Россия "ни фига" не зарабатывает в космосе: сможет ли научиться?

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS Image caption Российская космическая индустрия - наследница советской, и в "Роскосмосе", понимают, что нужны перемены

"Сегодня "Роскосмос" работает практически без прибыли. Такая вот компания. Ну, это уже наводит на некоторые размышления. Двести двадцать тысяч занято, причем это в основном молодые люди", - сказал помощник президента России Андрей Белоусов, выступая во вторник на конференции "Космос как бизнес" в Москве.

"И эта огромная масса людей ни фига не может заработать денег, - воскликнул он. - Это нормально?"

Белоусов предложил реформировать не только госкорпорацию "Роскосмос", но и в целом систему финансирования космической отрасли - перестать утверждать Федеральную космическую программу (ФКП), отдав выделенные на нее деньги в свободное распоряжение корпорации, разрешив ей зарабатывать так, как она считает нужным.

Помощник Путина, как и другие выступавшие на конференции, недоволен системой, существующей со времен СССР, в которой финансирование и деятельность "Роскосмоса" осуществляется в рамках ФКП с утвержденным перечнем программ, сроков их выполнения и финансированием.

Работает ли система?

Конференция "Космос как бизнес" прошла спустя две недели после неудачного космического запуска ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный - из-за ошибки в программном обеспечении разгонного блока "Фрегат" были потеряны спутник "Метеор-М" №2-1 и еще 18 малых космических аппаратов. Никто на форуме не указывал "Роскосмосу" на эту неудачу, но настроения участников она точно не поднимала.

Глава "Роскосмоса" Игорь Комаров со своей командой в последние годы старается спасти космические программы в условиях нехватки средств, оптимизируя и реформируя космическую отрасль. Утвержденная в 2015 году в сильно урезанном виде ФКП подверглась сокращениям.

И когда корреспондент Би-би-си спросил Комарова, не опасается ли он новых секвестров бюджета, тот ответил: он рассчитывает, что инициаторы сокращений понимают, чем это грозит.

"Потому что действительно космические программы уже были очень серьезно оптимизированы. И на наш взгляд они как раз являются очень серьезным фактором развития экономики и очень серьезным фактором развития на земле", - сказал Комаров.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Дистанционное зондирование Земли - самый востребованный сервис, но в будущем его может обойти связь

Нынешнее состояние российской отрасли, по словам выступавших на конференции, даже чисто статистически не может не удручать.

Гендиректор авиакомпании S7, которая собирается выходить на космический рынок, Владислав Филев привел такие данные: если Россия произвела в 2017 году 17 космических пусков, то США - 27. По спутникам разрыв еще больше - из 444 запущенных в мире 300 американские и только 18 российские (из них семь военные).

Критики также приводили в пример американскую систему, которая, по их словам, работает намного более эффективно, дает лучшие результаты. Речь идет о государственно-частном партнерстве, в котором космические программы разрабатываются в инициативном порядке частными компаниями, получая при этом бюджетные гранты.

Результатом этого партнерства, как сказал Филев, уже стало наличие двух новых пилотируемых модулей (CST-100 Starliner компании Boeing и Dragon V2 Space X), двух грузовых кораблей (Cygnus компании Orbital и Dragon Space X), "куча ракет-носителей, тяжелая ракета и обитаемый модуль для дальнего космоса".

Современный российский космический парк, по словам Филева, с коммерческой точки зрения "не оптимален" - "Союз" даже в последних модификациях остается наследником королёвской Р-7, "Протон" также выпускается много десятков лет, а "Ангара", по его словам, годится скорее для решения государственных задач, чем для коммерческих пусков.

Российская космическая индустрия находится сейчас на стадии осознания того, что если она не изменится, то будущее ее достаточно призрачно Антон Жиганов, директор Роскосмоса по бизнесу

Как рассказал в интервью Би-би-си еще один участник конференции, исполнительный директор "Роскосмоса" по развитию бизнеса и коммерциализации Антон Жиганов, "российская космическая индустрия находится сейчас на стадии осознания того, что если она не изменится, то будущее ее достаточно призрачно".

"Если мы не найдем правильной точки соприкосновения с внешним рынком, с внешними партнерами, с частными энтузиастами, с компаниями, которые хотят зайти в отрасль, то мы останемся единственным партнером минобороны, что в понятной конфигурации приведет нас к понятным целям и задачам", - сказал он.

Как заработать на космосе?

Мультипликативный фактор космической индустрии для экономики страны, о котором сказал Би-би-си Комаров, на форуме упоминался довольно редко. А вот тезис Белоусова, "когда же "Роскосмос" начнет зарабатывать деньги", доминировал в дискуссиях.

