Наводнение и сель в Калифорнии: до и после

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Наводнения и грязевые потоки на юге Калифорнии унесли жизни уже 17 человек. Число жертв может вырасти: сотни спасателей продолжают поиски еще двух десятков пропавших без вести.

28 человек получили ранения. Стихия полностью уничтожила более 100 домов, еще более 300 были повреждены.

Причиной столь масштабных разрушений стали декабрьские лесные пожары, из-за которых верхний слой грунта затвердел и перестал впитывать воду.