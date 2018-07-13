Виндзоры и Романовы: что связывает две королевские династии (ответ: Германия)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Все королевские дома Европы оказались в тесном родстве. Главным источником общих предков стала Германия

Королевским семьям не позавидуешь: слишком мало детей или дети не того пола - и династия в опасности, слишком много - и подведомственная территория может скатиться в гражданскую войну.

Разумеется, речь идет о временах, когда монархи правили без оглядки на парламент и могли делать практически все, что им заблагорассудится.

В Англии, например, не будь у Эдуарда III такого количества детей, не было бы и войны Йорков с Ланкастерами.

Роди Екатерина Арагонская Генриху VIII сына, который бы дожил до зрелого возраста, Англия, вполне возможно, до сих пор оставалась бы католической.

В истории европейских монархий огромное количество примеров, когда число королевских детей (или же их отсутствие) решали судьбу страны на несколько столетий вперед.

Этот материал подготовлен в качестве ответа на вопросы, присланные нашими читателями о британской Королевской семье. Задать свои вопросы по другим темам вы можете по этим ссылкам (О жизни в Британии, О культурной жизни Лондона).

Где искать жену?

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Гравюра, на которой юная Виктория запечатлена в день своего восшествия на престол 20 июня 1837 года

К тому моменту, когда на британском престоле оказалась юная Виктория, королевская власть в Европе, за исключением нескольких особенно упрямых стран, уже была немного ограничена.

Но монархии как таковые еще сохранялись, а короли, герцоги и курфюрсты женились и рожали детей, которых потом надо было как-то пристраивать.

Настоящим клондайком для королевской ярмарки невест оказалась Германия.

Полный королевский набор

Правообладатель иллюстрации Ziegelbrenner, Wikimedia Commons Image caption Карта северной и центральной Германии в 1806 году. Вариантов для выбора невест и женихов было множество

До 1806 года центр Европы говорил практически исключительно по-немецки. Причем делал он это на территории более чем 300 различных независимых и полунезависимых образований, большая часть которых тем или иным способом входила в Священную Римскую империю.

К ним относились и наследственные владения Габсбургов, и множество небольших территорий, которыми правила княжеская семья Гогенлоэ, и небольшие королевства Бавария и Пруссия, и даже епископаты Райхенау и Кельна.

Однако Наполеон Бонапарт, разгромив прусские и русские войска в одновременных битвах при Йене и Ауэрштедте, империю распустил и отправил многочисленных правителей в одиночное плавание. В результате карта центральной Европы того времени выглядела как сложная мозаика, причем каждый кусочек имел своего собственного правителя.

Если что, помогут немцы

Правообладатель иллюстрации Wikimediz Commons Image caption Курфюрст Ганноверский, король Георг I Британский. По утверждению современников, был человеком скучным, по-английски так и не заговорил

Германские государства и княжества служили не только неиссякаемым источником невест, но и резервом на случай, если какие-то другие страны вдруг оказывались без наследников.

Курфюрст Ганновера Георг Людвиг, например, стал первым британским королем ганноверской династии, Георгом I.

По утверждению современников, Георг был человеком скучным и по-английски не говорил. Страной фактически управлял кабинет министров, что в целом пошло Британии на пользу.

Ганноверская династия на престоле укрепилась, и на протяжении последующих полутора столетий ее отпрыски обоего пола вступали в брак главным образом с представителями германских правящих фамилий.

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Герцогиня Кентская с дочерью, будущей королевой Викторией. В руках младенец держит портрет папы, к тому времени уже покойного

Тому были две причины. Первая - та, что этих королевских немцев было пруд пруди, и вторая - по британским законам монарх не имел права вступать в брак с католиками, что исключало все территории к югу от Рейна.

После смерти принцессы Шарлотты, единственного ребенка Георга IV и Каролины Брауншвейгской, братья короля кинулись наперегонки вступать в брак, чтобы обеспечить страну законным наследником. А где искать жен? Разумеется, в той же Германии.

Так и получилось, что Эдуард, герцог Кентский женился на Виктории Марии Луизе Заальфельдской. Результатом этого союза и стала королева Виктория, которая, в свою очередь, вышла замуж за своего опять же немецкого кузена Альберта из династии Саксен-Кобург-Гота.

Династически Виктория оказалась самой успешной британской королевой и наградила своими отпрысками большую часть европейских престолов.

И русские туда же

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Екатерина Алексеевна, она же София-Августа-Фредерика Ангальт-Цербстская через год после замужества

Отпрыски королевских, герцогских, курфюрстских и прочих германских правящих семей были не слишком привередливы и вступали в брак везде, где позовут.

