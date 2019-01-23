Как хорошо вы знаете песни Высоцкого? Проверьте себя

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Легендарный поэт, актер и музыкант, кумир советской эпохи Владимир Высоцкий за свою короткую и бурную жизнь ответил на многие вопросы мироздания: почему аборигены съели Кука, можно ли раздвинуть горизонты и зачем идти в горы, если Эльбрус из самолета видно здорово?

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