Не учебная тревога: что делать в случае ракетного удара?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption После ложной тревоги на гавайском острове Оаху на дорожных табло появились сообщения "Угрозы нет"

Что делать, если вражеская ракета летит в сторону вашей страны, и у вас есть всего несколько минут, чтобы добежать до укрытия?

Представить себе такое страшно, но именно с этим столкнулись в минувшую субботу жители Гавайских островов, когда их оповестили, что на Гавайи летит баллистическая ракета: "Немедленно следуйте в укрытие. Это не учебная тревога".

Все случилось настолько неожиданно, что многие потом признавались в "Твиттере", что спрятались, где смогли - в ванной комнате или под кроватью.

Но каковы официальные предписания на случай ракетного удара?

На Гавайях этим вопросом задаются с декабря прошлого года, когда в штате была возобновлена ежемесячная учебная тревога по оповещению о ядерном ударе - впервые со времен окончания холодной войны.

Власти Гавайев, которые находятся в 7400 км от Северной Кореи, стали проявлять беспокойство с того момента, как президент США Дональд Трамп стал регулярно обмениваться угрозами с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Итак, порядок действий для жителей Гавайев таков:

Во-первых, убедиться в том, что это действительно сирена, предупреждающая о ракетной угрозе. Она издает плавающий (колеблющийся) звук, который не надо путать с однотонной сиреной, используемой властями штата для предупреждений о стихийных бедствиях;

Она издает плавающий (колеблющийся) звук, который не надо путать с однотонной сиреной, используемой властями штата для предупреждений о стихийных бедствиях; Во-вторых, не пыта ться бежать. Вы будете в гораздо большей безопасности, если будете находиться в ближайшем к вам здании - лучше на цокольном этаже или в подвальном помещении;

Вы будете в гораздо большей безопасности, если будете находиться в ближайшем к вам здании - лучше на цокольном этаже или в подвальном помещении; Самое главное - обеспечить максимальную дистанцию между собой и радиоактивными осадками.

В соцсетях появились видео, на которых взрослые прятали детей в дождевые коллекторы. Это небезопасно, так как втаких местах возникает риск утонуть или задохнуться от вредных испарений.

Оценки по поводу того, как быстро долетит северокорейская ракета, варьируются, однако, согласно данным, опубликованным в декабре крупнейшей ежедневной газетой на Гавайях Honolulu Star-Advertiser, это время составит примерно 20 минут.

Служба по чрезвычайным ситуациям на Гавайях в ноябре прошлого года распространила следующие рекомендации: "Идите внутрь, не выходите на улицу, слушайте СМИ". Поэтому надо также включить телевизор или радио, чтобы ждать информации или дальнейших инструкций.

Министерство национальной безопасности США советует гражданам посетить специальный правительственный сайт ready.gov, где можно найти советы по поводу того, как пережить разного рода экстремальные ситуации - от нападения вооруженного человека до извержения вулкана и эпидемии.

На случай ядерного взрыва там советуют следующее:

Подвальные помещения и цокольные этажи - дома или на работе - предоставляют меньшую опасность, чем первые этажи здания;

Чем мощнее и плотнее материал между вами и радикоактивными частицами (толстые стены, бетон, кирпич, книги или земля), тем лучше.

Там также содержатся рекомендации для тех, кто хочет заранее подготовиться к ядерному нападению:

Узнайте, есть ли в вашем районе какие-либо общественные здания, которые отведены под противоядерные убежища;

Если в вашем районе нет специальных убежищ, составьте список потенциально возможных мест, где можно укрыться (рядом с вашим домом, работой, школой), таких как подвалы, подземные переходы, туннели;

Соберите аварийный комплект, в который бы входили продукты, вода, работающий радиоприемник и другие предметы первой необходимости.

Какие меры предпринимают другие страны?

Гавайи - не единственное место, попавшее в заголовки новостей в связи с противоракетной тревогой.

На небольшом острове Гуам в Тихом океане, где находится стратегическая авиабаза США, в августе 2017 года жители были до смерти напуганы, когда две местные радиостанции по ошибке передали сигнал тревоги, которая также оказалась ложной.

Власти Северной Кореи утверждают, что их ядерные ракеты могут достигнуть этой американской территории в любое время, равно как и территорий Японии или Южной Кореи. Обе эти страны имеют системы противоракетной обороны и оповещения населения об угрозе.

Столица Южной Кореи Сеул находится всего в 56 км от границы с Северной Кореей, поэтому там общенациональная учебная тревога проводится регулярно.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ким Чен Ын присутствует при подготовке к запуску межконтинентальной баллистической ракеты в июле 2017 года

Япония усилила свою готовность после того, как Северная Корея неоднократно в 2017 году выпускала ракеты в ее сторону, что премьер-министр Синдзо Абэ назвал "беспрецедентной угрозой".

Во время испытательного пуска северокорейской баллистической ракеты в августе прошлого года жители японского острова Хоккайдо получили оповещение о необходимости искать укрытие либо в какой-либо "устойчивой постройке, либо в подвальном помещении".

В общенациональных рекомендациях по поводу того, как выжить во время ядерного удара, говорится, что если ракета упадет где-то поблизости, то людям нужно бежать оттуда, закрыв рот и нос. Находящиеся в здании должны отойти от окон, чтобы не получить ранений от осколков стекла.

Японская система оповещения J-Alert устроена таким образом, что посылает населению оповещения о грозящем нападении посредством телевидения, мобильных телефонов, радио и уличных громкоговорителей. Подобные системы существуют во многих странах мира.

На острове Хоккайдо власти перестраховались еще больше: в недавно изданном японском комиксе манга показано, как школьники прячутся под партами, бегун на улице укрывается в общественном туалете, а фермеры ложатся лицом в землю прямо в поле.