Императрица Екатерина II, она же Екатерина Великая до перехода в православие звалась Софией-Августой-Фредерикой и была принцессой Ангальт-Цербстской. По матери она принадлежала к Голштейн-Готторпскому княжескому роду, по отцу - к Ангальт-Цербстскому;

Ее сын, будущий император Павел I, был женат дважды, причем оба раза на немках. Его первая жена звалась Августа-Вильгельмина Гессен-Дармштадтская, а вторая - София-Доротея-Августа-Луиза Вюртембергская;

Александр I был женат на Луизе-Марии-Августе Баденской;

Николай I - на принцессе Шарлотте Прусской;

Александр II - на Максимилиане-Вильгельмине-Августе-Софии-Марии Гессен-Дармштадтской;

И только Александр III положил временный конец этой традиции, женившись на принцессе Дагмар Датской. Хотя на самом деле и она была немкой, поскольку ее отец, король Кристиан IX являлся представителем младшей ветви немецкой династии Ольденбургов.

Правообладатель иллюстрации Wikimediz Commons Image caption Павел I с семьей. Рядом с ним вторая жена, тоже немка, София-Доротея-Августа-Луиза Вюртембергская, она же Мария Федоровна

Таким образом, многочисленные германские королевства и княжества оказались чем-то вроде рыбного садка, из которого разные королевские дома вылавливали рыбку (невесту) по своему вкусу и усмотрению.

Поэтому некоторого смешения ДНК было не избежать. И вот только один пример: Маргарета-Августа Ангальт-Цербстская была бабушкой британского короля Георга I и родственницей будущей российской императрицы Екатерины II, происходившей из той же августейшей семьи.

И если вы думаете, что другие королевские дома Европы избежали германского генофонда, то глубоко ошибаетесь.

Кристиан IX Датский

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Король Кристиан и королева Луиза. Хоть и датские, а все равно немцы

На датском престоле довольно давно окопались немцы. Если коренная династия по каким-то причинам вымирала, следовало как можно быстрее найти замену.

Устраивать кровавые гражданские войны как в средние века уже было как-то не очень принято (если в вопрос о престолонаследии не вмешивалась политика), а смешение кровей в королевских семьях Европы было таким, что найти какого-нибудь дальнего родственника подходящей религии уже не составляло особого труда.

Кристиан IX Датский был королем Дании, но до того как его призвали на престол, он носил титулы герцога Шлезвиг-Голштейнского и Люнебургского (также как и печальной памяти и судьбы российский император Петр III).

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Кристиан IX с детьми. Слева принцесса Дагмар, будущая российская императрица, справа - принцесса Александра, будущая британская королева. И сын Вальдемар, который отказался от болгарской короны

Кристиан принадлежал к младшей ветви Ольденбургов, которые правили Данией, начиная с 1448 года. И никто его в короли не прочил до тех пор, пока оставалась надежда, что король Фредерик VII Датский оставит потомство. В 1852 году стало понятно, что старшая ветвь Ольденбургов находится на грани полного вымирания, и Кристиана сделали наследником.

Он женился на своей троюродной сестре, принцессе Луизе Гессен-Кассельской. Брак этот оказался удачным и плодовитым, хотя распределение датского королевского потомства по многочисленным европейским престолам произошло не столько благодаря королю, сколько благодаря его жене, которая, как и всякая уважающая себя мать, старалась пристроить детишек получше.

Генетическая сборная солянка

▶ Подробнее рассмотреть генеалогическое древо на картинке (928 Кбайт)

Итак, во второй половине XIX века в Европе оказались две плодовитые королевские семьи, которым надо было как-то пристраивать своих многочисленных отпрысков.

Самое любопытное же заключается в том, что Виктория и Кристиан тоже находились в родстве. Они были троюродными братом и сестрой через своего общего предка, короля Британии Георга II.

Разобраться в этом хитросплетении генеалогических ответвлений довольно сложно, и я заранее прошу прощения. Судите сами: дедушка и бабушка короля Кристиана по материнской линии, Карл Гессель-Кассельский и Луиза Датская, были детьми дочерей Георга II Британского, и, таким образом, двоюродными братом и сестрой. Ну а жена Кристиана Луиза была внучкой принца Фредерика Гессельского, брата отца самого Кристиана.

То есть Кристиан и Луиза были двоюродными братом и сестрой и троюродными родственниками королевы Виктории.

Бабушка всея Европы

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Кайзер Вильгельм. Болезненно любил маму и бабушку и отчаянно завидовал кузену Георгу

Королева Виктория искренне считала, что чем с большим числом королевских домов Европы она окажется в родстве, тем меньше шансов, что случится военный конфликт.

Правда, сама она, планируя очередной брак своих отпрысков, полагала, что они и на новом троне будут учитывать британские интересы, что, к сожалению, случалось далеко не всегда.

