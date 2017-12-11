Первый день торгов фьючерсами: биткоин дорожает вопреки прогнозам

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Курс биткоина после начала торгов превысил 16 тыс. долларов

На Чикагской бирже опционов начались торги фьючерсами на биткоин. Это первый финансовый инструмент, связанный с криптовалютами, который торгуется на признанной властями бирже. Вопреки прогнозам некоторых аналитиков, стоимость биткоина выросла после старта торгов.

Торги первыми биткоиновыми фьючерсами начались в ночь на 11 декабря по московскому времени. Количество посещений сайта Чикагской биржи опционов (CBOE) было настолько большим, что серверы не выдерживали и доступ к сайту несколько раз пропадал.

Через полтора часа после начала торгов 10 декабря в "Твиттере" Чигагской биржи было опубликовано сообщение о том, что все торговые системы работают в штатном режиме.

Фьючерс - биржевой контракт, при заключении которого стороны договариваются о цене и сроках поставки базового актива в будущем. Инвесторы зачастую покупают фьючерсы для ставок на понижение или повышение цены базового актива. При этом физической поставки актива не происходит. Такие фьючерсы называются расчетными.

По состоянию на 18:00 мск фьючерсы с поставкой в январе торговались по 17,8 тыс. долларов. С начала торгов продано более 3 тыс. контрактов, минимальная цена составила 15,4 тыс. долларов, а максимальная - 18,8 тыс. долларов.

Курс биткоина после запуска торгов вырос с 14,5 тыс. до 16,4 тыс. долларов, свидетельствуют данные Coindesk.

Фьючерсы на биткоин также планирует запустить финансовая группа CME, управляющая биржами в Чикаго и Нью-Йорке. Торги начнутся 18 декабря.

Помня о рисках

Начала торгов ждали все, кто хоть как-то связан с криптовалютами, которые сейчас торгуются на нерегулируемых биржах. У каждой такой площадки свои котировки.

Аналитик Ник Колас из Datatrek Research считает, что теперь биткоин можно назвать законным активом. Глава St James's Place по инвестициям Крис Ральф говорит, что не хочет использовать слово "законный", но, по его мнению, биткоин определенно вышел из серой зоны.

Выход биткоина на официальный рынок с помощью фьючерсов позволит крупным инвесторам вкладываться в криптовалюту, надеются фанаты цифровых денег.

Некоторые аналитики отмечают, что запуск фьючерсов может, напротив, привести к падению цены, потому что этот инструмент позволяет играть на понижение стоимости базового актива или, как выражаются трейдеры, "шортить" рынок.

Поскольку фьючерс обязывает покупателя контракта приобрести базовый актив в будущем по определенной цене, то его можно использовать как ставку на то, что цена биткоина в будущем снизится. По данным Bloomberg, несколько хедж-фондов выбрали именно эту стратегию.

Многие профессиональные участники рынка обеспокоены появлением нового финансового инструмента. 7 декабря международная Ассоциация фьючерсной индустрии (FIA) опубликовала письмо, в котором организация сообщает об опасениях по поводу того, что запуск биткоиновых фьючерсов был недостаточно продуман.

FIA отмечает, что стоимость криптовалют очень сильно меняется в течение торгового дня, и торговля фьючерсами на такой волатильный актив чревата большими рисками. В ассоциацию входят крупнейшие банки Уолл-стрит, такие как Goldman Sachs и JPMorgan.

К тому же некоторые трейдинговые фирмы отмечают, что стоимость фьючерсов рассчитывается на основе данных с биржи Gemini, которая принадлежит братьям Уинклвосс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы стали первыми биткоиновыми миллиардерами

Это небольшая биржа - по объему торгов она находится на 15 месте, свидетельствуют данные Coinmarketcap. Часть трейдеров обеспокоена тем, что весь рынок биткоиновых фьючерсов основывается на данных одной небольшой биржи.

К тому же Уинклвосссы являются заинтересованной стороной - они владеют биткоинами. Стоимость их портфеля при котировках в 11 тыс. долларов оценивалась в сумму более 1 млрд долларов. Братья Уинклвосс стали первыми криптовалютными миллиардерами, писала газета Telegraph.

Низкие объемы торгов создают возможности для манипуляций, опасаются участники рынка. Ранее американский регулятор - Комиссия по торговле товарными фьючерсами - сообщал, что следит за новым рынком и не допустит манипуляций.

Новая тюльпаномания?

После запуска торгов фьючерсами в криптовалютном сообществе с новой силой вспыхнули дискуссии на тему, является ли биткоин новым пузырем.

Ранее несколько именитых профессионалов с Уолл-стрит, такие как глава JPMorgan Джейми Даймон и инвестор Уоррен Баффетт, назвали биткоин пузырем.

11 декабря Нил Вудфорд - один из самых известных управляющих фондами в Британии - сравнил биткоин с "тюльпаноманией", старейшим примером экономического пузыря. Он образовался в первой половине XVII века, когда спрос на луковицы тюльпанов вырос на фоне ажиотажа, а затем рынок резко рухнул.

Криптовалюта не является ни новым классом активов, ни функционирующим платежным средством, написал Вудфорд.

Насим Талеб - один из самых известных экспертов в области производных финансовых инструментов - тоже назвал биткоин пузырем в одном из твитов.

Многие исследователи проводят параллели между биткоином и известными случаями перегретого рынка, такими как пузырь доткомов. Тот экономический пузырь образовался в результате взлета акций интернет-компаний, использовавших новую на тот момент технологию передачи данных. С 1995-го по 2000 годы индекс технологической биржи Nasdaq, где торговались эти компании, вырос в шесть раз, а потом произошел резкий обвал.

Современные экономические пузыри возникают в связи с появлением новых технологий, таких как интернет в 1990-х годах, или финансовых инноваций, таких как финансовый инжиниринг, который привел к кризису 2008 года, отмечают исследователи пузырей. В случае с биткоином наблюдается и то, и другое.

Некоторые люди покупают биткоины не потому, что поддерживают эту технологию, а потому что владеть биткоинами престижно, отмечает историк из Массачусетского института технологий Уильям Дерринджер. Если вы владеете биткоинами, вы показываете, что вы за человек, и какие технологии вы цените, говорит он.

Профессор бизнеса из Университета Мэриленда Брент Голдфарб сравнивает биткоин с произведением искусства. "Он будет много стоить, пока люди будут верить, что он много стоит", - считает Голдфарб.

Если биткоин - действительно пузырь, то когда он лопнет, никто сказать не берется. Сейчас наблюдаются все признаки чрезвычайно перегретого рынка - высокая волатильность и воодушевление, говорит профессор.

Он ожидает, что в ближайшие месяцы появятся новые истории успеха людей, разбогатевших на криптовалюте, и это привлечет еще больше новичков в этот рынок.

Тем временем криптовалюту покупают даже парикмахеры и таксисты, рассказывают инвесторы, напоминая об известном правиле финансового рынка: если даже на улице советуют покупать, то это значит, что рынок перегрет и конец близок.

Фанаты биткоина на все "страшилки" обычно отвечают, что цена биткоина оправданна. Это новая технология, и ее стоимость растет по мере расширения платежной сети, уверяют они. Правда, в последнее время транзакции в системе биткоина стали более медленными и дорогими, и даже в лагере сторонников криптовалюты наблюдается раскол.