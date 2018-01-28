В США в школах стреляют. Что если вооружить учителей?

Правообладатель иллюстрации faster Image caption Учителя принимают участие в тренинге по обезвреживанию стрелка, Колорадо

Двое школьников погибли в минувший вторник в результате стрельбы, устроенной их одноклассником в школе города Бентон, штат Кентукки. Еще 14 человек получили ранения.

Это нападение стало 11-м, совершенным на территории школ с 1 января, и 50-м с начала учебного года в США.

Жертвами оказались 15-летние подростки - Бейли Хольт и Престон Коуп. Нападавший - 15-летний школьник - был задержан, ему предъявлено обвинение.

Это событие почти затерялось в потоке других новостей.

"Американцы воспринимают эти зверства как часть жизни здесь, - написал в комментариях один из читателей сайта газеты New York Times. - Еще один день, еще одна стрельба, и полное отсутствие политической воли, чтобы как-то решить эту проблему".

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В то же время есть политическая воля к тому, чтобы принять ряд законов, которые скорее приведут к росту количества огнестрельного оружия в школах и других общественных местах. Законодатели в большинстве своем предлагают разрешить учителям и другим сотрудникам школы носить с собой оружие для защиты себя и окружающих.

Через несколько часов после стрельбы в школе в Кентукки член сената этого штата , республиканец Стив Уэст, поспешил представить законопроект, разрешающий школам в Кентукки иметь вооруженный патруль. Ранее законодатели в штате представили еще один законопроект, предполагающий смягчение ограничений на ношение оружия на территории университетских кампусов.

"Нам нужна вооруженная охрана в каждой школе в Кентукки. Это небольшая цена за спасенную жизнь ребенка", - поддержал инициативу Уэста сенатор-демократ Рой Джонс.

В ноябре сенат штата Мичиган принял законопроект, позволяющий учителям начальных и старших классов, а также средней школы носить с собой пистолет, причем не показывая его окружающим. Аналогичные законопроекты были представлены в этом году в ряде штатов: во Флориде, Индиане, Пенсильвании, Миссисипи, Южной Каролине, Западной Вирджинии.

А как минимум в девяти штатах аналогичные законы уже приняты и учителям старших классов разрешено носить с собой личное оружие.

"Если мы говорим о предотвращении случаев стрельбы в школах, мы должны в первую очередь говорить о том, как не дать детям взять в руки оружие", - говорит глава Юридического центра Гиффордс, занимающегося проблемой предотвращения насилия с применением оружия, Адам Скэггс.

Плохие парни, хорошие парни

Попытки вооружить учителей и сотрудников школ начались в 2012 году - после стрельбы в школе "Сэнди-Хук" в Коннектикуте, жертвами которой стали 20 детей и шесть учителей.

Национальная стрелковая ассоциация США тогда активно начала продвигать идею о необходимости разрешить учителям носить оружие.

Правообладатель иллюстрации faster Image caption В рамках тренинга учителя проходят подготовку в тире и в ходе имитации реальных столкновений

"Плохого парня с оружием может остановить только хороший парень с оружием", - сказал тогда вице-президент ассоциации Уэйн ЛаПьер. С тех пор этот лозунг превратился в официальную политику влиятельной организации.

Группы, лоббирующие интересы ассоциации, призывали ввести в школах вооруженную охрану и разрешить учителям носить оружие.

"За последние два-три года мы видели массу законодательных инициатив, предполагающих снятие запрета на ношение оружия в школах. И это не просто проталкивание идеи того, что нужно разрешить оружие в школах для обеспечения безопасности, они говорят о том, что ношение оружия следует разрешить везде - на улицах городов, в парках, даже в правительственных зданиях", - говорит Скэггс.

Сторонники снятия запретов на ношение оружия уверены, что только такая реформа может защитить школьников от подобных инцидентов. Особое внимание они обращают на школы, находящиеся вдалеке от городов, куда полиция и экстренные службы не могут приехать достаточно быстро.

Они подчеркивают, что места, где запрещено ношение оружия, становятся легкими мишенями для злоумышленников.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стрельба в "Сэнди Хук" спровоцировала протесты против деятельности Национальной стрелковой ассоциации США

Республиканец Тим Мур представил несколько законопроектов, предполагающих смягчение законов, регулирующих ношение оружия на территории школ и университетов.

"Если люди со злыми намерениями думают о совершении нападения, они в первую очередь будут думать о тех местах, где могут встретить наименьшее сопротивление", - говорит Тим Мур.

"Победить мысленно"

Первый случай стрельбы в школе, который запечатлелся в массовом сознании, произошел в апреле 1999 года, когда Эрик Харрис и Дилан Клеболд убили 12 учеников и учителя в школе "Колумбайн" (штат Колорадо).

Вскоре это преступление затмила стрельба в Виргинском политехническом институте в 2007 году, жертвами которой стали 33 человека. Затем последовало массовое убийство в начальной школе "Сэнди-Хук", там погибли 26 человек. Всего за почти 20 лет произошло около 203 инцидентов со стрельбой в школах.

Согласно данным ФБР, за период с 2000 по 2013 годы произошло 160 инцидентов. Больше половины из них произошли в младших и средних классах, в которых учатся дети 8-16 лет.

Через 14 лет после стрельбы в школе "Колумбайн", в 12 км от этой школы произошла новая стрельба в городке Литтлтон. 18-летний Карл Пирсон в декабре 2013 года пришел в школу "Арапахо" с двумя винтовками и выстрелил в упор в 17-летнюю Клэр Дэвис, ранил еще одного школьника, а затем взорвал бутылку с зажигательной смесью и выстрелил в себя.

