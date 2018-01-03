Почему наплыв мигрантов привел к росту преступности в Германии
Исследование, проведенное по заказу правительства Германии, показало, что преступления, совершаемые мигрантами, приехавшими в страну в 2014 - 2016 годах, связаны с незнанием ими немецкого языка, плохой интеграцией в общество и демографическим составом приезжих.
К таким выводам пришли ученые Цюрихского университета прикладных наук. По заказу федерального министерства ФРГ по делам семьи они провели анализ криминальной статистики в федеральной земле Нижняя Саксония.
Согласно исследованию, с 2014 по 2016 год в Нижней Саксонии количество насильственных преступлений выросло на 10,4%. Более 92% этого роста преступлений приходятся за счет мигрантов.
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Авторы исследования предупредили, что одна из причин высоких показателей преступности среди мигрантов в том, что совершенные ими преступления регистрируются в полиции примерно в два раза чаще, чем такие же нарушения закона, допущенные немецкими гражданами.
Ученые определили и основные причины, толкающие мигрантов на преступления. Одна из главных - незнание немецкого языка, что приводит к непониманию принципов общежития, основ права и к огромным сложностям в налаживании социальных связей.
Среди других важных факторов исследователи назвали возраст преступников. Одинокие мужчины в возрасте до 30 лет независимо от национальности более склонны к нарушениям закона. Среди беженцев, прибывших в Нижнюю Саксонию, таких большинство.
Женщины составляют лишь четверть мигрантов, в результате молодые люди, лишенные семей, материнского влияния и оказавшиеся на обочине общества, тяготеют к нормам поведения, оправдывающим насилие и нарушения закона.
Кроме того, исследование показало, что уровень насильственной преступности сильно зависит от региона, из которого прибыли мигранты. В частности, беженцы из Сирии, Ирака и Афганистана совершают преступления реже, чем мигранты из Северной Африки.
Истоки миграционного кризиса
С 2015 года в Германию прибыло более миллиона мигрантов, большинство из них - из стран Ближнего Востока, Азии и Африки.
Поток мигрантов увеличился после того, как Ангела Меркель объявила политику открытых дверей, прежде всего направленную на прием сирийских беженцев.
В конце 2014 года "Исламское государство" (запрещенная в России организация) усилило свои позиции на севере Сирии. Из-за этого из страны, где к тому моменту уже три года шла гражданская война, бежали более 300 тыс. человек.
К этому потоку присоединились беженцы из Ирака, Афганистана, Сомали, Нигера и Косова, которые также обратились за убежищем в Германии.
Политика в отношении мигрантов не раз подвергалась критике со стороны политических противников Меркель.
Дискуссии усилились после того, как два года назад женщины в нескольких немецких городах пострадали от сексуальных посягательств со стороны мужчин, предположительно, мигрантов.
На днях сразу два лидера крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) оказались в центре внимания из-за оскорбительных антимусульманских твитов.
В ответ на поздравительный твит полиции Кельна на четырех языках, в том числе и арабском, вице-президент АдГ Беатрис фон Шторх обвинила полицейских в потакании "варварским мусульманским оравам групповых насильников".
Другой лидер партии Алис Вайдель написала в "Фейсбуке", что власти "прогибаются под завезенную мародерствующую, распускающую руки, наглую, склонную к поножовщине бандитскую шайку мигрантов".
Сейчас оба политика находятся под следствием.