Хотя в том, что прямую прибыль вообще можно считать целью, сомневаются многие.

Правообладатель иллюстрации Bill Ingalls/NASA Image caption Частная космическая ракета Space X с частным кораблем отправляется к МКС - до такого частного космоса России пока далеко

Во-первых, в области создания новых космических аппаратов, ракет-носителей и прочей техники, по словам участников конференции, цель - не столько даже получить какую-то прибыль, сколько добиться качества и эффективных технических решений за меньшие деньги (как это произошло, например, с ракетами Илона Маска).

Во-вторых, на конференции были и те, кто вообще не считает, что космос может быть в принципе коммерчески эффективен как сервис, что у него не так много конкурентных преимуществ перед наземными или авиационными системами.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин считает, что таких преимуществ всего три: глобальный охват, надежность (космические системы не подвержены влиянию различных земных факторов) и защищенность от внешнего воздействия (сигнал трудно перехватить и взломать).

Спутники широкого потребления

В настоящее время спутниковая индустрия во всем мире переживает бум. Развитие технологий позволяет строить спутники в несколько раз быстрее (в том числе за счет применения математических испытаний на компьютере), делать их меньше (что позволяет запускать большее их число), применять модульный принцип при разработке (когда конфигурация аппарата создается из готовых блоков под каждую задачу).

Спутники из штучного и дорогого произведения технологического искусства становятся "товаром широкого потребления".

Три направления, по которым развивается этот рынок - дистанционное зондирование Земли (в самом широком спектре - от оптической съемки до радиоволн), связь, включая телефонию, телевидение и широкополосный доступ в интернет, а также спутниковую навигацию. Причем интернет считается самым перспективным направлением, в которое вкладываются сейчас большие деньги.

Как полагает большинство экспертов, самым эффективным с экономической точки зрения было бы не просто участвовать в разработке инфраструктуры в этих областях, а работать над тем, чтобы предлагать покупателю конечный продукт, готовый к употреблению - доступ в интернет, обработанные данные с учетом пожеланий заказчика данные зондирования Земли, услуги по связи и телерадиовещанию.

В космосе существуют и другие возможности заработать деньги. Россия, например, довольно уверенно себя чувствует на рынке пусковых услуг, доставляя на орбиту за деньги чужую "полезную нагрузку". Однако, по мнению большинства, именно конечный продукт будет приносить больше всего денег.

Можем ли мы предвидеть, в какие сроки и когда именно бизнес, космический, а не связанный с Землей, станет окупаемый? Наверное представить это тяжело Игорь Комаров, глава Роскосмоса

"Везде мы должны ориентироваться на потребителя. А потребитель голосует рублем или долларом за качественную продукцию. И здесь игроки в любых странах должны - первое: давать нужное качество, которое ждет потребитель. Вчера ему нужно было телевидение, сегодня он ждет интернет, и это влияет на принятие технических, организационных и экономических решений. Второе: его волнует себестоимость продукции. Третье: ему важен доступ к продукции. Это обсуждалось на конференции - регламентирующие барьеры, законодательство", - рассказал Би-би-си генеральный конструктор компании "Газпром-космические системы" Николай Севостьянов.

Возможен ли частный космос в России?

Четкого ответа на вопрос, возможен ли космический бизнес в России, на конференции никто не дал. "Можем ли мы предвидеть, в какие сроки и когда именно бизнес, космический, а не связанный с Землей, станет окупаемый? Наверное, представить это тяжело", - сказал на конференции глава "Роскосмоса" Комаров.

В России понимают, что старая модель космической индустрии, построенной еще в СССР, тесно переплетенной с министерством обороны, вряд ли поможет ей в будущем.

В "Роскосмосе" также отдают себе отчет в том, что время национальных государственных космических корпораций в принципе уходит и теперь их задача - давать возможности роста международному космическому бизнесу, более гибкому, оперативному и коммерчески эффективному в принятии решений.

Проблема в том, что российская космическая индустрия (несмотря на то, что в ней уже появилось несколько частных компаний), все-таки представляет собой огромный монолит государственных компаний, зачастую связанных с министерством обороны, что накладывает свои ограничения на их работу.

Уже сложившуюся американскую систему государственно-коммерческого партнерства большинство участников конференции не считают приемлемой для России - в Америке это партнерство сложилось десятки лет назад, выстроить такие же отношения в России, по их мнению, просто невозможно.

И на вопрос Би-би-си о том, какая модель была бы хороша для России, коротко и просто не смог ответить никто из участников конференции.