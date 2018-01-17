Правообладатель иллюстрации Mikhail Dzhaparidze/TASS Image caption Самые влиятельные люди России собираются на Гайдаровский форум, чтобы обсудить ее основные проблемы

Организаторы Гайдаровского форума в Москве называют его "российским Давосом", то есть местом, где собираются сильные мира сего для обсуждения важнейших проблем страны и мира.

Серьезные дискуссии на проходящем в Москве конференции чередуются с яркими речами и высказываниями высокопоставленных спикеров, которые попадают в заголовки новостей.

Русская служба Би-би-си выбрала несколько запоминающихся цитат по итогам второго дня мероприятия, 17 января.

"Чубайса - на нары"

Media playback is unsupported on your device За что Чубайса забросали листовками?

Активист движения "Другая Россия" на форуме бросил листовки в лицо главе госкорпорации "Роснано" Анатолию Чубайсу. Так он выразил протест против рыночных реформ 1990-х годов, одним из инициаторов которых был Чубайс. Оппозиционер был задержал полицией и в тот же день отпущен на свободу.

Как-то слабоват у нас левый протест стал. Помню, в былые годы забрасывали бутылками с кефиром Анатолий Чубайс, председатель правления "Роснано", первый вице-премьер правительства РФ в 90-е годы

Топ-менеджер отреагировал на бумажную атаку саркастически: "Как-то слабоват у нас левый протест стал. Помню, в былые годы забрасывали бутылками с кефиром" (цитата по агентству Интерфакс).

В ходе дискуссии о низком доверии к управленческим институтам в России Чубайс среди прочего упомянул лозунг "грабители народа должны быть наказаны".

"Есть еще более бодрый лозунг, он мне нравится, честно говоря, больше: "Чубайса - на нары, народ - на Канары". Это лучшее. Это, по крайней мере, какой-то вариант действия. А ваше понимание - куда двигаться и как?" - продолжил он (цитата по РИА Новости).

"Конец близок"

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Герман Греф боится войти в историю как человек, который приблизил конец Сбербанка

"Если изменения снаружи происходят быстрее, чем изменения внутри, то конец близок", - эти слова генерального директора компании General Electric Джека Уэлча процитировал глава Сбербанка Герман Греф.

"Для меня, как для руководителя крупной компании, это стимулирующие слова. <…> Конец близок - нужно включать все стимулирующие ресурсы, чтобы от этого конца отгрести как можно дальше, а еще лучше - оказаться в числе лидеров", - перешел на оптимистичную ноту руководитель крупнейшего банка страны.

"Сегодня люди, которые несут большую ответственность, не важно - это лидеры государства, я им вообще не завидую, лидеры крупных компаний, в шкуре которого я нахожусь - это во многом паранойя, паранойя боязни этого конца, потому что, не дай господь бог, ты приблизишь этот конец, и ты войдёшь в историю компании - в моем случае это 176-летняя история - как человек, который приблизил этот конец", - продолжил банкир.

Два года назад с трибуны Гайдаровского форума Греф назвал Россию "страной-дауншифтером" мирового развития.

"Лучший подарок для девушек - не бриллианты"

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Замминистра финансов России считает, что современные девушки предпочитают бриллиантам криптовалюты

Замминистра финансов России Алексей Моиссев заявил, что для современной молодежи важнее виртуальные валюты вроде биткоина, чем материальные ценности.

"Мы будем делать все возможное, чтобы девушкам нравились больше бриллианты, а не криптовалютные фермы Алексей Моисеев, заместитель министра финансов РФ

"Мы наблюдаем этот тренд, извините, когда новый смартфон - лучший подарок на мероприятия типа обручения. Есть сегодня такая штука, когда новое поколение выбирает не бриллианты, а что-то такое новое и интересное. Я знаю, что лучший подарок сегодня для девушек - не бриллианты, а криптовалютные фермы (вычислительные и энергетические мощности для "чеканки" новых единиц криптовалют)", - сказал он.

Чиновнику описанный им ценностный сдвиг явно пришелся не по душе. "Мы будем делать все возможное, чтобы девушкам нравились больше бриллианты, а не криптовалютные фермы", - пообещал он.

17 января курс самой распространенной криптовалюты мира - биткоина - колебался на уровне около 10 тысяч долларов за единицу.

Это почти вдвое дешевле, чем на пике, достигнутом месяц назад, когда она стоила более 19 тысяч долларов. При этом всего три года назад биткоин стоил дешевле тысячи долларов.

"Нас беспокоит "эффект виагры"

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

Тема биткоина и ему подобных на форуме занимала многих. В их числе оказался и первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов.

"Нас беспокоит "эффект виагры". Виагра была изобретена случайно, в рамках поиска формулы для сердечной мышцы. В результате получили нечто другое (препарат для улучшения эрекции). Нас беспокоит, что создавали для глобального рынка нечто, что можно использовать как платежное средство, но создали шикарную платформу для финансовой пирамиды. Искали одно, получилось другое", - сказал он.