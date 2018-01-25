Гала-ужин в "Дорчестере": как аукцион "только для мужчин" обернулся секс-скандалом

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Администрация гостиницы "Дорчестер" выразила озабоченность в связи с сообщениями об атмосфере благотворительного ужина и заявила, что расследует их

В Британии набирает силу скандал в связи с прошедшим на прошлой неделе благотворительным ужином для бизнес-элиты, на котором присутствовали только мужчины и официантки, подвергавшиеся, согласно расследованию Financial Times, домогательствам и непристойным ремаркам.

Одна из ведущих детских больниц Лондона Great Ormond Street hospital объявила, что вернет собранные для нее средства, а британский замминистра по делам детства и семьи получил нарекание от правительства за участие в подобном мероприятии, несмотря на его заверения в том, что он покинул ужин рано и не был свидетелем неподобающего поведения со стороны гостей.

О характере этого благотворительного гала-ужина стало известно после того, как британская газета Financial Times отправила на это полусекретное событие двух корреспондентов под видом обслуживающего персонала.

Персонал, нанятый сторонним агентством Artista, состоял из 130 "молодых, высоких, худых и привлекательных" женщин, которым было дано указание одеться в черное нижнее белье, черные мини-платья и туфли на шпильках.

Гала-ужин проводился в шикарном лондонском отеле "Дорчестер" в 33-й раз так называемым "Президентским клубом" (The Presidents Club), цель которого - развлекая богатых гостей из деловых и финансовых кругов, собирать средства на нужды различных бюджетных организаций, таких как детские больницы и прочие учреждения.

Image caption Корреспондент FT Мэдисон Мерридж дала интервью Би-би-си

Ловкость рук и никакого харассмента?

По свидетельству побывавшей в минувший четверг на этом мероприятии корреспондентки FT Мэдисон Мерридж, до начала благотворительного вечера все нанятые девушки-официантки должны были подписать пятистраничный договор о неразглашении, который им не дали ни толком прочитать, ни взять с собой копию после подписания.

Как пишет FT, глава агентства Artista, нанимавшего обслуживающий персонал, лишь намекнула, что гости "могут быть надоедливыми", с чем необходимо смириться (если они станут слишком надоедать, подойти к ней), а также посоветовала одной из официанток не говорить своему бойфренду, что на этом ужине будут присутствовать только мужчины.

Мобильные телефоны девушек были "заперты в надежном месте", и на протяжении всего вечера их поощряли не только обслуживать гостей, но и выпивать самим и "не прятаться в туалетах" (время, проведенное в туалете, отслеживал специально приставленный охранник).

За работу, которая началась в 16.00 и продолжалась до ночи, девушкам заплатили по 150 фунтов (примерно 210 долларов), плюс 25 фунтов на такси.

По словам Мэдисон Мерридж, гости на вечере позволяли себе непристойные замечания и распускали руки. Один из гостей обнажил перед официанткой свой пенис; многим девушкам делались недвусмысленные предложения "пройти в номера", одну напрямую спросили, не проститутка ли она.

"То есть это руки под юбку, руки на попе, на бедрах, животе; тебя вдруг неожиданно обнимают за талию, - рассказала Мэдисон в эфире телепрограммы Би-би-си Newsnight. - Наверное, бывает и хуже, но самое странное было то, что ты могла стоять и разговаривать с мужчиной, и вдруг он ни с того ни с сего начинал хватать тебя за руки".

По ее словам, многие нанятые в качестве обслуживающего персонала женщины представления не имели о том, каков будет характер всего этого мероприятия, и были расстроены увиденным и напуганы.

Image caption "Президентский клуб" собрал на гала-ужине 2 млн фунтов, однако многие организации отказываются принимать пожертвования, собранные в подобной манере

Ужин с министром, ваучер на "пластику" и Тесла Х

В числе разыгрываемых на скандальном благотворительном аукционе лотов был ланч с министром иностранных дел Борисом Джонсоном в "лучшем испанском ресторане Лондона Сambio de Turcio"; частная вечеринка в частном стрип-клубе; ваучер в клинику пластической хирургии (для жены); "Лэнд Ровер", автомобиль "Тесла Х", полеты на частных самолетах и вертолетах.

Также разыгрывалось право назвать своим именем новую палату интенсивной терапии в детской больнице Evelina и право назвать героя будущей книги британского комика и детского писателя Дэвида Уоллиамса, который был одним из конферансье на этом вечере.

Уоллиамс (известный по скетч-сериалу "Маленькая Британия") заявил, что "не наблюдал никакого неподобающего поведения" и рано ушёл, но добавил, что поражен тем, что рассказали женщины, и собирается перевести свой гонорар детскому фонду Children's Trust.

Конец "Президентского клуба"

Сам "Президентский клуб" после разоблачительного репортажа корреспондента FT заявил о прекращении работы и переводе оставшихся собранных средств различным детским организациям, однако некоторые из них, включая знаменитую больницу Great Ormond Street, уже заявили, что вернут все полученные деньги.

Один из организаторов этого вечера Дэвид Меллер, бывший наблюдательным членом комитета министерства образования, на волне скандала покинул свой пост.

Администрация гостиницы "Дорчестер" выразила свою озабоченность в связи с соообщениями об атмосфере благотворительного ужина и заявила, что расследует их.

Комитет по делам благотворительных организаций также заявил, что в срочном порядке расследует сообщения об уничижительном для женщин характере мероприятия.

Глава агентства Artista заявила: "Ко мне не поступило никаких сообщений о сексуальном харассменте, однако такой тип поведения, якобы имевший место, совершено неприемлем. Я в настоящий момент опрашиваю сотрудниц, и мы сразу же примем меры в случае поступлений каких бы то ни было жалоб".

Еще до того, как "Президентский клуб" объявил о своем закрытии, ряд компаний заявили о выходе из участия в этом сборе средств - среди них одно из ведущих в мире рекламных агентств WPP и компания по инвестициям в недвижимость Frogmore.

Исполнительный директор Лицензированного института менеджмента (CMI) Энн Франке так прокомментировала Би-би-си этот скандал: "Если вы в 2018 году являетесь руководителем крупной компании, неужели вы хотите, чтобы ваши акционеры, ваши клиенты, ваши сотрудники связывали ваше имя с чем-то подобным? И все, кто там присутствовал, должны были подумать об этом, прежде чем переступать порог".

Генеральный директор Конфедерации британской промышленности Кэролайн Фейберн отметила, что даже если половина из написанного об этом мероприятии правда, то это ужасно и лишь подтверждает, "как много нам еще предстоит сделать, чтобы искоренить сексуальные домогательства".