Это нападение практически совпало с первой годовщиной массового убийства в школе "Сэнди Хук".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 2013 год, после стрельбы в "Арапахо", мать обнимает выжившего сына

Полицейский Куинн Каннингем тогда одним из первых прибыл на место происшествия, сейчас ему 44 года и он проводит тренинги для преподавателей школ и вузов, на которых рассказывает, как правильно вести себя во время подобных нападений.

Трехдневный тренинг проводится на средства Фонда огнестрельного оружия Бакай (штат Огайо). Курс обеспечивает психологическую подготовку к подобной ситуации. Каннингем просит преподавателей закрыть глаза и представить, что один из их студентов зашел в класс с оружием.

У участников тренинга есть буквально доли секунды для того, чтобы решить, что делать. Это самая сложная и эмоционально заряженная часть тренинга, некоторые не выдерживают и начинают плакать.

"Но если мы можем заставить их победить этого ученика хотя бы мысленно, тогда, если им придется столкнуться с подобной ситуацией в реальной жизни, преимущество будет на их стороне", - говорит Каннингем.

Пятеро учителей средней школы города Флеминг на северо-востоке Колорадо в прошлом году согласились пройти тренинг, который проводится во время летних каникул, чтобы ученики не знали, кто из учителей его проходил.

Одна из участвовавших в нем преподавательниц, пожелавшая остаться анонимной, рассказывает, что во время тренинга представляла себе противостояние со своим любимым учеником, чтобы быть готовой к худшему.

"Вообще-то у учителей не должно быть любимчиков, но некоторые ученики нам ближе, - говорит она, - Но если такой ученик каким-то образом будет угрожать безопасности остальных, мне придется что-то делать."

Сейчас у каждого входа в школу висят плакаты с предупреждениями о том, что некоторые учителя вооружены. "Где-то неделю или две" ученики пытались угадать, у кого именно из учителей есть оружие, но потом перестали, рассказывает преподавательница. Чтобы незаметно носить пистолет, ей пришлось "основательно" поменять стиль одежды, добавляет она.

Учителей-добровольцев из школы Флеминга тщательно проверяли: помимо проверки биографии они прошли тесты с помощью прибора, замеряющего уровень стресса в голосе, рассказывает школьный инспектор Стив Маккракен. Все пятеро прошли тестирование, и теперь им разрешено носить оружие в стенах школы.

"Никому в нашей школе и в нашем районе не нравится, что в школе будет оружие, но если в школу придет злоумышленник, теперь мы сможем с ним справиться," - говорит он.

Правообладатель иллюстрации faster Image caption Тренировка по стрельбе в Колорадо

"В нашем маленьком городке нет отдельного полицейского участка, а до шерифа в хороший день можно добраться только за 15-20 минут. Наша основная цель - закрыть этот временной интервал," - говорит Маккракен.

Некоторые сотрудники школы были резко против вооружения учителей, а один преподаватель позже ушел из школы, но в основном идею поддержали, добавляет он.

Как показал опрос, проведенный в 2013 году Национальной ассоциацией образования, тогда в поддержку идеи вооружить учителей выступали только 22% сотрудников школ, а 68% были против.

"Игра в Рэмбо"

Когда власти штата Мичиган в ноябре приняли закон, разрешавший скрытое ношение оружия в школах, церквях, детских садах и во время спортивных матчей, бывший учитель, а сегодня член сената штата от демократов Джим Ананич вместе с другими скептиками был в меньшинстве. По его словам, он думал, что "подавляющее большинство" его бывших коллег тоже не одобрят идею.

"Игра в Рэмбо никак не сочетается с тем, что происходит в настоящей кризисной ситуации," - говорит он.

"Не прошедшие нужного обучения люди скорее попадут в прохожего, в полицейского или в ребенка," - добавляет Ананич.

Трехдневного курса, который предлагают преподавателям сегодня, и тем более восьмичасового минимума тренировок, которые мичиганский учитель должен пройти, чтобы носить оружие, недостаточно, говорит Ананич.

"Философия Национальной стрелковой ассоциации, по которой можно вложить оружие в руки неопытных людей и ожидать, что они смогут принимать решения, которые обычно принимают армия и полиция, путает причину и следствие и просто опасна," - говорит политик.

Правообладатель иллюстрации faster Image caption Тренинг для учителей длится три дня, и по мнению некоторых этого мало

Противники оружия в школах считают, что идея вооружать учителей - плохое решение, особенно для тех штатов, где слабо регулируются условия хранения оружия дома.

По данным Юридического центра Гиффордс, в 27 штатах США, а также в округе Колумбия в той или иной форме действуют законы о предотвращении доступа детей к оружию, которые регулируют условия хранения оружия в доме.

В штате Кентукки, где юный стрелок, как сообщается, украл оружие из шкафа в комнате родителей, эти законы - одни из самых мягких. Родители могут понести ответственность только в том случае, если сами передадут оружие своему ребенку, ранее осужденному за насильственные преступления.

В каждом штате США группы волонтеров борются с Национальной стрелковой ассоциацией на уровне судов и парламентов отдельных штатов, чтобы помешать прохождению законов, позволяющих носить оружие в школе.

"Мы - сообщество людей, которые борются за предотвращение насилия - сегодня останавливаем большую часть законопроектов, но с другой стороны тоже интенсивно работают," - рассказывает Нэди Пелоси, директор группы Keep Guns off Campus ("Не допускайте оружие в школы").

"Сегодня понятно, что Национальная стрелковая ассоциация играет в этом важную роль, они хотят, чтобы оружие было везде", - говорит Пелоси.

Би-би-си не удалось получить комментарий Национальной стрелковой ассоциации.