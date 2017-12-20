В США отменили запрет на производство смертельных вирусов

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эксперименты с производством вирусов помогают искать новые способы лечения

Правительство США отменило трехлетний запрет на производство смертельно опасных вирусов в лабораторных условиях. Решение объяснили тем, что потенциальная польза исследований компенсирует возможные риски.

Лабораториям теперь можно синтезировать вирусы гриппа, атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома (БВРС).

Запрет на исследования был введен после того, как в нескольких государственных учреждениях США были нарушены правила безопасности при работе с вирусами, в их числе - возбудители сибирской язвы и птичьего гриппа.

В 2014 году по недосмотру произошло два резонансных случая. В июне 75 сотрудников Центра контроля и профилактики заболеваний США в Атланте оказались в зоне, предположительно зараженной бактериями сибирской язвы.

В июле в исследовательском центре рядом с Вашингтоном была обнаружена бесхозная коробка, в которой находились старые пробирки с вирусом оспы.

Кроме того, возникли опасения, что опубликованные результаты исследований о возбудителях заболеваний могут быть использованы для создания вирусов-мутантов.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption В 2014 году в США произошло сразу несколько случаев, когда по недосмотру была нарушена техника безопасости в лабораториях

Теперь Национальные институты здравоохранения США (NIH) объявили, что пришло время отменить мораторий на финансирование подобных исследований, предложив при этом новые инструкции по безопасности.

После снятия запрета каждую исследовательскую заявку будет рассматривать специальная комиссия ученых.

Заявка будет одобрена только в том случае, если комиссия решит, что другого способа провести исследование не существует, а также если сопряженный риск компенсируется возможной пользой.

Учреждения, которые занимаются исследованиями, должны продемонстрировать, что их деятельность этически оправдана. У них также должно быть достаточно ресурсов, чтобы обеспечить безопасную работу.

Согласно обновленным инструкциям, лаборатории должны ответственно вести исследования, быстро реагировать и минимизировать возможные риски. Кроме того, они обязаны принимать необходимые меры в случае аварий, несоблюдения правил и процедур, а также возможного нарушения техники безопасности.

"Я уверен, что главный биотеррорист - это сама природа. И нам нужно приложить все усилия, чтобы быть на шаг впереди", - говорит Самюэль Стенли, председатель Национального научно-консультативного совета по биобезопасности США, который руководит внедрением новой политики.

"Базовые исследования с использованием этих агентов в лабораториях, которые доказали, что могут работать без риска, - это ключ к мировой безопасности", - добавил он.

На исследовательские институты также ложится ответственность за то, что возбудители потенциально могут вызвать эпидемию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Директор Национальных институтов здравоохранения США Френсис Коллинз утверждает, что новая процедура поможет снизить риски от экспериментов

По словам директора NIH Френсиса Коллинза, основная задача заключается в том, чтобы внедрить четкую процедуру, которая гарантирует, что все идет по плану.

Многие ученые встретили это решение с оптимизмом, утверждая, что уровень подготовки к пандемиям в стране резко упал и на национальном уровне, и на уровне штатов. Не последнюю роль в этом, по их мнению, сыграло сокращение финансирования.

В то же время противники нововведения говорят, что эксперименты с гиперморфными мутациями - когда белок меняет свою функцию - могут спровоцировать эпидемии.

Среди них эпидемиолог Марк Липсич из Гарвардского университета. В комментарии для журнала Nature он заявил, что такие эксперименты почти никак не помогут в подготовке к эпидемиям, при этом они могут стать причиной вспышек заболеваний.

Тем не менее, он приветствует введение более серьезной системы контроля за экспериментами.