Прямой внук Виктории кайзер Вильгельм страшно завидовал своему британскому кузену, считал, что бабушка его не любит, и хотел привлечь внимание родни всеми возможными способами. То, что это вылилось в Первую мировую войну (разумеется, для этого конфликта были и другие объективные и гораздо более важные исторические причины, но и родственные отношения сбрасывать со счетов не стоит), она уже не узнала.

Тесть Европы

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption "Саша и Минни". Цесаревич Александр с невестой, датской принцессой Дагмар

И если королеву Викторию называют бабушкой Европы, то Кристиан IX получил прозвище европейского тестя.

Его дети оказались на тронах Дании, Соединенного Королевства, России и Греции. Еще одна его дочь Тира вполне могла бы стать королевой Ганновера, но ей не повезло, потому что в 1866 году Ганновер был аннексирован Пруссией.

Его сыну Вальдемару предложили корону Болгарии, но он, подумав, отказался, справедливо рассудив, что царствование сопряжено со слишком большим количеством потенциальных проблем.

Так и получилось, что к концу своей жизни Кристиан мог похвастаться такими высокопоставленными внуками, как российский император Николай II, британский король Георг V и Хокон VII, занимавший престол Норвегии. Разумеется, его потомство осталось и на датском престоле, но этого он по вполне понятным причинам уже не увидел.

Две сестры

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption А вот и вторая сестра Александра со своим женихом, принцем Уэльским

Самым удачным матримониальным достижением Кристиана IX можно считать тот факт, что одна из его дочерей Александра вышла замуж за принца Уэльского, будущего короля Эдуарда VII, а другая, Дагмар, за российского императора Александра III.

Почему оба королевских дома охотно породнились с Данией гарантированно сказать нельзя, хотя, вероятно, что и Россия, и Британия считали Данию слишком незначительной страной, брак с представителями которой не сможет существенно повлиять на баланс сил в Европе.

Сыновья сестер: Георг V и Николай II были так похожи, что их даже путали. Чему, наверное, не стоит удивляться, учитывая многочисленные степени родства между двумя августейшими домами.

Породнились напрямую

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Цесаревич Николай и Алиса Гессенская после помолвки

Вторая дочь Виктории, принцесса Алиса вышла замуж за принца Гессенского Людвига. С этим браком тоже все обстояло не слишком просто, поскольку Виктория вообще-то хотела выдать ее замуж за кого-нибудь более влиятельного, например, за принца Оранского, или Альбрехта Прусского, который был кузеном ее собственного мужа.

Но Алисе женихи не понравились. Виктория, сама состоявшая в счастливом браке, считала, что неволить детей, конечно, не надо, хотя и пренебрегать династическими связями тоже не стоит, и разрешила ей гессенское замужество.

Нельзя сказать, что брак Алисы и Людвига был очень счастливым, хотя это и не помешало паре родить восьмерых детей.

Седьмой была Виктория Алиса-Елена-Луиза-Беатриса Гессен-Дармштадтская, будущая российская императрица Александра Федоровна, вышедшая замуж за Николая II, который был внуком Кристиана IX.

Продолжение семейной истории

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Королевская семья Бельгии...

На сегодняшний день в Европе остается семь королевских семейств: в Бельгии, Дании, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании и Нидерландах.

Все они, так, или иначе, являются потомками Виктории или Кристиана, либо обоих сразу.

Правообладатель иллюстрации Bill Ebbesen Image caption Дании...

Потомками обоих являются нынешние монархи Норвегии, Дании, Испании и Соединенного Королевства. Кстати, таким же двойным родством может похвастаться и супруг Елизаветы II, принц Филипп.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Швеции...

Король Швеции является потомком Виктории, но не Кристиана. Король бельгийцев и эрцгерцог Люксембургский находятся в прямом родстве с Кристианом, но не с Викторией.

Хотя оба напрямую связаны узами родства с королем Бельгии Леопольдом, который был одновременно дядей и Виктории, и ее мужа, принца Альберта.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Норвегии...

Король Нидерландов является единственным европейским монархом, чьи родственные связи с европейской бабушкой и европейским тестем не слишком тесны, хотя он и является дальним родственником Елизаветы II, принца Филиппа и прочих европейских королевских семейств.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нидерландов...

Чуть более пристальное изучение королевских генеалогических зарослей Европы показывает, что все нынешние монархи в той или иной степени являются потомками Георга II Британского. Хотя к большинству этих родственных связей больше всего подходит определение: седьмая вода на киселе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Испании...

Однако, когда этот кисель является королевским, он все равно интересует историков и простых граждан. Увы, но такое родство, тесное, или не очень, не всегда спасает от трагического конца.

В этом лично убедился последний российский император Николай II, которого предал его собственный двоюродный брат и друг Георг V.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption ...и Соединенного Королевства являются родственниками и потомками Георга II

Правда, можно сказать, что у Георга были вполне уважительные причины. Но об этом в следующий раз.

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