Почему знаменитые француженки против борцов с секс-насилием в США

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кампания #MeToo вызвала ответную реакцию во Франции в виде тренда #balancetonporc

Уже несколько месяцев - с момента первых обвинений в сексуальных домогательствах в адрес голливудского киномагната Харви Вайнштейна - в США набирает силу общественная кампания в защиту женщин от сексуального насилия и домогательств.

Ее отличает удивительное единодушие, особенно со стороны голливудских звезд. На церемонию награждения премией "Золотой глобус" на прошлой неделе многие известные актрисы и актеры пришли в черном в знак поддержки жертв сексуального насилия.

И только во Франции прозвучали голоса тех, кто был не согласен. Знаменем этого движения стала старейшая из французских кинозвезд Катрин Денёв. Она и еще 99 известных женщин Франции подписали открытое письмо с критикой движения #MeToo.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Катрин Денёв снялась более чем в 100 фильмах

С их точки зрения, феминистки в США уже не просто ведут борьбу с отдельными нарушителями общественной морали, а развернули целую кампанию ненависти, направленную против мужчин и секса в целом.

Пуританизм вышел из берегов, утверждали они в своем письме, "как в старые добрые дни охоты на ведьм". В письме берется под защиту "право" мужчин приставать к женщинами, которое объявляется неотъемлемой частью сексуальной свободы в принципе.

Такая позиция французских либералов и феминисток вызвала негодование во всем мире, а особенно в США. Во Франции общественное мнение оказалось расколотым, однако в целом эта тема не привлекла слишком большого внимания и не вызвала особого ажиотажа ни в традиционных СМИ, ни в социальных сетях.

Это письмо и реакция на него в очередной раз подчеркнули существенные различия между американским и французским пониманием феминизма.

"Трудно вообразить американскую киноактрису, которая не подверглась бы разгромной критике за подпись под подобным письмом", - подчеркивает обозреватель журнала Atlantic Эмили Йоффе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мэтт Деймон заявил, что далеко не все мужчины повинны в сексуальном насилии

Актеру Мэтту Деймону, например, с лихвой досталось от коллег по цеху, журналистов и пользователей соцсетей и за куда более осторожную критику движения #MeToo.

Как считает известная американская романистка Лайонел Шривер, единодушие голливудских кинозвезд объясняется во многом давлением общественного мнения и боязнью оказаться вне общего тренда: "Учитывая природу современных общественных движений, если у тебя есть какие-то возражения по их поводу, тебе лучше помалкивать".

Сама Шривер, который полностью поддерживает позицию Катрин Денёв, полагает, что кампания #MeToo привела к размыванию различий между серьезными сексуальными преступлениями с применением насилия и другими формами проявления интереса к противоположному полу.

"Получается, что если кто-то выражает к вам интерес и находит привлекательной, то это следует воспринимать как оскорбление. Я с этим не согласна. Мне приятно, когда я оказываюсь для кого-то привлекательной. Тут только один вопрос - есть ли у меня возможность сказать "нет"?"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Романистка Лайонел Шривер обратила на себя внимание экранизированным романом "Нам надо поговорить о Кевине"

Но если даже мягкая критика в адрес движения #MeToo вызывает такую бурю возмущения в США, почему во Франции письмо Катрин Денёв почти не привлекло внимания?

Как считает политический комментатор Анастасия Колосимо, которая преподает в Политехническом институте в Париже, во Франции до сих пор сильно ощущается влияние феминизма, сформировавшегося в 1960-е годы и сохранившего свои либеральные корни.

"Важнейшим моментом этого движения в те годы было стремление избавиться от чувства вины, связанного с женской сексуальностью, - говорит она. - Женщины тогда открыто заявляли, что они имеют такое же право хотеть секса, что и мужчины".

Среди подписавших открытое письмо в газете Le Monde есть и писательница Катрин Милле, которой уже 69 лет и которая известна своими откровенными мемуарами, изданными в 2002 года, в которых она подробно описывает свои сексуальные похождения.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Катрин Милле - автор нашумевшей книги "Сексуальная жизнь Катрины М"

Среди подписантов можно найти и Катрин Роб-Грийе, автора садомазохистских сочинений, и Брижит Лаэ - порнозвезду 1970-х, ныне ведущую популярной телепрограммы.

Эти феминистки старой школы считают борьбу с сексуальными домогательствами, которая развернулась в Америке начиная с 1990-х годов, посягательством на сексуальную свободу, которой добилось их поколение.

Они согласны с необходимостью выступать против сексуального насилия, особенно в профессиональной среде. Но они весьма озабочены тем, что современный феминизм зачастую рисует женщин исключительно как жертв, беззащитных мужской похоти, а не как свободных в своем желании людей.

Особые возражения вызывают у них призывы законодательно урегулировать сложные отношения между полами. В прошлом году другая известная киноактриса, Фанни Ардан, родившаяся в 1949 году, даже заявила, что кампания против сексуальных домогательств напоминает ей проявления фашизма.

Разумеется, в США раздаются голоса и более старшего поколения феминисток. Однако в стране, где ведущую роль в культуре играет молодое поколение, голоса молодежи звучат куда громче. Для нее в центре стоит не вопрос сексуальной революции, которая, с их точки зрения, уже победила. Для этого поколения основная борьба ведется вокруг темы сексуального насилия, которому подвергаются женщины.

Впрочем, и во Франции не все согласны с авторами коллективного письма. Одна феминистская группа даже обвинила Денёв и других подписантов в том, что те пытаются замолчать дискуссию на тему сексуального насилия и высмеивают его жертв.

По словам Анастасии Колосимо, то сопротивление, которое встречает феминизм англо-саксонского типа во Франции, объясняется историческими факторами.

На протяжении столетий, утверждает она, отношения между полами определялись негласными правилами так называемой "французской галантности". В рамках этих понятий проявления мужского желания оказывались вполне терпимыми и даже считались полезными для женщин - при условии, что их права, в том числе и право сказать "нет" в ответ на проявление такого желания, не оспаривалось.

Во Франции возникла целая культура флирта между мужчинами и женщинами, которая представляет собой "счастливый баланс между средиземноморским мачизмом, когда любая женщина воспринимается как потенциальная добыча, и северным - в основном англо-саксонским - пуританством".

Подобные взгляды вызывают возражения у многих женщин, а современные феминистки отвергают обвинения в пуританстве как нелепость.

Но в стране, где, по мнению Анастасии Колосимо, соблазнение до сих пор считается вполне приемлемой формой поведения, новый феминизм не находит особой поддержки.

И именно поэтому открыто выступить против движения #MeToo, заключает она, "могли только во Франции".