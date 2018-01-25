Майнинг под контролем: как минфин России предлагает регулировать добычу биткоинов

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Минфин предлагает отказать криптовалютам в статусе законного средства платежа в России

Российский минфин опубликовал первую версию законопроекта о криптовалютах. В нем говорится, что майнинг должен считаться предпринимательской деятельностью. Также ведомство предлагает ограничить продажу токенов обычным гражданам. Их можно будет купить максимум на 50 тыс. рублей (888 долларов).

Это первый законопроект в этой сфере, который позволяет понять, насколько серьезно государство планирует регулировать майнинг биткоинов и организацию ICO.

Ведомство предлагает называть криптовалюты и токены цифровыми финансовыми активами, то есть имуществом в электронной форме, которое было создано с использованием криптографии. А сам майнинг - считать предпринимательской деятельностью. Это автоматически предполагает, что те, кто занимается майнингом, должны будут платить налоги. Про это в законопроекте ничего не сказано. Но власти ранее не скрывали, что одна из задач регулирования добычи биткоинов - получение налогов.

"Основная задача с майнингом - что мы от них хотим? Чтобы они платили налоги", - заявлял осенью прошлого года заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Торговля криптовалютой

Сейчас физические лица в России свободно покупают и продают криптовалюту через электронные биржи. Минфин предлагает сделать так, чтобы физическое лицо могло обменивать криптовалюту и токены только через специальный счет. Его сможет открывать оператор обмена цифровых активов. Порядок ведения таких счетов также будет определен центробанком.

Ведомство предлагает разрешить обмен криптовалюты и токенов на рубли, валюту или иное имущество. Но не напрямую, а через специальную компанию со статусом оператора обмена цифровых финансовых активов.

Это должно быть юрлицо, созданное в соответствии с российскими законами.

Сделки по обмену криптовалюты и токенов будут осуществляться в соответствии с правилами организованных торгов цифровыми активами, зарегистрированными в ЦБ.

Конфликт минфина и ЦБ

Министерство финансов сообщило, что у ведомства есть разногласия с центробанком по поводу сделок с криптовалютами и токенами.

По мнению минфина, на рубли и другую валюту можно менять и криптовалюту, и токены.

А Банк России предлагает разрешить сделки только с токенами.

В минфине считают, что сделки с криптовалютой достаточно распространены. И их запрет приведет к тому, что криптовалюту будут использовать для отмывания денег, обслуживания нелегального бизнеса и финансирования терроризма.

Media playback is unsupported on your device Восьмиклассник Никита Малявский собрал ферму для добычи криптовалюты на домашнем балконе.

Центробанк же последовательно выступает против легализации криптовалют в России в каком бы то ни было виде. Их использование при расчетах за товары и услуги может подорвать денежное обращение, заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре 2017 года.

"Мы наблюдаем, что биткоин из расчетной единицы превращается в актив, который приобретается в целях получения через краткосрочный период времени высокой доходности, то есть признаки финансовой пирамиды", - говорил заместитель Набиуллиной Сергей Швецов.

ЦБ совместно с генпрокуратурой ведут работу по блокировке сайтов, через которые можно купить криптовалюту.

Ограничения для неквалифицированных

Одна из статей законопроекта посвящена выпуску токенов.

Токены выпускаются централизованно, как правило, одной компанией в результате ICO (Initial Coin Offering) - первичного размещения монет. Токены могут выпускаться для получения финансирования. В таком случае токен считается аналогом ценной бумаги.

В законопроекте говорится, что покупать токены на неограниченную сумму смогут только квалифицированные инвесторы, признанные таковыми согласно закону 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Неквалифицированные инвесторы смогут покупать токены одного выпуска максимум на 50 тысяч рублей. "С криптовалютами должны работать профессиональные участники рынка, это не должны быть простые граждане", - объяснял мотивацию глава минфина Антон Силуанов.

Это предложение ранее поддерживал глава наблюдательного совета Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Герман Клименко. Он отмечал, что, учитывая опыт обманутых дольщиков, разрешать обычным гражданам инвестировать в криптовалюту более 50 тысяч рублей чревато негативными последствиями.

Законопроект минфина "сырой" как на уровне концепции, так и на уровне многих деталей, считает Артем Толкачев, руководитель группы по работе с блокчейн-технологиями "Делойт" СНГ. "Предлагаемое регулирование не учитывает текущее законодательство, в частности, никак не соотносится с гражданским законодательством. Используемые в проекте определения основных терминов некорректно передают существо технологий и не учитывают правила и практики, на которых основана криптоиндустрия", - говорит он.

Получить статус квалифицированного инвестора может любое физическое лицо, но для этого надо соответствовать определенным требованиям. Например, владеть активами на сумму не менее 6 млн рублей (107 тысяч долларов), обладать опытом работы в финансовых организациях и регулярно совершать сделки на финансовом рынке.

Перед выпуском токенов нужно опубликовать в интернете публичную оферту и инвестиционный меморандум с данными об эмитенте, стоимости токенов, правах, которые предоставляются покупателю, и другими сведениями, говорится в законопроекте. Таким образом государство рассчитывает сделать эту сферу максимально прозрачной.

До публикации этих сведений эмитент не может предлагать токены потенциальным покупателям, говорится в законопроекте.