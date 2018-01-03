Почему наплыв мигрантов привел к росту преступности в Германии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Неженатые мужчины младше 30 лет, по статистике, более склонны к совершению преступлений независимо от национальности

Исследование, проведенное по заказу правительства Германии, показало, что преступления, совершаемые мигрантами, приехавшими в страну в 2014 - 2016 годах, связаны с незнанием ими немецкого языка, плохой интеграцией в общество и демографическим составом приезжих.

К таким выводам пришли ученые Цюрихского университета прикладных наук. По заказу федерального министерства ФРГ по делам семьи они провели анализ криминальной статистики в федеральной земле Нижняя Саксония.

Согласно исследованию, с 2014 по 2016 год в Нижней Саксонии количество насильственных преступлений выросло на 10,4%. Более 92% этого роста преступлений приходятся за счет мигрантов.

Авторы исследования предупредили, что одна из причин высоких показателей преступности среди мигрантов в том, что совершенные ими преступления регистрируются в полиции примерно в два раза чаще, чем такие же нарушения закона, допущенные немецкими гражданами.

Ученые определили и основные причины, толкающие мигрантов на преступления. Одна из главных - незнание немецкого языка, что приводит к непониманию принципов общежития, основ права и к огромным сложностям в налаживании социальных связей.

Среди других важных факторов исследователи назвали возраст преступников. Одинокие мужчины в возрасте до 30 лет независимо от национальности более склонны к нарушениям закона. Среди беженцев, прибывших в Нижнюю Саксонию, таких большинство.

Женщины составляют лишь четверть мигрантов, в результате молодые люди, лишенные семей, материнского влияния и оказавшиеся на обочине общества, тяготеют к нормам поведения, оправдывающим насилие и нарушения закона.

Кроме того, исследование показало, что уровень насильственной преступности сильно зависит от региона, из которого прибыли мигранты. В частности, беженцы из Сирии, Ирака и Афганистана совершают преступления реже, чем мигранты из Северной Африки.

Истоки миграционного кризиса

С 2015 года в Германию прибыло более миллиона мигрантов, большинство из них - из стран Ближнего Востока, Азии и Африки.

Поток мигрантов увеличился после того, как Ангела Меркель объявила политику открытых дверей, прежде всего направленную на прием сирийских беженцев.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Канцлер Германии отказалась отменить политику открытых дверей после нападений на местных жителей

В конце 2014 года "Исламское государство" (запрещенная в России организация) усилило свои позиции на севере Сирии. Из-за этого из страны, где к тому моменту уже три года шла гражданская война, бежали более 300 тыс. человек.

К этому потоку присоединились беженцы из Ирака, Афганистана, Сомали, Нигера и Косова, которые также обратились за убежищем в Германии.

Политика в отношении мигрантов не раз подвергалась критике со стороны политических противников Меркель.

Дискуссии усилились после того, как два года назад женщины в нескольких немецких городах пострадали от сексуальных посягательств со стороны мужчин, предположительно, мигрантов.

На днях сразу два лидера крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) оказались в центре внимания из-за оскорбительных антимусульманских твитов.

В ответ на поздравительный твит полиции Кельна на четырех языках, в том числе и арабском, вице-президент АдГ Беатрис фон Шторх обвинила полицейских в потакании "варварским мусульманским оравам групповых насильников".

Другой лидер партии Алис Вайдель написала в "Фейсбуке", что власти "прогибаются под завезенную мародерствующую, распускающую руки, наглую, склонную к поножовщине бандитскую шайку мигрантов".

Сейчас оба политика находятся под следствием.