Трамп сократил налоги. Половина американцев ожидает их роста

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые американцы опасаются, что налоговая реформа Трампа ударит по социальным пособиям и медицинской страховке

Республиканское большинство конгресса США приняло закон о самой фундаментальной налоговой реформе за последние три десятилетия.

Закон был немедленно подписан президентом Дональдом Трампом и отпразднован в среду днем на торжественной церемонии перед Белым домом, на которой не было ни одного законодателя от оппозиционной Демократической партии.

Ее фракция в конгрессе единодушно проголосовала против, заявив, что реформа облагодетельствует в первую очередь толстосумов, а не гигантский средний класс Америки, и что она увеличит и так уже колоссальную задолженность страны примерно на полтора триллиона долларов.

К оппозиции присоединилась дюжина конгрессменов-республиканцев из трех прогрессивных штатов с высокими собственными налогами - Нью-Йорка, Нью-Джерси и Калифорнии, многие жители которых могут проиграть в результате реформы.

Федеральные и местные налоги

В США масса всяких налогов, но здесь нас интересуют три основных: федеральные, налоги штата (существующие не во всех штатах) и местные, прежде всего налог на недвижимость, значительная часть которого идет на содержание казенных школ.

До нынешней реформы американцы имели право списать с федерального налога те суммы, которые они уже уплатили в налоговые ведомства своего штата или местной власти, притом без ограничения.

Согласно реформе, сумма, которую они могут таким образом списать с федерального налога, отныне будет ограничена 10 тысячами долларов в год.

Знакомый автора этих строк ежегодно платит налог на свою нью-йоркскую недвижимость в размере около 150 тысяч долларов и раньше имел право вычесть всю эту сумму из своего федерального налога. Сейчас он может вычесть всего 10 тысяч.

Консервативные экономисты саркастически выражают надежду, что это положение реформы побудит местные власти облегчить налоговое бремя в своих юрисдикциях, хотя на самом деле это маловероятно.

Либеральная Los Angeles Times характеризовала утвержденный республиканцами законопроект как составленный наспех, непродуманный и крайне непопулярный.

Непопулярный налог

Действительно, проект реформы был составлен ударными темпами за закрытыми дверями и был обнародован лишь несколько дней назад, оставив мало времени на изучение документа длиной в полтысячи страниц.

И он действительно весьма непопулярен. Согласно опросу Wall Street Journal и Эн-би-си, лишь 24% американцев против 41% считают реформу дельной.

37% опрошенных полагают, что средний класс будет платить больше налогов, а не меньше, как громогласно утверждает Трамп, заявляющий, что он подарил народу к Рождеству грандиозное сокращение налогов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Налоговая реформа Трампа - самая фундаменльная за последние десятилетия в США

Как нашел опрос университета Монмут, ровно половина американцев думает, что их федеральные налоги повысятся. И лишь 14% заявили, что будут платить меньше. 25% считают, что будут платить столько же, сколько сейчас.

Немудрено, что реформа непопулярна. Это вселяет в демократов надежду, что, придя в будущем году на промежуточные выборы под знаменем борьбы с налоговой реформой, они сумеют снова овладеть конгрессом.

"Это Армагеддон!" - воскликнула лидер демократов в нижней палате конгресса Нэнси Пелоси, комментируя непопулярность налоговой реформы.

Ее непопулярностью объясняют тот факт, что за реформу отказались голосовать даже сенаторы-демократы из тех 10 штатов, в которых в прошлом году победил Трамп.

Подождем результатов

Впрочем, может оказаться, что Трамп прав. "Истина заключается в том, - пишет сильно недолюбливающая его Washington Post, - что в будущем году 8 американцев из 10 будут платить меньше налогов... И лишь 5% будут платить больше".

Притом это меньшинство будет состоять в основном из зажиточных людей, которые получают больше 100 тысяч в год и владеют дорогими домами в штатах с высокими местными налогами, таких как Нью-Йорк.

Как и большинство СМИ, газета ссылается на аналитический центр Tax Policy Center, характеризуя его как беспартийный.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сторонники Трампа в Республиканской партии считают его налоговую реформу крупной победой президента

Республиканцы утешают себя тем, что рейтинг реформы сейчас так плох, что он может только улучшиться. Кроме того, говорят они, американцы быстро убедятся на собственном опыте, повысили им налоги или понизили.

"Наша судьба в 2018 году зависит от закона о налогах, - сказал Washington Post республиканский политтехнолог Корри Блисс. - Тут никого не обманешь. Вы знаете, сколько налогов вы заплатили в прошлом году. Вы увидите на будущий год, сократились они или повысились".

"Популярной сделают реформу ее результаты!" - заявляет спикер нижней палаты Пол Райан.

Госдолг США

Республиканцы надеются не только на эмпирический опыт избирателей, но и на планируемую своим партактивом агитационную кампанию минимум в 36 штатах их 50.

"Рейгановское сокращение налогов в 1981 году поначалу не пользовалось широкой поддержкой, - говорит политтехнолог Тим Филлипс, возглавляющий политическую организацию, которая финансируется миллиардерами братьями Коук. - Люди увидели, что перемены благотворны, лишь по прошествии времени. А теперь на них смотрят как на историческое достижение, которое породило десятилетие экономического роста".

Республиканцы не спорят, что сокращение налогов увеличит государственный долг США, но считают претензии оппозиции по этому поводу лицемерными, поскольку демократы не возражали, когда Барак Обама за свои восемь лет в Белом доме увеличил задолженность Дяди Сэма почти вдвое.

Сторонники реформы уверяют, что сокращение максимальной ставки налога на американские корпорации до 21% вместо нынешних 35% подстегнет экономический рывок, который нейтрализует увеличение долга США из-за сокращения налоговых поступлений в казну.

Во-вторых, говорят они, сократив налоговую ставку на большой бизнес (сейчас одну из самых высоких в мире), республиканцы лишат своих бизнесменов резона переводить кампании в страны с более благоприятным налоговым режимом и дадут им стимул репатриировать из офшоров миллиарды долларов.

Налоги и медицинская страховка

Демократы доказывают, что вся реформа имеет главной целью облагодетельствовать толстосумов за счет простого народа.

Республиканцы парируют, что в США прогрессивное налогообложение, при котором богачи платят непропорционально много налогов и поэтому заслуживают большего их сокращения.

Как напомнила в среду консервативная Washington Times, верхние 20% богатейших налогоплательщиков заплатят в будущем году 65% всех налогов в стране, а на самые верхние 5% придется половина всех налогов.

С другой стороны, говорят консерваторы, десятки миллионов беднейших американцев не платят федеральных налогов вообще и коллективно получают от правительства десятки миллиардов долларов в виде социальной помощи.

После летнего провала своих попыток отменить медицинскую реформу Обамы республиканцы нуждались в победе и сейчас ее получили. Они, впрочем, не забыли и обамовскую медицинскую перестройку, но вместо попыток отменить ее оптом теперь отщипывают от нее по кусочку.

Закон о налоговой реформе предусматривает отмену в 2019 году введенной при Обаме обязанности каждого американца иметь медицинскую страховку или платить штраф, сумма которого со временем повышается до солидного размера.

Демократы сетуют, что наскоки правящей партии на обамовскую реформу лишат массу американцев медицинской страховки.

Реформа также разрешает нефтедобычу в заповеднике на Аляске, на который много лет облизываются тамошние политики и бизнесмены. Защитники окружающей среды, долго препятствовавшие бурению в заповеднике, лишний раз убеждаются, что голосовали против Трампа не зря, и с нетерпением ждут президентских выборов 2020 года.