафе при парке животных в Нортумберленде Правообладатель иллюстрации Peter Dench
Палатка с едой на границе Англии и Шотландии Правообладатель иллюстрации Peter Dench
Французская пара документирует свой приезд в Шотландию Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Денч снял французскую пару, которая фотографируется на въезде в Шотландию.

Добравшись до Эдинбурга, он встретил других туристов, которые только что прибыли в Британию: семью из Индии на отдыхе.

Они оказались на северном конце шоссе А1 - там, где встречаются Северный мост и Принс-стрит.

Впечатления Денча от путешествия противоречивы. "Когда едешь по А1, Британия не кажется полной, - говорит он. - Иногда там одиноко. Это Британия на обочине".

Парк Торнтонлок Караван Правообладатель иллюстрации Peter Dench
Семья из Индии в конечной точке шоссе А1 Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Автор фотографий - Питер Денч.

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