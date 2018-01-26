В этом списке мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.

1. "Я кавказская, темпераментная, дикая": как живет девушка-трансгендер из Дагестана

Трансгендерам на Северном Кавказе грозят как "убийства чести", так и преследование властей. В результате большинство скрывают свою идентичность или же эмигрируют из страны. Русская служба Би-би-си рассказывает редкую историю девушки-трансгендера из Дагестана, чья жизнь в России сложилась относительно благополучно.

2. "Изгоем не был": почему бурятский школьник взялся за топор

Корреспонденты Русской службы Би-би-си побывали в пригороде Улан-Удэ, где в минувшую пятницу подросток с топором напал на свою школу, и попытались понять, был ли он "ауешником", "колумбайнером" или просто разозлился из-за двойки в четверти.

3. 75 лет конференции в Касабланке: как от Гитлера потребовали капитуляции

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Поскольку в одном из важнейших саммитов стран антигитлеровской коалиции СССР не участвовал, не все в России вообще знают об этом событии, хотя там были приняты важнейшие для мира решения.

4. Подмена в индийском роддоме: дети отказались меняться

Семьям в северо-восточном штате Индии Ассам потребовалось почти три года, чтобы выяснить, что их детей перепутали в роддоме. Когда пришло время судебного решения по обмену, малыши отказались покидать тех, с кем выросли. Родители решили, что будут дружить семьями и растить детей друг друга.

5. Ты боишься убивать, но потом страх проходит": судьбы детей в бандах Венесуэлы

В венесуэльских бандах часто орудуют дети и подростки, некоторым из них едва исполнилось 10 лет. Правозащитники и власти пытаются оградить детей от криминального пути, однако это весьма непростая задача.

6. Кто из россиян может не попасть на Олимпиаду и чем это грозит сборной

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Русская служба Би-би-си рассказывает о ведущих спортсменах, которым, по предварительным данным, отказали в поездке в Корею, и о том, что сборная России может потерять из-за их отсутствия.

7. Как Владимир Высоцкий попал в эфир Би-би-си

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К 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого бывший журналист Би-би-си Юрий Голигорский вспоминает, к каким уловкам приходилось прибегать Русской службе, чтобы давать песни Высоцкого в эфир.